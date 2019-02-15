Новый офисный центр над Лыбедским бульваром строят с нарушениями?

Лыбедский бульвар в Рязани стал символом перемен к лучшему: в центре города в 2016-2018 годах появилась благоустроенная зона отдыха, по которой теперь прогуливаются, там сидят и беседуют, приходят с детьми, катаются на велосипедах, назначают встречи, фотографируются.

В конце 2018 года горожане увидели, что на одном из склонов этой уютной долины – всего в 140 м от Рязанского цирка – растут стены нового здания. Монтируется опалубка, крепится арматура, заливается бетон.

ПРОКУРАТУРА ПОДТВЕРДИЛА НАРУШЕНИЯ

Когда прежний дом 16 по улице Николодворянской (дореволюционной постройки) был снесен, то, как и положено, вначале пригласили археологов – они даже сообщали об интересных находках в котловане. Затем вокруг участка появился забор, а на заборе – щит, который гласил, что ООО «Гранд» возводит здесь трехэтажный офисный центр. Наконец, владелец соседней усадьбы Константин Дагаргулия обратил внимание, что строительные работы идут в опасной близости от его дома и коммуникаций.

При сравнении проекта и выданного застройщику разрешения на строительство с градостроительными нормами тоже не все совпадало. Например, площадь основного земельного участка под домом – 0,0982 гектара, а в разрешении сказано о развитии 0,2 га. Откуда взяты эти недостающие площади?

Участок, на котором строится офис, на кадастровой карте

Отдельный вопрос появился и относительно высоты будущего здания. Правилами разрешено здесь возводить здания не выше 10 метров. Рязанское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК) обратилось с заявлениями к государственным органам власти – правительству Рязанской области, прокуратуре, инспекции по охране объектов культурного наследия.

– Долгое время ни главному управлению архитектуры, ни инспекции не разрешали провести проверку этой стройки, – рассказывает председатель совета отделения ВООПиК Андрей Петруцкий. – Но затем прокуратура Советского района выявила нарушения. Например, оказалось, что застройщик включил в территорию, которую он развивает, земельный участок соседнего дома 14, к которому не имеет никакого отношения.

ВО ИМЯ ВЫСОКОЙ ЦЕЛИ ОБНОВЛЕНИЯ ГОРОДА

В компании-застройщике уверены: все, что делается на улице Николодворянской, служит именно благородным целям развития центра Рязани. Там указывают, что строительство офисно-делового центра с подземным паркингом ведется в соответствии с муниципальной целевой адресной программой «Развитие застроенных территорий в городе Рязани на 2013-2017 годы». ООО «Гранд» напомнило, что им были расселены 12 семей, жившие в снесенном ветхом доме. И все работы начались только после проведения археологических работ и получения официального разрешения.

Публичные слушания по этому проекту проводились – еще перед выдачей разрешения. И хотя результат этих слушаний носит только рекомендательный характер для градостроительной комиссии, шум никто не поднимал.

Не слышно было и возмущения кого-то из городских депутатов, когда соседнюю полосу земли на склоне Лыбедского бульвара также отдавали «для обслуживания офисно-делового центра и подземного паркинга». На публичной кадастровой карте (она доступна в интернете кому угодно) значится, что 2 сотки территории отмежевали еще около 2 лет назад.

Участок, «прирезанный» к стройке, на кадастровой карте

Сейчас нарушения выявлены, городским властям прокуратура внесла представление – но строительные работы так и не остановлены.

ПОИСКИ «ЗОЛОТОЙ СЕРЕДИНЫ» НЕИЗБЕЖНЫ

Ситуация вокруг дома 16 по улице Николодворянской уже получила общественный резонанс: про нее снимает сюжеты телевидение, пишут газеты, за новостями следят информационные агентства. Разбирательство взяло под контроль правительство области.

После представления прокуратуры строительство никто не остановилФото: Владимир ФРОЛОВ

Борьба двух процессов – развития центра города и его сохранения в прежнем виде – вечна и неизбежна. С одной стороны, нельзя консервировать бараки и сараи, чтобы не остаться навсегда в прошлом. С другой, нельзя окружать старинные храмы и усадьбы бетонными коробками, стоящими к ним вплотную – иначе город потеряет привлекательность для туристов, да и горожане перестанут им гордиться.

Найти «золотую середину» между этими крайностями – задача государственных органов, следящих за исполнением законов, а также всего общества. Ведь губернатор Николай Любимов еще полтора года назад сказал, что предложения по разработке нового градостроительного плана он ждет именно от активистов и их общественных организаций.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Площадь участка, где строится новый дом 16 по улице Николодворянской – 982 кв. м.

Общая площадь всех этажей нового дома 16 по улице Николодворянской, согласно проекту – 2 880 кв. м. (застройщик уверяет, что сюда входит площадь 3 наземных этажей и подземных помещений).

Площадь участка на склоне Лыбедского бульвара, предназначенного «для обслуживания офисно-делового центра и подземного паркинга» – 209 кв. м.

Площадь участка со стороны улицы Николодворянской под «организацию пешеходной зоны и частично размещение 9 машино-мест» – 268 кв.м.

МНЕНИЕ

Константин Дагаргулия, владелец соседнего дома 14 по улице Николодворянской:

– По вопросу строительства я обратился в суд, но на два его заседания представители администрации города не явились. Последнее заседание 6 февраля 2019 года не состоялось из-за болезни судьи. В то же время после моего обращения прокуратура Советского района привлекла к проверке областное управление архитектуры и Госстройнадзор. Проверка подтвердила нарушения, которые надо устранить, а администрации города было указано наказать виновных. Не знаю, как это может быть сделано: ведь на разрешении стоит подпись бывшего главного архитектора Харибутовой, которая в 2017 году уже была осуждена судом.