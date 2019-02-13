Автомобилям SKODA не страшна русская зима

Снежная зима в самом разгаре. Автомобили сейчас эксплуатируются в экстремальных условиях: низкие температуры, обледенение кузова, пониженное сцепление с трассой. Чтобы не остаться в такое суровое время на обочине, необходимо внимательнее относиться к своим машинам. Ну а помогут рязанцам в этом специалисты сервисного центра «Чехия Авто».

ВЫГОДА ДО 40 ПРОЦЕНТОВ!

С началом зимнего сезона дилерский центр «Чехия Авто» традиционно радует клиентов привлекательными условиями на выполнение различных работ. К примеру, для владельцев автомобилей старше четырех лет с 1 декабря 2018 года действует акция, по которой можно сэкономить до 40 (!) процентов стоимости работ. Причем эти условия распространяются как на плановое техническое обслуживание, так и на кузовной и слесарный ремонт (обязательно приобретение оригинальных узлов и деталей). Можно поменять отдельные компоненты сцепления, все сцепление целиком, заменить ремень ГРМ или водяной насос, стойки амортизаторов, тормоза и прочее. Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на сайте www.service.skoda-avto.ru.

При сумме чека от 5000 до 14 999 рублей скидка составит 2000 рублей. При сумме чека от 15 000 до 24 999 рублей – 4000 рублей. При сумме чека более 25 000 рублей – 8000 рублей. Акция действует до 28 февраля 2019 года.

Если вашему автомобилю еще нет четырех лет – не стоит расстраиваться. Для владельцев иномарки ŠKODA старше двух лет есть отдельное предложение, которое действует до 31 марта 2019 года. Согласно этой акции, выгода на работы в сервисном центре «Чехия Авто» составит 10 процентов, на приобретение запасных частей – 15 процентов.

ДИАГНОСТИКА НА СОВРЕМЕННОМ СТЕНДЕ

Но все же нет на свете лучшего «лекарства», чем профилактика! Немногие автомобильные техцентры в Рязани сегодня располагают современными многофункциональными диагностическими стендами. В сервисном центре «Чехия Авто» такой стенд есть. Владельцам автомобилей ŠKODA предлагают за 690 рублей провести диагностику ходовой части автомобиля. В данную стоимость входит проезд вибрационного стенда, чтобы определить работоспособность амортизаторов, а также визуальный осмотр амортизаторов, пружин и проверка ступичных подшипников.

Также в пакет услуг входят проверки шаровых соединений рычагов на отсутствие люфтов, сайлент-блоков рычагов на отсутствие расслоений, пыльников, рулевого управления на отсутствие люфтов, состояния шин. Акция действует до 31 марта 2019 года.

Для владельцев автомобилей старше двух лет будет интересна акция на измерение и регулировку геометрии ходовой части. Заплатив 1490 рублей (цена фиксирована), вы сможете предотвратить преждевременный износ шин. Специалисты во избежание неприятностей советуют регулярно измерять и регулировать геометрию ходовой. Это не только существенно продлит срок службы шин, но и позволит сэкономить на приобретении новых покрышек. Акция также действует до 31 марта 2019 года.

Адрес: Рязань, Есенина, 1Б (выезд на Солотчу). Телефон: (4912) 77-66-54

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