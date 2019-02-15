Рязанские коммунисты подвели итоги акции «Подари книгу детям»

14 февраля, в Международный день дарения книг, депутат облдумы Галина Гнускина подарила библиотекам Кадомского района около 150 книг, завершив тем самым акцию «Подари книгу детям».

Напомним, в декабре Рязанский обком КПРФ выступил инициатором этой акции. Тогда в адрес депутата областной Думы Галины Гнускиной поступило обращение жителей Кадомского района, которые просили оказать содействие в пополнении и обновлении книжного фонда детских районных библиотек.

– За время проведения акции в библиотеки Кущапинского сельского поселения Кадомского района поступило более 700 книг. Администрация поселения, библиотеки деревень Заулки, Кочемирово, Кущапино и их жители уже выразили благодарность Галине Николаевне и обкому КПРФ за организацию акции, – сообщается на региональном сайте КПРФ

За время проведения акции в библиотеки Кущапинского сельского поселения Кадомского района поступило более 700 книг.

Участие в сборе книг принимали не только коммунисты, комсомольцы, депутаты, ветераны, сторонники партии, но и все кто желал внести свой вклад в благородное дело. Наибольшую помощь в приобретении книг оказали – обком партии, лично Галина Гнускина и Денис Сидоров. В числе товарищей, также внесших свой вклад в благородное дело – секретарь обкома Дмитрий Иваничкин, первый секретарь Октябрьского райкома КПРФ Лилия Матвеевна Кривцова, руководитель регионального отделения ВЖС «Надежда России» Наталья Петровна Епишкина, председатель КРК Рязанского областного отделения КПРФ Юлия Валентиновна Гладышева и другие.

Чуть позже к акции присоединились коммунисты Касимовского района, которые решили не останавливаться на достигнутом, проводя сбор книг для районных библиотек на постоянной основе, – сообщается на региональном сайте КПРФ.

Участие в сборе книг принимали не только коммунисты, комсомольцы, депутаты, ветераны, сторонники партии, но и все кто желал внести свой вклад в благородное дело.

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