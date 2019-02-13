Андрей Турчак рассказал о задачах «Единой России»

В 2019 году 150 человек пройдут обучение в Высшей партийной школе. Об этом, а также о работе комиссии по этике, о том, как избежать ошибок прошлых лет, о курсе на омоложение руководства в регионах и многом другом в интервью газете «Известия» рассказал секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

Он заметил, что у людей изменились требования к власти. Любой чиновник или народный избранник несет повышенную ответственность за свои слова. Бездумно сказанное слово воспринимается людьми как оскорбление и бьет по репутации власти в целом.

– Люди ждут взвешенной и справедливой позиции, а самое главное – конкретных действий и решения проблем, справедливости и честных поступков. Поэтому на руководящие и выборные посты должны приходить те, кто понимает жизнь, пропускает через себя проблемы людей, – уверен Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета партии обозначил причины запуска партийного проекта «Обновление» после региональных выборов. По его словам, обновление в регионах – не просто ротация, это переосмысление подходов к работе.

– Я бы не согласился с определением, что партия неудачно выступила на прошедших выборах. Мы получили более 60% мандатов, – отметил он. – Мы детально проанализировали все выборы прошлого года – от губернаторских до муниципальных. Там, где партия потерпела поражение, люди открыто говорили, что их не услышали, что с ними никто не работает, не проводит встречи и не решает их проблемы.

Благодаря ротации в Высшем и Генеральном советах и президиуме Генсовета партии получилась сбалансированная структура.

– Это административно-управленческое решение, – уточнил Андрей Турчак.

Подробно секретарь Генерального совета «Единой России» остановился на работе Высшей партийной школы.

– Первый набор – это «Политический лидер», в его рамках готовим кандидатов на выборы. В этом году обучение пройдут 150 человек. «Партийный организатор» рассчитан на сотрудников исполкомов, «Политический менеджер» – для политтехнологов, четвертый набор предполагает повышение квалификации для работников партийного аппарата, – пояснил Андрей Турчак.

Он подчеркнул, что без обучения в школе нельзя будет занимать руководящие должности в региональных исполнительных комитетах и центральном исполкоме партии.

– Также в этом году в 36 субъектах начинающие политики смогут обучиться по кадровому проекту «ПолитСтартап», где с ними будут заниматься наставники из числа опытных депутатов, политтехнологи, их будут учить ораторскому искусству, навыкам презентации, технологиям избирательных кампаний, – добавил Андрей Турчак.

В завершение беседы секретарь Генсовета партии подчеркнул, что «Единая Россия» намерена эффективно работать, помогать решать проблемы людей, завоевывать доверие, получать обратную связь, подтверждать, что работает в интересах людей.

– Наша цель – не рост ради роста, а использование всего существующего потенциала, для того чтобы прямо влиять на улучшение жизни людей и решать их проблемы, – сказал Андрей Турчак.

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