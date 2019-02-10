Рязань как зона повышенной опасности

В нашем городе мы очень часто сталкиваемся с проблемами, требующими той или иной степени оперативного вмешательства. А некоторые стали настолько привычными, что мы их даже не замечаем, пока это не коснется лично нас. Что же делать и как с этим бороться?

РАСКОПАЛИ И ЗАБЫЛИ

Из-за износа сетей (канализации, водоснабжения и теплоснабжения) прорывы происходят довольно регулярно, и зачастую в неожиданных местах. Но и плановые ремонты никто не отменял. Однако мы часто видим следующую картину: дорогу (тротуар, газон) раскопали, а закопать… забыли. А есть ли вообще какие-то правила, обязывающие ремонтников убирать за собой?

Как нам сообщили в администрации Рязани, любые земляные работы производятся исключительно по письменному ордеру, выданному ее специалистами. Разрешение выдается на 10 календарных дней или на срок, предусмотренный графиком производства работ. Затем комиссия из представителей структурных подразделений администрации подписывает акт о восстановлении городского благоустройства.

В случае некачественного восстановления территории должностных лиц, ответственных за благоустройство на указанном участке работ, могут привлечь к административной ответственности. Контролируют исполнение правил благоустройства префектуры соответствующих районов Рязани (телефоны отделов административно-технического контроля приведены ниже).

Другая неприятность – открытые колодцы и провис или обрыв электрических проводов. Перспектива свалиться в колодец и поломать конечности или свариться в кипятке, равно как получить удар электротоком от свисающего провода вряд ли кого-то порадует. Так вот запоминайте: люк должны огородить в течение часа после обнаружения (этим занимаются префектуры), а закрыть – в течение трех. А о провисших и оборванных проводах надо сообщать по номеру вызова экстренных служб Рязани – 112.

НЕ ЗАРАСТИ БЫ МУСОРОМ…

Еще одна проблема, с которой сталкиваются рязанцы – вывоз мусора с контейнерных площадок. Управляющие компании заключают договоры с организациями, осуществляющими вывоз мусора. И с них спрос. Тогда откуда же берутся эти горы пакетов на помойках? Тут все дело… в погоде. Ведь именно на нее опирается знаменитый СанПин. Чтобы отходы в дворовых сборниках не гнили и не разлагались, срок хранения в холодное время года (при температуре -5°С и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°С) не более одних суток (ежедневный вывоз).

В каждом населенном пункте периодичность удаления твердых бытовых отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы. Вывоз негабаритных отходов производится по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю. Внимательный читатель спросит: «А что делать с отходами при температуре от -5°С до +5°С?» Вот тут все отдается на усмотрение управляющей компании – может и каждый день вывозить, и через день, и раз в три дня. Поэтому не стоит удивляться, что в новогодние праздники кучи мусора лежат до 3 января. Это, увы, законно. Если же мусор не убирается неделями, пора сообщать и в Роспотребнадзор, и в жилищную инспекцию.

БЕЛЫЙ ГОРОД ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗИМОЙ ЧЕРНЫМ! ОТ АСФАЛЬТА

Зима в этом году выдалась снежная и в меру морозная. Улицы и дороги покрыты снегом и наледью. Проезжая часть фактически убирается только на центральных улицах и то не всегда. Однако есть у нас такой законодательный акт под названием «Правила благоустройства территории г. Рязани». В нем четко прописано, что и когда должно выполняться. А теперь читаем: «Снегоуборочные работы на проезжей части дорог необходимо начинать немедленно с началом снегопада. При длительных снегопадах и метелях циклы снегоочистки и обработки противогололедными материалами должны повторяться, обеспечивая безопасность движения пешеходов и транспортных средств». Вы видели, когда они начинались сразу после начала снегопада? Ну, или хотя бы через час?

А вот улицы, дороги, тротуары должны быть полностью убраны от снега и снежного наката в течение 48 часов после окончания снегопада. То есть, если снег перестал идти в понедельник утром, то к среде все улицы и тротуары должны быть черными, потому что очистка осуществляется… до асфальта. Да-да.

Вообще, согласно тем же Правилам, в первую очередь снег сгребают, поверхности обрабатывают реагентами

(песко-соляной смесью), затем вывозят снег и очищают дороги и тротуары от снежного наката и льда. Все дороги и все тротуары! Только отвечают за них разные организации, рядом с жилыми домами и во дворах – управляющие компании, около промышленных предприятий – данные организации, около магазинов входные группы должны убирать собственники данных заведений, есть тротуары и в муниципальном ведении. Ответственным за уборку проезжих дорог от снега, а также тротуаров и пешеходных переходов является МБУ «Дирекция благоустройства города». Работы по зимней уборке организованы в соответствии с титульными списками, которые ежегодно актуализируются. Узнать, кому принадлежит тот или иной участок на основании титульных списков, можно в Дирекции по благоустройству по телефону 8 (4912) 70-12-93.

ХОЧЕШЬ НАКАЗАТЬ – СЛОМАЙ РУКУ?

Если вы упали на тротуаре, в результате чего получили вывих, поломали кости или получили сотрясение мозга, важно зафиксировать место получения травмы. Лучший вариант – если вас заберет неотложка, ведь в этом случае в медицинских документах указывается место, откуда вас забрали. Если вы решите доковылять до травмпункта самостоятельно, попросите контакты людей, что оказались рядом – свидетели падения вам понадобятся.

– В случае получения травмы из-за неубранного снега или льда претензию надо предъявлять к той организации, на чьем балансе находится место вашего падения, – говорит председатель РЕАП «Человек» Олег Попов, – но редко кто добровольно соглашается с претензиями. Тогда остается один выход – обращаться в суд. А судебная практика по таким случаям как раз такова, что в большинстве своем суды встают на сторону потерпевших. И взыскать можно не только расходы на лечение, но и потерянный заработок, и моральный вред. А это не одна тысяча рублей.

В конце января в Рязани прошел ледяной дождь, и улицы превратились в каток. С одной стороны, городские власти бросили силы на обработку проезжей части улиц. При этом были практически забыты тротуары. В итоге к полудню 31 января в травмпункт обратилось 160 рязанцев. А сколько еще сразу поехали в стационары или обратились к хирургам в своих поликлиниках – подсчитать тяжело. Если бы ВСЕ пострадавшие обратились за компенсацией к нерадивым УК (предприятиям, торговым организациям, администрации и т.д.), то можно было наказать их рублем на очень значительные суммы.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Префектура Железнодорожного района: 8 (4912) 28-04-75

Префектура Московского района: 8 (4912) 37-35-19

Префектура Октябрьского района: 8 (4912) 45-15-08

Префектура Советского района: 8 (4912) 21-65-70.