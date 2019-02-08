Работать рязанцы стали больше, зарабатывать – меньше

СНИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ВЫРАВНИВАЕТ МИГРАЦИЯ

Изменение численности населения многие жители нашей страны склонны считать показателем качества жизни. Статистика оценивает количество жителей Рязанской области на 1 января 2019 года в 1 миллион 114 тысяч 312 человек.

За 8 лет со времени переписи 2010 года в регионе стало жить приблизительно на 40 тысяч человек меньше. Поскольку за предыдущие 8 лет (с 2002 по 2010 год) падение численности превысило 70 тысяч, можно говорить о том, что процесс запустения рязанских земель замедлился.

«Демографическая яма» (наследство Второй мировой войны), которую предстоит пройти в ближайшие 5-7 лет, частично сглаживается ростом числа мигрантов из соседних стран (4071 приехавший и только 2966 выехавших за январь-ноябрь 2018 года).

ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ РАСТЕТ

Промышленное производство в 2018 году выросло по сравнению с 2017 годом на 3,8 %.

А вот рост в сельском хозяйстве прекратился – сельхозпроизводство за год уменьшилось на 2,8% – за счет урожая, который был не таким богатым, как в позапрошлом году.

Убыточных предприятий с января по ноябрь совсем не было в следующих отраслях: производство кожи и изделий из нее, производство нефтепродуктов, производство электротехнического оборудования, торговля автотранспортными средствами и деятельность в области информации и связи.

Но в целом прибыли предприятий в январе-ноябре 2018 года по сравнению с январем-ноябрем 2017-го упали на 3,2%.

Сказалось это и на рынке труда: при обследовании организаций по вопросу неполной занятости, выяснилось, что число выбывших работников в 2018 году превысило число принятых на 4,9 тысячи человек.

РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ РЯЗАНЦЕВ ПАДАЮТ

Насколько хорошо рязанцы живут материально? Средняя начисленная зарплата по Рязанской области в ноябре 2018 года составила 31 192 рубля. В то же время средний размер начисленной пенсии на 1 октября 2018 года – 12 тысяч 782 рубля. И в том, и в другом случае в абсолютных цифрах в течение года наблюдался небольшой рост. Но надо помнить, что работают не все, а также учесть поправку на инфляцию (индекс цен в Рязанской области в 2018 году – 6%). Тогда окажется, что реальные среднедушевые денежные доходы рязанцев в ноябре 2018 года по сравнению с ноябрем 2017 года составили около 87,5%, то есть снизились.

А если попытаться узнать, как в нашем обществе распределяются доходы, станет совсем невесело. Всего 11-12% населения к началу 2018 года имело доход в размере более 45 тысяч рублей в месяц, а 20-21% – в размере от 27 до 45 тысяч рублей. Все остальные зарабатывали еще меньше, и, если бы они жили в одной из развитых стран мира, их отнесли бы к категории бедных.

НАСЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИТ И СБЕРЕГАЕТ

Прожиточный минимум в Рязанской области за IV квартал 2018 года составил 9474 рубля в месяц. Как предлагается выжить на подобные суммы, «Комсомолка» уже удивлялась. Еще один парадокс в том, что при снижении реальных доходов рязанцы тратят все меньше и меньше от заработанного и полученного. Например, объем платных услуг, которые использовали рязанцы, за январь-октябрь 2018 года упал на 0,3%, а предприятия общественного питания стали единственной отраслью, где не было зафиксировано прибыли. Социологи называют это «сберегательной моделью поведения»: с января по ноябрь 2018 года сбережения населения Рязанской области выросли на 10 миллиардов 18 миллионов рублей.

КВАРТИРЫ МНОЖАТСЯ И ДОРОЖАЮТ

Ввод в действие жилых домов всеми застройщиками в Рязанской области составил

777,4 тыс. м2. Это означает, что уже третий год подряд превышен максимальный советский уровень ввода в строй жилья. По сравнению с 2018 годом это 9,1% роста.

Интересная ситуация с ценами на квадратные метры. На первичном рынке жилья в течение 2018 года (с IV квартала 2017 года по IV квартал 2018-го) в среднем квартиры подорожали на 7,9%. Средние типовые квартиры прибавили в цене больше – 10,3%, а элитное жилье меньше – всего 3,3%. На вторичном рынке за год квартиры даже подешевели, но всего на 0,4%.

НАЛОГИ КОРМЯТ БЮДЖЕТНИКОВ

Данные за январь-ноябрь 2018 года показывают, что 42,4% налоговых поступлений в бюджет Рязанской области приходило от акцизов на подакцизные товары. 21% дал НДС, который уже в 2019 году вырос. Всего 15,3% – это налог на доходы физических лиц, только 10,4% – налог на прибыль предприятий и организаций. И наконец, 7,5% поступлений дает налог на имущество, который многие рязанцы уже почувствовали на собственном кармане.

Большинство же расходов из консолидированного бюджета области шло на обеспечение работы систем здравоохранения (24,2%), образования (24,4%) и социального обеспечения (19%).

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Валерий Стебловский, руководитель предприятия, кандидат экономических наук:

– Большая часть нашей экономики принадлежит частным компаниям, и именно от них зависит уровень доходов работников – например, через премии. Они могут быть большими, маленькими, либо их может не быть вообще – в зависимости от финансовых результатов, а не от объема производства. Посмотрите на данные о прибыли предприятий: если среди них становится больше убыточных, то понято, почему снижаются выплаты сотрудникам. А еще отдельная тема – это слабость профсоюзного движения в провинциальных городах.

Марк Рогинкин, специалист в области маркетинга и управления бизнесом:

– Доходы населения складываются из нескольких источников, а не только из зарплат. Что касается зарплат, то их размер зависит и от ситуации на рынке труда, и от прибылей бизнеса, и от ожиданий, которые возникают у руководителей бизнеса в связи с увеличением в 2019 году налоговой нагрузки, или в связи с удорожанием бензина. Ради справедливости стоит отметить, что у нас были годы, когда рост зарплат опережал рост производства.