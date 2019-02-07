2019-02-07T13:10:40+03:00
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«СЕРВИСРЕЗЕРВ» снизил базовую ставку тарифа по ОСАГО

Изменения коснулись трех регионов, в том числе и Рязанскую область
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Компания «СЕРВИСРЕЗЕРВ» не увеличила базовую ставку по ОСАГО ни в одном регионе присутствия.Компания «СЕРВИСРЕЗЕРВ» не увеличила базовую ставку по ОСАГО ни в одном регионе присутствия.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Страховая компания «СЕРВИСРЕЗЕРВ» с 1 февраля снизила базовую ставку тарифа по ОСАГО для физических лиц в Рязанской, Нижегородской и Ярославской областях на 10% – до 3 706 рублей. Ранее тариф компании в этих регионах составлял 4 118 рублей. Базовые тарифы в указанных областях остались неизменными только для жителей областных городов.

Также снижена базовая ставка для транспортных средств категории «В», принадлежащих юридическим лицам во всех регионах присутствия страховой компании.

Несмотря на утвержденный Центральным банком тарифный коридор по ОСАГО с расширением на 20 % в обе стороны, компания «СЕРВИСРЕЗЕРВ» не увеличила базовую ставку по ОСАГО ни в одном регионе присутствия.

– Мы, как и прежде, стоим на защите интересов своих клиентов, заботимся о том, чтобы итоговая стоимость полиса ОСАГО для большинства из них значительно не увеличилась, – говорит директор филиала СК «СЕРВИСРЕЗЕРВ» в Рязанской области Олег Николаев. – Более того, мы уверены, что за счет изменения базового тарифа и коэффициента «возраст/стаж» произойдет сокращение средней итоговой премии.

В Рязани офис компании «СЕРВИСРЕЗЕРВ» расположен на улице Татарской.

В Рязани офис компании «СЕРВИСРЕЗЕРВ» расположен на улице Татарской.

Новый утвержденный Центробанком тарифный коридор ОСАГО вступил в силу 9 января 2019 года. Предельные размеры базовых ставок расширились на 20 % в обе стороны с 2 746 – 4 942 до 3 432 – 4 118 рублей.

Были изменены влияющие на стоимость полиса коэффициенты – «возраст/стаж» (КВС), ранее имевший лишь четыре категории водителей, теперь насчитывает 58 категорий, а также в зависимости от возраста (16-59 лет и старше) и стажа (от 0 до 14 лет и свыше) автомобилисту теперь будет начисляться либо повышенный, либо пониженный коэффициент. При этом минимальный составляет 0,93, а максимальный – 1,87.

КОНТАКТЫ

Единый многоканальный телефон: 8 (800) 200-21-09. Адрес: г. Рязань, ул. Татарская, д. 18.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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