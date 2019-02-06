Год без опасности

В своем рассказе «Будет ласковый дождь» Рэй Брэдбери описывает жизнь дома, оставшегося без хозяев. Автоматические системы продолжают работать в прежнем режиме: говорящие часы напоминают, что пора вставать, умная печь самостоятельно готовит завтрак, метео­коробка сообщает, что на улице дождь. Опубликованное в 1950 году, произведение рисовало картинки из будущего одну удивительнее другой. Думала ли я, читая этот рассказ, что однажды окажусь в таком доме?

Уникальный для России жилой комплекс «Grand Comfort» с трехступенчатой системой контроля доступа и внедрением современных установок мониторинга защиты класса «Антитеррор» находится не в заморской стране и даже не в столице. Построенный год назад на самой высокой точке Песочни, он распахнул двери для более чем трехсот семей.

– Наша компания работает в интересах жителей, и мы ни в коем случае не изолированы от тех проблем, которые переживает общество, страна в целом. Увы, те трагические события, которые происходят в мире, не позволяют нам оставаться в стороне от проблемы терроризма, – говорит директор по общим вопросам строительной компании «Зеленый сад» Андрей Оришкевич. – Накопленный за 15 лет опыт эксплуатации наших домов помог нам доработать проект жилого комплекса «Grand Comfort» до версии «антитеррор».

Умный домофон позволяет жильцам, не выходя из квартиры, видеть, что происходит возле подъездов, и наблюдать за игрой ребенка на детской площадке.

Дом, который защищает тебя сам

Печальные известия о трагических происшествиях, связанных со взрывами газа в жилых домах, в последнее время участились. Они приходят из разных регионов страны. Застройщики и эксплуатирующие организации по традиции перекладывают вину на жильцов. Разумеется, исключать неправильную эксплуатацию оборудования и пренебрежение мерами безопасности нельзя, однако, если бы в этих домах стояла система контроля утечки газа, жертв и разрушений наверняка бы удалось избежать. Именно поэтому безопасность жильцов дома у создателей программы «Антитеррор» была на первом месте. Компания «Зеленый сад» уже несколько лет оборудует свои дома системой контроля утечки газа. В жилом комплексе «Grand Comfort» газоанализаторы с клапаном, отсекающим подачу газа, установлены в каждой квартире, в лифтовых холлах и на территории подземного паркинга. В случае утечки система поднимет тревогу и остановит подачу топлива – взрыва не будет.

Еще одно место потенциального скопления опасных веществ – паркинг. Чтобы обеспечить людям безопасное пребывание в нем и оградить от необходимости дышать выхлопными газами, специалисты оборудовали помещение датчиками предельных концентраций взрывчатых и опасных веществ. В случае достижения высокой опасной концентрации включается принудительная вентиляция, и все выбросы удаляются.

Безопасность обитателей жилого комплекса гарантирует многоуровневая система контроля управления доступа. В подъезды собственники квартир и члены их семей попадают с помощью отпечатка пальца или домофонного ключа. Ключи от подъездов уникальны, у каждого жильца свой номер, скопировать его нельзя, а выдать новый в случае утери может только УЖК. Как посторонние люди не смогут проникнуть в дом, так и не занесенные в базу данных автомобили не проедут в подземный паркинг. Интеллектуальная система распознавания номеров машин впускает только своих – при условии, что у них чистый кузов.

Логистика внутри дома продумана таким образом, что жилец может подняться исключительно на свой этаж и с него спуститься по лестнице – доступ вверх по лестнице на другие этажи или в другую секцию для него закрыт. Сделано это было, чтобы исключить распитие на лестничных площадках спиртных напитков и прочих увеселительных мероприятий. Контроллеры разблокируются только при срабатывании пожарной сигнализации – только в этом случае можно беспрепятственно передвигаться по подъезду.

Чтобы обеспечить людям безопасное пребывание в паркинге и оградить от необходимости дышать выхлопными газами, специалисты оборудовали помещение датчиками предельных концентраций взрывчатых и опасных веществ.Фото: Татьяна БАДАЛОВА

Всевидящее око и тревожная кнопка

– Мы первыми в Рязани стали использовать систему IP­-домофонии, – говорит начальник службы информационных технологий компании Егор Козин. – На экраны видеодомофонов в квартирах выводится изображение с нескольких камер, установленных возле подъездов, на детской и тренажерной площадках. Таким образом родители могут присматривать за детьми на площадке, не выходя из дома. У нас есть возможность показывать картинку с 30 камер по желанию клиента или предложить персональное видеонаблюдение, например в паркинге.

На службе безопасности жителей также интеллектуальная система IP­-видеонаблюдения. Это не старые камеры, в которые и очертаний фигур толком не видно – у них высокое разрешение и они умеют думать и анализировать ситуацию. Если где­-то на территории дома и внутри обнаружено скопление людей, дым, огонь или пропало изображение, сигнал сразу же поступает в пункт охраны. Сотрудники ЧОПа в свою очередь предпринимают определенные действия.

– Использование современных систем домофонизации и видеонаблюдения позволило нам масштабировать систему безопасности по территории ЖК на улице, – продолжает Егор Владимирович. – Мы установили вызывные модули с видеокамерой в местах скопления людей – зоны отдыха, детских площадок, тренажеров. В случае чрезвычайной ситуации по ним можно связаться со службой безопасности дома.

Речь идет о так называемых тревожных кнопках. Размещены они не только в общественных местах, но и на каждом домофоне в квартирах. По словам самих жильцов, кнопка SOS помогает им чувствовать себя спокойнее. Они уверены: если случится нештатное происшествие, к ним обязательно придут на помощь.

Создатели системы безопасности дома обрудовали видеокамерами лифты, чтобы в случае нештатных ситуаций охрана могла прийти людям на помощь.

Смарт должен быть настоящим!

– Когда мы проектировали систему «Антитеррор», то хотели обеспечить нашим жителям максимальную безопасность, – рассказывает Егор Козин. – Во-­первых, опции не должны быть излишними, во-­вторых, призваны помогать людям и повышать комфорт.

Комфорт состоит из мелочей, а интеллектуальная система возьмет все мелочи на себя. При проектировании авторы программы предусмотрели возможность дальнейшего прогресса – чтобы жильцы с помощью мобильного приложения на базе домофонии могли создавать себе «умные дома». Представьте, вы проснулись ночью и пошли на кухню за стаканом воды – и свет загорается автоматически. Волновались ли вы когда­-нибудь о невыключенном утюге, подтекающем кране, не включенной перед уходом сигнализации? Долой тревожные мысли: достаточно послать со смартфона команду умной системе, и она отключит подачу воды, электричества и включит охрану.

– Следующие очереди «Grand Comfort» будут оснащены такой же системой безопасности?

– Да, на всех очередях будет установлена идентичная система безопасности. А вот в нашем новом ЖК на Быстрецкой будет уже «Антитеррор 2.0» – мы разработали следующую редакцию, которая будет эффективнее этой. Мы движемся к тому, чтобы предлагать нашим покупателям квартир «умный дом» уже в базовом варианте.

Вместо послесловия

Прогресс – это не только высадка человека на Марс или трансплантация органов, но и решения, которые помогают избавиться от повседневных забот. Семьям, выбравшим «Grand Comfort», повезло – они могут с полной уверенностью сказать, что живут в 21 веке. Их дом – не просто оплот долговечности, это надежный защитник и умный помощник для каждого жителя. Не верите? Приходите в гости!

На первом этаже каждого подъезда висит монитор, на котором для удобства жителей выводится прогноз погоды и другие необходимые метеоданные.Фото: Татьяна БАДАЛОВА

ГЛАС НАРОДА

«Grand Comfort» был нашей мечтой,когда еще его даже не придумали»

Жители первой очереди ЖК «Grand Comfort» поделились с нами своими отзывами о системе «Антитеррор» и рассказали, помогала ли она им в течение прошедшего года.

Алена:

- Когда мы покупали квартиру в этом жилом комплексе, то в первую очередь ориентировались на строительную и управляющую компанию. Мы четыре года жили в доме «Зеленого сада» и были очень довольны работой управляющей компании. Так, как они, я уверена, не работает никто в городе. Программа «Антитеррор» -­ это бонус, который все мы получили в подарок. В квартплате наличие всей этой супертехнологичной начинки отражается буквально в дополнительных ста рублях.

Нравится все! Очень удобный видеодомофон - в других домах я такого не встречала. Мы видим, кто к нам пришел, не страшно открывать дверь. Отдельная благодарность разработчикам за то, что мы, родители, можем наблюдать за тем, как играют на детской площадке наши дети. Кроме того в обзор камеры попадают подъезды -­ мы видим, что происходит возле них. Дело в том, что дизайнерская отделка подъездов очень привлекает внимание ­- прохожие останавливаются посмотреть, заглядывают внутрь через стекло, некоторые проходят вслед за жильцами, чтобы осмотреть отделку изнутри. Наша охрана строго следит, чтобы в подъездах не находились посторонние и на лавочках рядом не собирались люди с алкоголем.

Вообще в доме вся система безопасности очень грамотно продумана. Например, возможность пройти в дом по отпечатку пальца избавляет нас, когда мы с сумками, искать ключи, приложил палец и прошел. То же самое с паркингом -­ въезд по номерам, и за каждым свое место закреплено, ты точно знаешь, что его никто не займет, машину не угонят, не поцарапают и зимой ее не надо отогревать. Хочу сказать, что мы очень довольны нашим домом и его современными технологиями.

Тревожные кнопки установлены в каждой квартире, в подъездах и местах общественного пребывания во дворе. На связи круглосуточно сотрудник пункта охраны.

Антон:

- Все меры безопасности, которые есть в нашем доме, актуальны и жильцами востребованы. Самые важные, я считаю, это датчики газа, видеодомофон, вход по отпечатку и кнопка SOS. В доме, где установлены газовые котлы, обязательно должна быть надежная система безопасности. У нас в квартирах установлены газоанализаторы, которые чутко реагируют на первые признаки утечки. Я сам проверял -­ подносил зажигалку. Система сработала: сигнализация включилась, а клапаны закрылись ­- подача газа прекратилась. Благодаря тому, что на детской площадке камер, мы можем наблюдать за ребенком, что он делает, не обижают ли его и заперта ли дверь на площадку. Недавно был случай, когда кто-­то вышел и не закрыл за собой дверь. Супруга это увидела, позвонила консьержу, и он запер вход. Отличная идея -­ сделать вход в подъезд по отпечатку пальца. Можно добавить в базу отпечаток ребенка, чтобы, если он вдруг потеряет ключ, не замерз и мог войти в дом. Входные группы у подъездов стеклянные, могут разбить - и тут спасает наличие сотрудников ЧОПа. Они оперативно вмешиваются во всех нестандартных ситуациях. А еще я как­-то видел, как охрана выпроваживала со двора выпившую компанию.

Ольга:

- «Grand Comfort» был нашей мечтой, когда еще его даже не придумали. Мы с мужем мечтали жить в «умном доме», который помогает людям в быту и в прямом смысле является крепостью. Потому, как только реклама нового ЖК начала крутиться по радио, мы побежали покупать квартиру. Ни о чем за год не пожалели! Все функции нужные. Авторы этой системы подумали даже о том, как оградить жильцов от посиделок в подъезде молодежи с пивом или чем покрепче -­ у каждого из нас доступ только на свой этаж, в свою секцию. А тревожная кнопка буквально спасла жизнь нашей маме. У нее сердце прихватило, мы на работе, а мобильного под рукой не было. Она нажала тревожную кнопку на видеодомофоне и попросила охранника вызвать скорую. Все, к счастью, закончилось благополучно.

На правах рекламы.