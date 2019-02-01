Новоиспеченный отец внес огромный вклад в победу ХК «Рязань» на «Сарыаркой»

В ходе регулярного чемпионата «ВХЛ-Кубок Шелкового пути» рязанская команда принимала карагандинскую «Сарыарку» и в серии послематчевых буллитов победила 3:2.

Все началось, как и ожидалось: мощный натиск гостей, прессинг по всему льду при высоких скоростях. Если коротко,тотальный хоккей. Подопечные Павла Десяткова, логично игравшие «вторым номером», постепенно пыл карагандинцев остудили до такой степени, что Рейзвиху пришлось выгребать шайбу из сетки собственных ворот после броска Дмитрия Воробьева.

Когда я, поднявшись на трибуну в конце первого периода, похвастался представителю «горожан» Олегу Игнатову голевым фото, то он заметил:

- А ведь у Воробьева вчера дочка родилась…

Дима очень хотел порадовать молодую маму, и сама Вселенная пошла ему навстречу. Потом была остроумная передача- «парашютик» новоиспеченного отца на Прохорова, и вновь вратарь желто-черных выполнил крайне неприятную для него процедуру — 2:0. Дважды неприятно, что в это время гости играли в большинстве. Однако «недолго музыка играла»: менее через минуту Сарваров сократил отставание в счете, а еще через 2 минуты после броска Махановского на табло загорелось 2:2.

"Сарыарка" показала высокие скорости и мощный прессинг.Фото: Павел АВЕРИН

В дополнительное время Хлопотов проиграл дуэль Рейзвиху, но тут же Кочетков повторил маленький подвиг своего коллеги. За минуту с небольшим арбитры удалили Сиксну, что стало исключением из правил — был целый ряд пропущенных нарушений со стороны гостей, которые судьи почему-то оставили без внимания. Кстати, об арбитрах, наставник рязанцев назвал их на пресс-конференции «третьей командой, мешавшей играть». Может быть, и не так утопична ранее высказанная конспирологическая теория…

"Ни мытьем, ни катаньем": соперники так и не "дожали" Кочеткова в игровое времяФото: Павел АВЕРИН

В серии послематчевых буллитов Кочетков оказался мастеровитее форвардов карагандинской команды, у которой даже оказался, правда, в единственном числе, преданный болельщик. Сергей Гулаев два года назад переехал в Коломну из Караганды. Когда команда из его родного города играет где-то рядом, всегда приезжает ее поддержать:

- В Рязань приезжаю, в Воскресенск, в Москву… А в Караганде ни один матч не пропускал. Правда, иногда было трудно попасть на новый стадион. Когда «шеститысячник» построили, всегда практически трибуны были забиты до отказа.

Коломенский "карагандинец" Сергей Гулаев.Фото: Павел АВЕРИН

Впереди у «Рязани» очень непростой выезд. Надеемся, что спад прошел, и парни порадуют своих преданных болельщиков победами. Кстати, пришло время выбирать лучшего игрока месяца. Болельщик Илья Антонов считает так:

- Воробьев уже давно заслуживает звание лучшего игрока месяца. Ну, и Прохоров тоже красавец.