Рязанская энергетическая сбытовая компания открыла новый офис в Сасове

24 января в Сасове свою работу начал новый современный офис Рязанской энергетической сбытовой компании (ПАО «РЭСК»), которая входит в группу «РусГидро», крупнейшую российскую энергетическую компанию, объединяющую более 400 объектов генерации в Российской Федерации и за рубежом.

Сасовское отделение ПАО «РЭСК» занимается сбытом энергии в шести муниципальных районах области и непосредственно в городе Сасово. Новый высокотехнологичный офис упростит и сделает более комфортным для клиентов процесс обслуживания населения, сбора платежей и оказания многочисленных дополнительных услуг.

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Сасовский офис для энергетиков не первый, исполненный на таком уровне. В Рязанской области ранее было открыто 17 клиентских залов обслуживания, работающих по современным стандартам ПАО «РусГидро», что способствует исполнению указов президента России по реализации программ «Доступная среда» и «Цифровая экономика».

– Хочется поздравить энергетиков от лица губернатора региона с этим праздником, с очередным шагом вперед, – обратился к сотрудникам ПАО «РЭСК» заместитель председателя правительства Рязанской области Олег Харивский. – Хочу подчеркнуть: интернет-технологии, удаленный доступ и личные кабинеты – это, конечно, хорошо, но есть люди, для которых ничто не заменит ценность очного общения, возможность лично получить услуги и консультации.

– Недавно мы открывали подобный офис в Милославском районе, и я еще тогда подумал, как далеко вперед шагнуло качество и уровень обслуживания населения. Теперь для рязанцев не должно остаться ничего непонятного в услугах и расчетах. Отрадно, что Рязанская энергетическая сбытовая компания работает с такой отдачей для нашего населения, особенно в районах, далеких от центра области, – добавил министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области Андрей Горелов.

Заместитель председателя правительства региона Олег Харивский: «Энергетики сделали большой шаг вперед»Фото: Владимир ФРОЛОВ

Поддержать работу в этом направлении с возрастающими темпами пообещал приехавший на открытие начальник управления работы на розничных рынках электроэнергии и мощности АО «ЭСК РусГидро» Валерий Манаков. По его словам, Рязанская энергетическая сбытовая компания входит в десятку лучших поставщиков электроэнергии в России.

Благодарность за вклад в развитие местного жилищно-коммунального комплекса выразили глава администрации города Сасово Евгения Рубцова и глава администрации Сасовского района Сергей Макаров.

В НОВОМ ОФИСЕ ПОСЕТИТЕЛИ ПОПАДАЮТ В НОВЫЙ ВЕК

– Мы очень рады представить наш самый современный офис, оборудованный по последнему слову техники, – сказал перед тем, как красная ленточка была перерезана, исполнительный директор ПАО «РЭСК» Сергей Кузьмин. – При этом нами соблюдены самые высокие стандарты компании «РусГидро», направленные на создание комфортных условий для клиентов. Мы стараемся сделать наше общение с клиентами максимально удобным для них. До сегодняшнего дня в Сасове работал не слишком комфортный офис. Им не могли пользоваться люди с ограниченными физическими возможностями. Теперь все иначе: есть пандус, кнопка вызова сотрудника. Внутри офиса – современные интерактивные устройства, детский уголок. Мы планируем продолжать работу по улучшению сервиса и намерены открыть подобные офисы во всех районах Рязанской области.

В клиентском зале будут обслуживаться более 63 000 физических лиц и почти 2000 юридических. А первым клиентом, посетившим офис компании, стал местный житель Сергей Гришаев.

– Здание современное, стильное, – заметил он. – Уверен, здесь работают квалифицированные сотрудники, многих из них я уже знаю. Еще как автомобилист я отметил наличие большой парковки возле здания, это тоже очень важно.

Для тех, кто пришел с маленькими детьми, предусмотрена возможность оставить их в детской зоне, где есть маленький стол, стульчики, игрушки, цветные карандаши и раскраски.

Информацию и консультации клиент может получить в офисе разными путями: лично при беседе с сотрудником (для этого работают несколько окон для приема посетителей), изучив информацию на специальных стендах и в каталогах или через справочные электронные терминалы. Один из них представляет собой последнее слово техники – информационный экран, данные на который выводятся с помощью специального проектора, реагирующего на движение рук клиента.

Информационный экран, управляемый специальным проектором, реагирующим на движение рук

И, конечно, в зале есть касса для приема платежей от всех категорий потребителей.

РАБОТАТЬ С ПАО «РЭСК» УДОБНО И ПРОСТО

Новое расположение сасовского отделения ПАО «РЭСК» удобно для большинства жителей города: теперь офис находится в самом густонаселенном районе Сасово.

Помимо оплаты начислений и получения консультаций здесь можно оформить и дополнительные услуги: подготовку технической документации, установку и обслуживание приборов учета, электротехнические работы и другие.

Для тех, кто предпочитает дистанционные каналы взаимодействия, Рязанская энергосбытовая компания предлагает и такие формы работы. Например, отправить показания приборов учета быстро и просто через мессенджер Viber, посмотреть начисления удобно в личном кабинете на сайте ПАО «РЭСК», задать вопрос можно через «виртуальную приемную» или по бесплатному номеру колл-центра 8 (800) 775-62-62. Оплатить счета можно онлайн в личном кабинете или с помощью банковских онлайн-сервисов.

НАША СПРАВКА

Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» – одна из 4 региональных сбытовых компаний объединения «РусГидро». Она осуществляет продажу электроэнергии и оказание различных услуг потребителям на территории Рязанской области. ПАО «РЭСК» обслуживает более 400 тысяч частных абонентов и более 11 тысяч юридических лиц, сохраняя за собой более 42 % регионального электроэнергетического рынка. В составе компании работает 3 межрайонных отделения и 27 участков сбыта во всех административных районах Рязанской области.