Рязанские сторонники «Единой России» оказали поддержку 34 проектам

Центр поддержки гражданских инициатив (ЦПГИ) сторонников «Единой России» поддержал реализацию 271 инициативы от некоммерческих организаций (НКО) и гражданских активистов. Всего за пять месяцев работы в региональные наблюдательные советы ЦПГИ подано 430 заявок. Об этом заявил сопредседатель Координационного совета сторонников партии, первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

– Чаще всего гражданские активисты и некоммерческие организации просят помощи в поиске спонсоров и волонтеров, транспортной поддержке, а также предоставлении помещений. Большая часть обращений касается поддержки проектов, направленных на работу с пенсионерами, инвалидами и молодежью, – рассказал он.

Региональный координатор Центра поддержки гражданских инициатив, координатор исполкома Рязанского отделения «Единой России» по работе с обращениями граждан Елена Синица отметила, что реализация данного проекта станет одним из ведущих направлений работы регионального координационного Совета сторонников. Презентация ЦПГИ состоялась в конце ноября, ведется активная работа с местными Советами сторонников партии – в ряде муниципалитетов неравнодушные жители и некоммерческие организации вносят свои инициативы на рассмотрение.

– К нам поступило на рассмотрение 34 проектов, из них 30 уже одобрены на заседании регионального координационного Совета сторонников, – рассказала Елена Синица. — Некоторые из них уже реализованы. Например, проект арт-студии «Винсент» – его воспитанники приняли участие в тематическом художественном конкурсе, картины победителей передали одиноким пожилым людям в рамках социальной акции. Или тематическое рождественское представление для детей из многодетных семей – с его инициативой вышли сотрудники Рязанского областного научно-методического центра народного творчества. Это мероприятие станет традиционным, такие встречи будут проводить не только под Рождество, но в канун большинства народных и православных праздников. Для детей будут проводиться мастер-классы, которые познакомят их с народными промыслами и традициями, и представления.

Елена Синица обратила внимание, что инициативы активных жителей и некоммерческих организаций имеют разную направленность: спортивно-досуговую, туристическую, патриотическую, культурную.

– Интересный проект, одобренный региональным Центром поддержки гражданских инициатив, – развитие медико-экологического туризма для людей с ограниченными возможностями здоровья. Одной из первых будет адаптирована территория историко-культурного, природно-ландшафтного музея-заповедника «Усадьба С.Н. Худекова», – добавила региональный координатор Центром поддержки гражданских инициатив.

По словам Елены Синицы, проект очень масштабный, в его воплощении смогут принять участие все профильные министерства. Презентация для региональных ведомств состоится на следующей неделе.

Еще один глобальный проект, получивший поддержку регионального ЦПГИ – экспедиция «По следам Сергея Есенина» в Узбекистан.

– Это культурно-туристический маршрут по городам Азии, который планируется с 22 по 28 мая. Помимо посещения Ташкента, предусмотрены поездки в Самарканд, Бухару на фестиваль шелка и специй, а также официальные встречи с членами Союза журналистов и писателей Узбекистана, туроператорами, – рассказала Елена Синица.

Она заметила, что этот проект также подразумевает взаимодействие с рядом министерств области.

Проект по созданию многофункционального культурно-досугового центра в военном городке Дягилево заинтересовал члена Совета Федерации от Рязанской области, сопредседателя регионального координационного Совета сторонников «Единой России» Игоря Морозова. В нем будут проводиться военно-патриотические мероприятия, вестись музейно-библиотечная и краеведческая работа. Планируется организация музея Героя Советского Союза, генерала-лейтенанта авиации Александра Васильевича Белякова.

– Для нас принципиально важно поддерживать и продвигать инициативы, направленные на развитие территорий, а также социально ориентированные проекты, – отметила председатель регионального координационного Совета сторонников партии «Единая Россия» Татьяна Панфилова.

В конце февраля в одном из муниципалитетов Рязанской области состоится региональный форум сторонников партии «Единая Россия», добавила Татьяна Панфилова. В его рамках будут организованы 3 дискуссионные площадки, на которых расскажут об этапах реализации уже одобренных инициатив ЦПГИ, а также состоится презентация новых проектов.

Центр поддержки гражданских инициатив – это приоритетный проект сторонников партии, который представляет собой механизм, обеспечивающий поддержку и продвижение социально значимых проектов и инициатив как некоммерческих организаций, так и гражданских активистов. Основные направления работы Центра: новые медиа, экология, внутренний туризм и развитие территорий, инклюзивное общество, социальное предпринимательство, активное долголетие, патриотическое воспитание и диалог культур.

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