Инженер РКБ «Глобус» Ирина Вишневская: Здесь своя земля, свои люди и любимая работа!

Сегодня много говорят об образовании и специализированных наборах в институты. Но ведь ни один вуз не может подготовить специалиста, который бы любил свое дело. Это приходит через душу, через культурное воспитание человека. Люди, работающие на совесть, во все времена ценились на вес золота! И чем больше таких людей работает на предприятии, тем оно успешнее. Тем эффективнее и оперативнее реагирует на тенденции современного рынка, тем более качественную продукцию готово выпускать.

Вне всякого сомнения, в Рязани одним из таких предприятий является АО РКБ «Глобус».

ИЗ ВСЕХ ПРЕДМЕТОВ – МАТЕМАТИКА

На проходной АО РКБ «Глобус» нас встречает чистота и порядок. Да и как может быть по-другому, если именно на этом предприятии закладываются основы безопасной эксплуатации самых современных ракетных систем? Созданное в 1955 году конструкторское бюро с первых дней своего существования решало стратегические задачи.

С 1972 года на предприятии работает наша сегодняшняя героиня – Ирина Борисовна Вишневская. В ее трудовой книжке – одно-единственное место работы, в ее трудовых буднях – ежедневная забота о безопасности миллионов россиян.

Ирина Борисовна родилась летом 1949 года в Черняховске Калининградской области в семье военно-служащего. Затем жили на Чукотке, Дальнем Востоке, Петропавловске (северный Казахстан). В первый класс наша героиня пошла уже в Рязани, куда семья приехала после увольнения отца с военной службы.

– Отсюда была моя мама, – рассказывает Ирина Борисовна, – вот и решили остаться в Рязани. Поселились на улице 11-я линия (так называемый Ленпоселок) в одноэтажном финском домике. Окончила школу №5. Так получилось, что в год моего выпуска (1966 год – Ред.) страна переходила от одиннадцатилетнего образования к десятилетнему. В результате одновременно из школы выпускались и 10-е и 11-е классы. А так как институты не предусматривали никакого двойного набора, возник небывалый ажиотаж и конкурс. Но моего решения поступать в Радиотехнический институт это не поколебало. Училась я на «хорошо» и «отлично». Из предметов мне всегда особенно нравилась математика. Выбрала именно радиотехнический факультет, – поскольку мне казалось, что именно там смогу получить наиболее обширные знания. Поступила с первого раза. В вузе также училась хорошо. Как и все, участвовала в спортивных мероприятиях, выступала на сцене.

Стадион «Спартак». Легкоатлетические соревнования. Ирина Вишневская слева.

Специальность «радиоэлектронные устройства» предполагала пять с половиной лет обучения. Устроиться по ней на работу в Рязани проблем не было. С середины 50-х в нашем городе активно создавался радиоэлектронный кластер. Центром подготовки высококвалифицированных кадров стал Радиотехнический институт. В тесном взаимодействии с вузом развивались Приборный завод, завод «Красное знамя», Радиозавод и, конечно, конструкторское бюро «Глобус».

– Но хочешь не хочешь – это будет оборонное предприятие, – улыбается Ирина Борисовна. – Варианты разные предлагали. Я проходила практику на радиозаводе, там меня что-то не очень впечатлило. На преддипломной практике была в конструкторском бюро (КБ). Понравилось!

Отец у меня был ветераном Великой Отечественной, многие годы отдал армии. Наверное, символично, что и моя работа была связана с обеспечением безопасности нашей огромной страны.

УЧИТЬ РАКЕТЫ ТОЧНО ПОРАЖАТЬ ЦЕЛИ

Город тем временем преображался. Застроили многоэтажками пустырь с ипподромом и аэродромом ДОСААФ. Засыпали гравием, а затем и заасфальтировали улицы в Ленпоселке.

– У нас одних из первых в округе появился телефон, – вспоминает былое Ирина Борисовна. – Помню, вся улица ходила к нам звонить. С телевизором такая же история… Все меняется – так и должно быть! Раньше пешком ходили, а теперь вот на маршрутках ездим.

В доме на 11-й линии наша героиня прожила до 1985 года, когда им с мужем предприятие выделило квартиру в пятиэтажном доме на улице Гагарина. Кстати, супруг тоже окончил Радиотехнический институт и много лет работал инженером в КБ «Глобус». В 70-е, 80-е годы городские предприятия помогали сельчанам не словом, а делом. Мужу приходилось от конструкторского бюро ездить в колхоз работать механизатором.– Бывало нелегко... Но зато это помогло получить квартиру.

– Как протекало ваше профессиональное становление на предприятии? – интересуемся у собеседницы.

– Сразу в дело. Пришла, оформилась инженером и в составе группы инженеров включилась в работу: выдача заданий, разработка документации, участие в настройке аппаратуры, командировки на полигоны для проведения испытаний.

В тот период РКБ «Глобус» разрабатывало активные радиолокационные мишени ретрансляционного типа для полигонных испытаний ряда зенитно-ракетных систем. Предприятие проводило их испытания и постановку на серийное производство. Ирина Вишневская очень долго работала в бригаде, занимающейся мишенями, а в девяностых перешла на разработку контрольной аппаратуры для ракетно-пушечных комплексов «Панцирь С-1».

– А что больше всего запомнилось в минувших поездках?

– Ездили мы действительно много. Иногда командировки по несколько месяцев длились. Больше всего мне запомнились бесконечные цветущие весной степи Казахстана: как распускаются тюльпаны. Это нужно видеть!

– За годы командировок, наверное, были предложения поменять работу?

– Предложения были, но вот желания нет. Здесь своя земля, свои люди, к которым привыкла и сроднилась, работа, которая нравится. Зачем, да и на что менять? У нас очень дружный коллектив! И за грибами вместе ездили, и на концерты ходили. Но я хочу сказать, что эта сплоченность на предприятии осталась и сегодня. Вот принято ругать современную молодежь, мол, не такая она… Не знаю, какая она не такая. К нам из вуза приходят очень добрые, отзывчивые и трудолюбивые ребята и девчата.

Совместная поездка сотрудников РКБ «Глобус» за грибами.

Знакомство с будущим генеральным

В то время, когда Ирина Вишневская еще училась в школе и жила в домике на улице 11-я линия, у них квартировали двое студентов радиотехнического института. Один из этих молодых людей – Николай Васильевич Гоев – впоследствии стал генеральным директором АО РКБ «Глобус».

– Тогда многим студентам не хватало мест в общежитии, – рассказывает Ирина Борисовна, – это было вполне обычно, что ребята искали жилье поблизости от вуза. Как-то проще раньше ко всему относились. Места в доме всем хватало, мы с сестрой в одной комнате жили, ребята в другой. Наш квартирант, будущий генеральный директор «Глобуса», запомнился мне очень трудолюбивым человеком, человеком, который создал себя сам – никто ему не помогал, не было никаких протекций. Впоследствии на «Глобусе» многие годы работали с Николаем Васильевичем в одном отделе, но в разных бригадах.

В этом году Ирина Борисовна собирается заканчивать свой замечательный трудовой путь. 47 лет непрерывной работы, 47 лет ответственности. Пусть в ее трудовой судьбе не было каких-то сверхярких свершений, но каждый рабочий день находить мотивацию для качественной и высокопрофессиональной работы – это, наверное, ничуть не меньший подвиг.

– Приятно видеть результаты своего труда, приятно, когда все получается. Но ведь рано или поздно любая история должна заканчиваться. Думаю, сейчас хорошее время, чтобы поставить точку. На предприятие пришло много энергичной талантливой молодежи, есть кому продолжить наше дело. Конечно, меня пытались уговорить остаться, но хватит, на самом деле хватит…

В ТЕМУ

За высокие производственные показатели Ирина Борисовна Вишневская неоднократно заносилась на доску почета, неоднократно ей присваивалось звание «Лучший по профессии». В 2017 году за добросовестный и плодотворный труд, значительный вклад в развитие АО РКБ «Глобус» награждена Почетной грамотой АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

Мы желаем Ирине Борисовне заслуженного отдыха, здоровья и долгих лет жизни!

В лес за черникой.

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