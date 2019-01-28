«Зимние дни джаза» пройдут в Рязани в начале февраля

Со 2 по 10 февраля в Рязани пройдет фестиваль «Зимние дни рязанского джаза». Мероприятие станет логичным продолжением «Летней недели джаза», впервые организованной по инициативе творческого центра FEELIN’S и приуроченной ко Дню города в 2018 году.

28 января в музейно-выставочном центре имени Евгения Каширина «Фотодом» прошла пресс-конференция, посвященная грядущему событию. На ней начальник управления культуры администрации Рязани Евгения Власова и руководитель творческого центра FEELIN’S Александр Филин рассказали о том, что ждет гостей фестиваля.

- Предстоящий фестиваль планируется как разножанровый событийный ряд, в котором примут участие не только музыканты, в том числе и из других городов, но и танцоры, художники, фотограф, - рассказал Александр Филин. - В программе «Зимних дней джаза» помимо формата концертов подготовлено несколько тематических кинопоказов, презентаций, фотовыставок, творческих встреч и мастер-классов.

Основных площадок три: Муниципальный культурный центр, Рязанская областная библиотека и музейно-выставочный центр имени Евгения Каширина «Фотодом».

Отдельные мероприятия фестиваля пройдут в художественном салоне «На старом перекрестке» (Горького, 98) и детской творческой студии «Колибри» (Маяковского, 57).

2 февраля

В 17.00 в Муниципальном культурном центре состоится открытие фестиваля. Перед открытием в 16:30 в фойе МКЦ состоится презентация фотоэкспозиции «История рязанского джаза».

Билеты в точках продаж и на сайте kassy.ru 200-600.

3 февраля

В 15.00 детская творческая студия «Колибри» приглашает детей и подростков принять участие в музыкально-художественном проекте «Дети рисуют джаз».

Вход «платите, сколько хотите».

4 февраля

В 18.00 в «Фотодоме» состоится церемония открытия выставки «Джаз глазами рязанских фотографов».

В 18.30 на площадке «Фотодома» выступит Манана Оганян с программой, составленной на стыке различных музыкальный жанров.

Вход свободный.

5 февраля

В 15:00 в «Фотодоме» состоится мастер-класс Антона Горбунова.

Вход 200 рублей.

В 19.00 в новом зале библиотеки имени Горького состоится концерт инструментального супертрио КLЕ2GО.

Билеты в точках продаж и на сайте kassy.ru 400 рублей.

В 19.00 на площадке «Фотодома» состоится тематический кинопоказ: зрители увидят кинокартину «Птица» режиссера Клинта Иствуда (1988, США).

Вход свободный.

6 февраля

В 18.00 в «Фотодоме» состоится творческий вечер лидера группы FEELIN’S, композитора Геннадия Филина «Куда ведет импровизация?».

Вход «платите, сколько хотите».

В 19.00 в «Фотодоме» зрители смогут посмотреть кинокартину режиссера Павла Лунгина «Такси-блюз» (1990, СССР, Франция).

Вход свободный.

В 19.00 в библиотеке имени Горького в дуэте с московской вокалисткой и композитором Ксенией Акимовой выступит известная рязанская певица Элла Хрусталева. Они представят творческий проект «Piano Voice Piano».

Билеты в точках продаж и на сайте kassy.ru 300 рублей.

7 февраля

В 19.00 в библиотеке имени Горького состоится концерт-презентация проекта «ЕсенинJazz Club». Предварит концерт в 18.00 открытие выставки, посвященной истории проекта ЕсенинJazz.

Билеты в точках продаж и на сайте kassy.ru 400 рублей.

В 19.00 на площадке «Фотодома» состоится концерт-беседа группы «CHUDA».

Вход свободный.

8 февраля

В 18:30 в художественном салоне «На старом перекрестке» состоится импровизационная творческая встреча «Художники рисуют джаз».

Вход «платите, сколько хотите».

В 19.00 в «Фотодоме» рязанский гитарист Николай Моро выступит с концертом-импровизацией «Гитарная медитация».

Вход «платите, сколько хотите».

9 февраля

В 16.00 в Муниципальном культурном центре состоится гала-концерт фестиваля под названием «Зимние дни рязанского джаза».

Билеты в точках продаж и на сайте kassy.ru 250 рублей.

В 19.00 в «Фотодоме» состоится тематический показ картины режиссера Дэмьена Шазелла «Одержимость» (2013, США).

Вход свободный.

10 февраля

Завершающий концерт фестиваля: в 16:00 в «Фотодоме» выступит группа «Верес» и солистка Валентина Рязанова.

Вход «платите, сколько хотите».

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