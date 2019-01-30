Банк узнает вас из… миллионов!

«ДИСТАНЦИОННЫЕ» ПЕРСПЕКТИВЫ

С 1 июля 2019 года российские банки начали собирать данные для Единой биометрической системы (ЕБС), которая позволит получать самые разные, в первую очередь финансовые и государственные, услуги удаленно. По федеральному законодательству регистрировать граждан в ЕБС должны все банки, если к ним поступил такой запрос. Но пока страна к этому только движется. Прио-Внешторгбанк начал предоставлять такую возможность в числе первых.

Оценивших преимущества регистрации в ЕБС пока немного. Но некоторые банки уже открывают с помощью биометрической идентификации счета своим клиентам. Со временем благодаря данной технологии дистанционно будут доступны и другие операции. Это только начало, считают эксперты в области цифровых технологий. По их прогнозам, помимо финансового сектора, биометрией в ближайшей перспективе начнут активно пользоваться в сфере госуслуг, здравоохранения, образования, ритейла и электронной коммерции. Так постепенно ЕБС станет национальной платформой для удобного и безопасного доступа граждан ко всем услугам, полагают специалисты «Ростелекома» – разработчика системы.

РЕГИСТРАЦИЯ В ЕБС – ЭТО ПРОСТО

Для регистрации в системе гражданину необходимо прийти в банк всего один раз. Если он не зарегистрирован на портале Госуслуг, сотрудник поможет ему это сделать. Также надо написать заявление на выдачу или замену ключа простой электронной подписи и дать согласие на обработку персональных данных. Затем в банке «снимают» биометрические данные пользователя – фото и запись голоса – и загружают их в Единую биометрическую систему. На этом регистрация закончена.

После этой процедуры гражданину предстоит найти банк, в котором уже есть удаленная идентификация через ЕБС, встроенная в его продукты удаленного доступа.

Для этого достаточно ввести логин/пароль от портала Госуслуг и повторить за системой короткую контрольную фразу, глядя в камеру смартфона или компьютера. Правда, есть нюанс: насколько сами банки готовы взять на себя риски и обязательства по удаленному обслуживанию клиентов только на основе идентификации через ЕБС?

БЕЗОПАСНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА?

Сотрудники «Ростелекома» говорят о надежной защите информации, которую обеспечивает динамическая комбинация различных алгоритмов. На это же работает раздельное хранение информации. Биометрический шаблон содержится в обезличенной форме отдельно от персональных данных, включенных в базы ЕСИА – единой системы идентификации и аутентификации (имя, паспортные данные, СНИЛС и др.).

– Обмануть Единую биометрическую систему практически невозможно, – объясняет пресс-секретарь департамента внешних коммуникаций МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» Иван Коломацкий. – Множество параметров, которые система использует для определения пользователя, почти исключает возможность ошибки: вероятен всего один случай на 10 млн идентификаций, потому что Единая биометрическая система распознает человека не только по лицу, но и по голосу. А голоса немного различаются даже у близнецов, значит, система сразу определит, кто из них кто. К тому же у каждого человека уникальный номер паспорта, ИНН...

ЗАМАНЧИВО, НО...

Против последних аргументов возражений у банков нет, и все же опасения остаются. Например, нельзя исключать, что человека угрозами вынудят выйти на связь с банком и пройти идентификацию, сообщить преступникам код простой электронной подписи. Поэтому отдельные банки либо запрашивают дополнительные параметры, по которым можно идентифицировать клиента, либо заняли пока выжидающую позицию – определяются, будут ли они предоставлять услуги дистанционно на основе ЕБС.

Первый заместитель Председателя Правления Прио-Внешторгбанка (ПАО) Алексей Язев прокомментировал ситуацию так:

– Прио-Внешторгбанк хотя и начал регистрировать клиентов в Единой биометрической системе, в свое дистанционное банковское обслуживание (ДБО) функцию идентификации через ЕБС пока не встроил.

Прио-Внешторгбанк начал регистрировать граждан в ЕБС в числе первых.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР ЗА ВАМИ

Вывод напрашивается сам собой: после регистрации в Единой биометрической системе доступность различных услуг потенциально возрастает, потому что их можно будет получить удаленно. С другой стороны, полностью исключить риск мошенничества с идентификацией по ЕБС невозможно. И здесь уже придется определяться с выбором самостоятельно. Что возьмет верх: желание обслуживаться «из дома», при том что за это гипотетически придется поступиться безопасностью, или все же победит осторожность? Если, взвесив все за и против, вы все-таки склоняетесь к первому варианту, осталось прийти в ближайшее банковское отделение, готовое открыть двери в цифровое будущее.

НАША СПРАВКА

Офисы Прио-Внешторгбанка, в которых можно зарегистрироваться в Единой биометрической системе в Рязани, расположены по адресам:

ул. Есенина, д.82/26;

ул. Завражнова, д.5а;

ул. Новоселов, д.21а.

Подробности на сайте www.priovtb.com

Прио-Внешторгбанк (ПАО) основан 06.12.1989 г. Лицензия Банка России № 212.

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