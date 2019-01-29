Как государство пишет объявления «Куплю!» и «Найму!»

Нынешняя система госзакупок в России была введена законом от 21 июля 2005 года и с тех пор работает в лучших традициях приснопамятной «гласности». Потому что прозрачность этого процесса позволяет любому гражданину страны следить через интернет за тем, что и по какой цене приобретают на деньги налогоплательщиков государственные организации.

АВТОМОБИЛЬ «РЕНО» НАХОДЯТ С АУКЦИОНА, НО БЕЗ КОНКУРЕНЦИИ

Ряд закупок товаров и услуг проводится в форме конкурсов и аукционов, что позволяет сэкономить на конкуренции тех, кто хотел бы что-то предложить государству. Вот, например, один из последних крупных заказов на работы, для которых Рязанская область ищет исполнителя подешевле: «Оказание услуг по комплексной ежедневной уборке служебных помещений административных, производственных зданий и прилегающей территории УМВД России по Рязанской области, территориальных органов МВД России на районном уровне и системы организаций МВД России», начальная сумма контракта – 10 282 444 рубля 62 копейки.

Считается, что для малого бизнеса или даже некоммерческих организаций такие заказы должны быть довольно привлекательны – и за них должна разворачиваться конкуренция. Впрочем, так бывает далеко не всегда.

Вот, к примеру, уже завершенный аукцион № 0159300024318000035: 29 декабря администрация Шацкого района озаботилась приобретением автомобиля «Рено Логан» не дороже 699 987 рублей. Автосалоны Рязанской области продают эту машину (в разных комплектациях) от 534 до 812 тысяч рублей, так что довольно странно, что заявка поступила всего одна (может быть, новогодние каникулы всех затормозили?). В результате уже 18 января поставщик был определен: пригнать автомобиль в Шацк должен ООО «Автокласс».

ФИО ВЫИГРЫВАЕТ У РЕМОНТНЫХ УПРАВЛЕНИЙ

А вот классическая конкурсная процедура – с тремя соискателями подряда и удивительной победой. В январе 2019 года назначается электронный аукцион № 205900000011800141 по выполнению работ для Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Рязанской области. Судя по документам, в многоквартирных домах (приводятся адреса – улицы Октябрьская, Энгельса, Великанова…) надо провести ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения и водоотведения, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу, а также ремонт фасада. Начальная цена вопроса – 34 762 078 рублей 78 копеек (как интересно, когда все до копеек выверено!).

Первая заявка поступила от обсуждаемого в последние недели предприятия «РСУ-1». Оно обещало провести все, что написано выше, за 30 243 600 рублей. Следом за ним последовало ООО «СКД» – с предложением на 39 722 158 рублей. И еще через минуту поступает последняя заявка – с победной суммой в 29 548 345 рублей. Причем предложила поработать за эти деньги не какая-нибудь крупная корпорация, а… гражданка по фамилии, имени и отчеству Абрамова Мария Альбертовна.

ПИТЬЕВАЯ ВОДА ДЛЯ ШКОЛ И БИТУМ ДЛЯ РЯЗАНСКИХ ДОРОГ

Иногда конкурса или аукциона не бывает: производится закупка услуг у единственного поставщика. Например, если к какому-нибудь предприятию или учреждению подходит всего один энергетический кабель, то понятно, что электроэнергию покупать будут именно у владельца этой линии. Например, на фоне разрекламированной «цифровой революции» муниципальной телекомпании «Михайлов-ТВ» понадобилось получить услуги по трансляции телевизионных программ на 35-м частотном канале в городе Михайлове на 522 тысячи рублей. Заявка 18 января сразу подана на получение услуг от единственного подрядчика – кроме традиционной телевышки с передатчиком, никто здесь не поможет.

У единственного заказчика часто покупается питьевая вода или услуги связи для школ в сельских районах.

В «КП»-Рязань» однажды уже упоминалась чудесная закупка у единственного подрядчика №31806856526, сделанная в августе 2018 года. Это битум для ремонта и строительства рязанских дорог, и логично было бы предположить, что продаст его предприятие-производитель – хорошо известная всем рязанцам нефтеперерабатывающая компания. Но договор на 70 миллионов рублей заключался с ничем не примечательным ООО.

СОСИСКИ И ПЕЧЕНЬ ДЛЯ «ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ» СО СТАВРОПОЛЬЯ

МП «Детское питание», возбуждение уголовного дела в отношении директора которого Александра Дворецкого широко обсуждалось в конце 2018 года (он обвиняется в получении взяток), продолжает покупать на бюджетные деньги продовольствие. И много закупок проводится «у единственного поставщика». При просмотре документов выходит, что сосиски (закупка № 31807325774) за 384 480 рублей (оптом по 360 рублей за килограмм) или печень говяжью (закупка № 31807325169) за 218 988 рублей (оптом по 198 рублей за килограмм) приобрести можно было в декабре 2018 года только в одном месте. А именно – в городе Новоалександровске Ставропольского края – там, где зарегистрированы и поставщик печени ООО «Юг роскошной промышленности», и поставщик печени ООО «Югроспром».

Прозрачность системы госзакупок – прекрасный повод проявить заботу о государственных деньгах депутатам разных уровней, политических лидеров и общественных активистов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2015 году в нашем регионе был создан единый Центр закупок Рязанской области. По итогам его первого года работы экономия бюджетных средств выросла на 69 % (до 670 млн рублей), хотя объем закупок увеличился всего на 33 %. В 2016 году по России в рейтинге эффективности Рязанская область занимала 38-е место, а в первом полугодии 2017 года – уже 29-е место. За 2017 год в связи с применением бережливых технологий появилась дополнительная экономия финансов в 4 млн рублей.