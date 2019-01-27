Без ИП теперь и пучок редиски не продашь?

В начале года появилась информация, что в связи со вступлением в силу с 1 января нового закона о садоводстве и огородничестве запретят продажу сельхозпродукции без регистрации ИП. А это означает не только фактический запрет на торговлю, но и дополнительные, и значительные, поборы для тех, кто попробует сделать это легально. А для горожан – отсутствие возможности приобрести натуральные продукты.

На рынок – только с документом

Легально реализовать то, что вырастил на собственном огороде, можно несколькими способами: на постоянно действующих рынках, на ярмарках выходного дня или через интернет. Последний способ пользуется определенной популярностью при продаже излишков осенью в объеме, близком к мелкому опту – мешками и ящиками. Понятно, что ради пучка редиски никто в сеть не полезет. Как правило, так продают излишки овощей, фруктов и меда. На рынках и ярмарках продажей занимаются все, тут важно получить место. А чтобы его получить, надо иметь документ.

– В соответствии с действующим законодательством, – ответил на запрос редакции министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Дмитрий Филиппов, – торговые места на розничных рынках предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в установленном законодательством Российской Федерации порядке, и гражданам (в том числе гражданам – главам крестьянских (фермерских) хозяйств, членам таких хозяйств, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством).

Но этот статус надо подтвердить, то есть для простых граждан – взять документ в местной администрации о наличии приусадебного участка или предъявить членскую книжку садоводческого (при продаже фруктов) или огороднического (при продаже овощей и ягод) товарищества. Тогда и место будет, и налоговая не привяжется. Собственно, на рынках и ярмарках сейчас торгуют две категории граждан – предприниматели (те, что стоят каждый день) – их можно узнать по большим запасам продукции, и зачастую не сезонной, и простые жители села – у них выбор поменьше, и объемы не те. «Нелегалы» в основном стоят на входах к рынкам или с краешку ярмарок. Как правило, у них очень ограниченный ассортимент – это та же зелень (летом), домашние консервы, части больших овощей (тыкв), домашние (якобы) яйца…

– Мы здесь стоим не ради какого-то значительного заработка, – говорит пенсионерка Валентина Петровна, – а продаем излишки, чтобы не пропали. Взять справку из сельсовета мне сейчас накладно, ибо за ней надо ехать в Сапожковский район, где находится дом и огород, а это и время, и деньги.

– А почему вы не взяли ее летом, например?

– Так кто ж знал, что она понадобится? Вроде как оставляем себе столько, сколько надо, детям отдаем. Но вот сейчас поняли, что останется лишнее. Поэтому и пришла на ярмарку, глядишь, кто–то купит домашние консервы (огурцы с добавкой помидоров) и полтыквы.

Но таких, как Валентина, на ярмарках немного.

Продукты из супермаркета по двойной цене

А вот против кого реально направлены изменения в законодательстве, так это против лжедачников. У большинства нашего населения сложился такой стереотип, что если человек продает на рынке или улице что-то в небольших количествах, то это обязательно со своего огорода или дачи. Некоторые этим пользуются, превращая заблуждения в звонкую монету в своем кошельке.

Как это делается? Продукция закупается мелким оптом на 5-й базе или в… ближайшем супермаркете. Дефасуется и демаркируется, и продается уже с хорошей наценкой. Понятно, что не со всеми товарами такой финт пройдет. Но вот овощи и фрукты, зелень в сезон – вполне. То же и с яйцами. Почему–то считается, что у яиц от домашних курочек должен быть яркий желток. Но и в магазинах можно найти такие, ведь производители давно раскусили эту фишку и с помощью недорогой натуральной добавки в корм добиваются яркого желтка. Чем и пользуются наши уличные бизнесмены. Отмыть с яйца дату производства и клеймо производителя – дело десяти секунд. А вот такой товар будет продаваться с рук уже в два раза дороже. Так что при покупке съестного «у бабушек» надо держать ухо востро.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ!

Домашние консервы, в том числе и овощные. Никто не гарантирует их стопроцентной стерилизации, а значит, отсутствия ботулизма.

Вяленую рыбу. Неизвестно, где ее выловили – может в ней вся таблица Менделеева или личинки гельминтов.

Яйца от домашних кур. Про сальмонеллез слышали? Если хотите обезопасить себя – есть только сваренные вкрутую, после 15 минут кипячения. Только будет ли так вкусно и полезно?

Сушеные грибы. Бледную поганку вам, конечно, не подсунут (она при сушке превратится в порошок), а вот ложный белый (сатанинский гриб) может попасться вполне. Конечно, не умрете, но расстройство кишечника обеспечено.