Рязанские водители рискуют выплачивать ущерб вместо страховщиков?

В редакцию «КП»-АЗС» обратился читатель, с которого страховая компания через полгода после аварии неожиданно потребовала 30 тысяч рублей. Мы выяснили, как рязанским автолюбителям не повторить распространенную ошибку.

«У ВАС ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД «РОСГОССТРАХ»

В середине августа Александр за рулем своего автомобиля Citroen угодил в аварию на окраине Рязанской области.

– Ехал в пробке и случайно врезался в стоящую впереди машину тоже марки Citroen. Повреждения у потерпевшего авто были небольшие – несколько царапин, но мы решили вызвать сотрудников ГИБДД. Инспекторы приехали, помогли оформить нам европротокол. На руках у меня никаких документов не осталось, и я решил, что на том история для меня закончилась, потому как на моей машине повреждений не осталось, а ущерб пострадавшему обязана компенсировать моя страховая, – рассказал Александр.

Наш читатель – человек крайне занятой, руководит крупным предприятием, поэтому через какое-то время просто забыл о летнем происшествии. В середине декабря ему освежила память неожиданная эсемэска от компании «Росгосстрах», где он покупает полис ОСАГО на протяжении 10 лет.

– У вас задолженность перед ПАО «СК «Росгосстрах» по претензии №***– гласило сообщение, и адресату рекомендовали связаться с юристом компании.

Александр немедленно перезвонил по указанному номеру, опасаясь мошенников, а оказалось, что он действительно должен страховщикам... более 30 тысяч рублей!

– При покупке полиса в 2017 году мне никто в страховой компании не сказал, что произошли изменения в законе «Об ОСАГО». Оказывается, если виновник не направит в свою страховую компанию в течение 5 рабочих дней бланк извещения о ДТП, то будет обязан оплатить ущерб пострадавшему сам, – отметил Александр. – Но это касается случаев, когда ГИБДД не принимало участия в оформлении ДТП. А к нам приезжала дорожная полиция, и протокол оформляли сотрудники ДПС.

На обратной стороне полиса в памятке для водителя ни слова не говорится о том, что в случае нарушения правила о 5 днях, виновнику ДТП придется выплачивать ущерб из своего кармана.

– Это похоже на мошенничество, обман на уровне госкомпании. Неужели они не боятся потерять клиентов, используя такой метод? Я знаю, что в других страховых не применяют такое правило. А ведь в моей компании 8 легковых и 15 спецавтомобилей, и все я страховал в «Росгосстрахе», – поделился Александр.

Мы связались со вторым участником ДТП – пострадавшим водителем Алексеем, и он подтвердил корреспонденту в телефонном разговоре, что на место аварии приезжали сотрудники ГИБДД и оформили протокол:

– Собственником автомобиля является юрлицо, – добавил он. – Мы оформили ДТП с участием сотрудников ГИБДД, затем направили документы в свою страховую компанию. Так как автомобилю 3 года, ремонт провели в официальном сервисном центре, починили дверь и заменили бампер. Претензий к ремонту у нас нет.

«ЕСЛИ ОТКАЖЕТСЯ ОПЛАТИТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, ПОДАДИМ В СУД»

В рязанском офисе компании «Росгосстрах» нам пояснили, что в случае оформления ДТП по европротоколу без участия уполномоченных на то сотрудников полиции виновник обязан предоставить извещение в свою страховую компанию в течение 5 рабочих дней. Документ можно лично принести в офис, отправить с курьером, либо – заказным письмом по «Почте России». Эти изменения в законе «Об ОСАГО» вступили в силу в апреле 2017 года.

– При заключении договора ОСАГО мы устно разъясняем клиентам их права и обязанности, к тому же на обратной стороне полиса указана памятка для водителя. При подписании договора водитель автоматически соглашается со своими правилами, а если он пропустил информацию мимо ушей, то это уже его заботы, – отметила представитель компании «Росгосстрах» Надежда. – Что касается случая с вашим читателем, у нас имеется документ, подтверждающий, что данное ДТП было оформлено по европротоколу без участия сотрудников ГИБДД.

Как отметили в «Росгосстрахе», новые правила применяют во всех страховых компаниях. Данная норма закреплена в статье 14 закона «Об ОСАГО».

– Наше требование правомерно, так как страхователь нарушил закон. Если он откажется добровольно оплатить задолженность, мы подадим в суд, и ему придется дополнительно нести судебные расходы, – заявили страховщики.

Страховой агент компании «Росгосстрах», оформившая полис для Александра, в свою очередь заверила нашего корреспондента, что предупредила клиента обо всех изменениях в законе.

– Согласно закону «Об ОСАГО» страхователь обязан обратиться в свою страховую компанию при наступлении страхового случая, независимо от того, потерпевший он или виновник ДТП. Чтобы не выставили регресс, необходимо предоставить машину на осмотр в отдел по урегулированию убытков, а также в течение 5 дней принести в страховую экземпляр извещения о ДТП. Все это прописано в законе «Об ОСАГО», но мы также стараемся пояснить это устно при заключении договора, выдаем памятки для водителя. На полисе ОСАГО указаны телефоны нашей компании, а также мобильный номер агента. Обычно в случае ДТП страхователь звонит нам, и мы никогда не отказываем в консультации. Мы стараемся не обидеть клиента, но он должен сам о себе заботиться, ведь люди взрослые.

МНЕНИЕ ЮРИСТА

Автоадвокат Наталья Перескокова:

– К сожалению, в Рязани автострахователи из-за своей неосведомленности об изменениях в законе «Об ОСАГО» нередко сталкиваются с расходами по возмещению ущерба потерпевшему в ДТП. В данном случае виновник аварии утверждает, что ДТП оформлялось при участии сотрудников ГИБДД, а значит, можно попробовать доказать этот факт в суде, и снять с себя обвинение в нарушении закона «Об ОСАГО». В суде можно будет предоставить доказательства в подтверждение своих слов (это показания потерпевшего участника), возможно фото с места ДТП. Если Европротокол заполнял инспектор, то в документе должен быть прописан нагрудный знак сотрудника, и это будет доказательством.

Признание судом причин пропуска причинителем вреда пятидневного срока для направления в адрес страховщика, застраховавшего его гражданскую ответственность, бланка извещения о дорожно-транспортном происшествии уважительными является основанием для отказа в удовлетворении требований страховщика, осуществившего страховое возмещение, о взыскании с причинителя вреда денежной суммы в размере осуществленного страхового возмещения.

Как показывает практика, суд чаще встает на сторону страховых компаний, если страхователь нарушил закон «Об ОСАГО».