2019-01-25T16:19:50+03:00
Звезды

Спектакль по повести Пушкина в Театре драмы закончился… неожиданно

Долгожданная постановка стала подарком зрителям в Год театра и 220-летия со дня рождения великого русского поэта
Светлана АРДАШЕВА.
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Самые маленькие участники спектакля – Иринарх Макаров (Володенька) и Ольга Головлева (Машенька) старались не меньше взрослых («Метель»). Фото: Сергей Газетов.Самые маленькие участники спектакля – Иринарх Макаров (Володенька) и Ольга Головлева (Машенька) старались не меньше взрослых («Метель»). Фото: Сергей Газетов.
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После Новогодней «Пурги…» – пушкинская «Метель»

Праздники давно сменились буднями, и Театр драмы, отставив в сторону насмешливость и развлекательный настрой, пригласил рязанцев на первую серьезную премьеру наступившего года. Обращение к творчеству Пушкина – непременная составляющая жизни любого театра, ибо неисчерпаемое и непревзойденное по разнообразию жанров и сюжетов наследие Александра Сергеевича дает широкое поле деятельности и множество вариаций на любую тему. Режиссер-постановщик спектакля – Урсула Макарова из пяти коротких повестей выбрала две – «Станционный смотритель» и «Метель», хотя сюжеты трех остальных пересказываются по ходу спектакля действующими лицами. На первый взгляд, выбранные повести объединяет один момент – тайная любовь, на которую не дают добро родители, и побег девушки-невесты из дому. А отличает друг от друга завершение истории – несчастное и счастливое.

«Когда мне подадут лошадей? Я буду жаловаться!» – в который раз восклицает Роман Пастухов в роли купца Брюшанова («Станционный смотритель»). Фото: Сергей Газетов.

«Когда мне подадут лошадей? Я буду жаловаться!» – в который раз восклицает Роман Пастухов в роли купца Брюшанова («Станционный смотритель»). Фото: Сергей Газетов.

Два с лишним века не решили самых важных проблем

Действительно, не решилось, пожалуй, главное противоречие всех времен и народов – между отцами и детьми и вытекающая из него проблема самостоятельного и свободного выбора спутника жизни, которому препятствуют родители. Кажется, эти острые вопросы стали еще острее, а решать их все труднее. Еще более обостряет ситуацию любовь – родителей (или отца) к единственной дочери, и наоборот. Чью сторону принять и как разделить это чувство на части, чтобы всем досталось поровну, до сих пор не знает никто. Трагическое одиночество станционного смотрителя, у которого увезли его единственное счастье – дочку Дуню, можно понять и встать на сторону обманутого отца, но как же чувства дочери, ее любовь к своему избраннику? Не получается совместить несовместимое – прозябание на дальней станции и насыщенную, красивую жизнь в Петербурге – что выбрать? Финал повести, показанный в спектакле, не совпадает с авторским – дочь возвращается к отцу, но он потерял рассудок и не признает ее. У Пушкина возвращения не произошло, лишь позднее раскаяние и плач на отцовской могиле.

Заключительная сцена «Станционного смотрителя» в новой интерпретации – раскаивающаяся дочь (Полина Бабаева) у ног не узнающего ее отца (Юрий Борисов), а рядом с ними Иван Петрович Белкин (Сергей Леонтьев). Фото: Сергей Газетов.

Заключительная сцена «Станционного смотрителя» в новой интерпретации – раскаивающаяся дочь (Полина Бабаева) у ног не узнающего ее отца (Юрий Борисов), а рядом с ними Иван Петрович Белкин (Сергей Леонтьев). Фото: Сергей Газетов.

Чудеса все же случаются

Вторая повесть – «Метель», начавшись трагически, завершается соединением любящих сердец. История эта настолько же маловероятна, насколько хочется верить, что она действительно случилась. Заблудившийся в метели человек оказывается в церкви на венчании и встает рядом с невестой, уже почти теряющей сознание от переживаний и долгого ожидания точно так же затерявшегося в метели жениха. После венчания она только успевает сказать «Не он!» и падает в обморок. Несостоявшийся муж вскоре погибает на войне 1812 года, а «супруги» встречаются через несколько лет и, будучи влюбленными друг в друга, завершают эту запутанную историю самым счастливым образом. Любовь – главная героиня многих произведений Пушкина, без нее нет радости и полноты жизни описываемых им «больших» и «маленьких» людей, и ничего важнее ее не найти.

«Все решено: я в вашей воле и предаюсь моей судьбе…»

Наверное, так думал каждый из актеров на премьере спектакля. Нам показалось, что все, кто участвовал в постановке, как-то преобразились, полностью попали в нужный тон, ощутили и приняли эпоху начала ХIХ века. Им так шли все эти красивые и давно забытые нами наряды, они так здорово танцевали и проникновенно пели, шутили и смеялись, сочувствовали и помогали друг другу. Они все молодцы!

Две прекрасных актрисы – Полина Бабаева (Мария Гавриловна) и Татьяна Петрова (Прасковья Петровна) играют в спектакле дочь и мать («Метель»). Фото: Сергей Газетов.

Две прекрасных актрисы – Полина Бабаева (Мария Гавриловна) и Татьяна Петрова (Прасковья Петровна) играют в спектакле дочь и мать («Метель»). Фото: Сергей Газетов.

ПОДРОБНОСТИ

В спектакле участвовали: народный артист РФ Сергей Леонтьев; заслуженная артистка РФ Татьяна Петрова, заслуженный артист РФ Олег Пичурин; почетный работник культуры и искусства Рязанской области Юрий Борисов; артисты: Полина Бабаева, Анастасия Бурмистрова, Ольга Головлева, Роман Горбачев, Ирина Лавринова, Иринарх Макаров, Екатерина Мелькова, Наталья Моргуненко, Римма Морозова, Роман Пастухов, Ирина Петюкевич, Валерий Рыжков, Егор Чудинов, Жанна Шабалина, Александра Шитикова.

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