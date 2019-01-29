Голливуд в рязанских масштабах: в нашем городе снимают полнометражный художественный фильм

Для рязанской земли съемочный процесс не редкость. Многие столичные режиссеры именно здесь делали свои картины. Например, Юрий Быков снимал в родном Новомичуринске фильм «Завод», который выйдет в прокат 7 февраля. А из последних – его же картина «Сторож», которая создавалась в Солотче. Однако непосредственно город как отдельную локацию режиссеры практически не используют.

Студия кино и индивидуального развития личности «ЮнМедиа», наоборот, не спешит выбираться на природу и творит в пределах города. Съемки полнометражного художественного фильм с рабочим названием «Другая жизнь» проходят на базе рязанской школы-интерната имени Ф.А. Полетаева.

Студия существует меньше года, но ее ученики уже успели попробовать себя в качестве актеров. Они снимались в имиджевых и рекламных роликах, в короткометражных и документальных фильмах. Первая картина, которую сняли ребята, называлась «Разговор у свечи». Ее школьники сняли летом 2018 года на межрегиональном фестивале литературно-художественного творчества «Начало» при участии актера Александра Касаткина. Кстати, сценарий написал один из ребят – Алексей Надеин.

А теперь творческое объединение решило попробовать свои силы и снять «полный метр». В создании сценария принимала участие творческая группа студии: режиссер Дмитрий Новиков, директор Валентина Надеина и продюсер Ирина Козлова.

Фильм рассказывает о судьбах воспитанников детского дома. В центре сюжета находятся образы двоих детей: Вари и Назара. По сценарию, их родители погибли в авиакатастрофе. После чего друг семьи, адвокат Олег Пронин, устраивает их в детский дом. Конечно, он хотел усыновить Варю и Назара, но был человеком не семейным и органы опеки в усыновлении отказали.

По ходу фильма герой Олег Пронин знакомится с воспитательницей детского дома, роль который играет актриса театра и кино из Москвы Марина Богатова. И в конце они создают счастливую семью, которая забирает Варю и Назара из детского дома.

– В фильме мы поднимаем несколько проблем, – рассказывает продюсер Ирина Козлова. – Во-первых, раскрываем взаимоотношения детей между собой. Во-вторых, показываем личную трагедию каждого ребенка, который попал в детский дом. И, конечно, не забываем о любовной линии. Хотя основную часть картины займут сцены взаимоотношений детей, показ их привычек и характеров.

Помимо Марины Богатовой, в фильме снимается также молодой столичный актер Александр Касаткин, на счету которого больше 40 работ. Роли детей играют воспитанники студии «ЮнМедиа» и учащиеся рязанских школ. Например, Алексей Надеин, София Пронина, Кирилл Мингазов, Анна Кузьмина и Алексей Зельков уже имеют опыт съемок в картинах, снятых в прошлом году, поэтому им достались роли первого и второго плана. А массовку играют школьники, которые не имеют опыта в киноиндустрии.

На все роли проходили пробы: детей выбирали по типажу и уровню владения актерскими навыками. Фото: Юлия Ганьшина.

Всего в картине задействовано порядка сотни детей. Причем, на все роли проходили пробы. Детей выбирали по типажу и уровню владения актерскими навыками. Распределение ролей проходило на просмотре, когда каждый ребенок читал часть фрагмента сценария. Словом, все, как в большом кино.

– Я уже полгода учусь в студии «ЮнМедиа», и мне это безумно нравится, – поделился актер Кирилл Мингазов. – В «Другой жизни» мне дали главную роль, что, конечно, не может не радовать. Темы, которые мы затрагиваем, на мой взгляд, крайне важны и о них стоит говорить. Вообще, киноискусство мне близко, поэтому в будущем хочу связать свою жизнь именно с ним.

Участие в съемочном процессе приняли не только дети, но и их родители. Это Олег Пронин, Василина Кузнецова, Александра Зелькова и Екатерина Мингазова. Учитель школы №59 Елена Хамова играет роль директора детского дома.

– Несмотря на то, что у меня есть основная работа – я частный предприниматель, все равно согласился на предложение поучаствовать в съемках, – объяснил Олег Пронин. – Наверное, всем когда-то в жизни хотелось сняться в кино, почувствовать на себе свет прожекторов и услышать заветное: «Стоп, снято!». Конечно, это необычный опыт и возможность открыть себя с новой стороны. Разумеется, мне стало интересно, поэтому я согласился и нашел время для съемок.

По словам членов творческой группы, съемки продлятся около трех месяцев. А премьера фильма «Другая жизнь» пройдет в одном из рязанских кинотеатров.

Всего в картине задействовано порядка сотни детей. Фото: Юлия Ганьшина.

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