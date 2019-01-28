Рязанцам придется сдавать на водительские права по новым правилам?

На федеральном уровне представители ГИБДД выступили с инициативой, чтобы теперь сдавать экзамен на получение водительского удостоверения по-новому. Суть предложения в том, чтобы отменить так называемую площадку. Сейчас экзамены проходят следующим образом: сначала претендент сдает теоретическую часть на компьютере, затем едет на автодром, где в относительно спокойных условиях показывает, как он может парковаться, заезжать задним ходом в гараж, трогаться в горку, разворачиваться в ограниченном пространстве и маневрировать на дороге («змейка»). Экзаменатор выбирает из вышеперечисленных заданий три. Затем (в случае успешной сдачи) выезжают в город, где проверяют навыки управления в естественной среде.

Теперь хотят экзамен на автодроме упразднить, а все, что раньше сдавали на нем, проверять на городских улицах. Оправдание этому нововведению придумали, что, дескать, будущий водитель должен уметь все это делать в реальных условиях. Вопрос в другом – где их взять на городских улицах?

УЧЕНИКАМ ГОТОВЯТ СЮРПРИЗЫ

При этом сами автодромы никто не отменяет. Как площадки для подготовки водителей, но не экзаменов. Еще один немаловажный момент – наличие необходимых условий для экзамена. Ведь автошколы расположены не только в областных центрах, но и во многих городах и поселках. Как вы себе представляете сдачу «змейки» где-нибудь на Первомайском проспекте? А параллельную парковку учеником, например, на Праволыбедской? Тут и до ДТП недалеко! А где найти подъем нужной крутизны, чтобы проверить, сможет ли тронуться ученик в горку со стояночного тормоза (при том, что зимой это место должно быть чистым ото льда и снега, что в сегодняшних условиях выглядит нереальным). В Рязани таких мест – одно-два, а в райцентрах где искать прикажете?

– При сдаче экзамена на автодроме четко оговорены границы и время выполнения заданий, – говорит замдиректора рязанского центра профессиональной подготовки и повышения квалификации водителей Юрий Штапов. – В городе найти подобные места практически невозможно, как и произвести объективную оценку. Однако у данного новшества есть и другая сторона – теперь сдача экзаменов в городе будет проходить не по заранее отработанным маршрутам. Появляется элемент неожиданности и импровизации. И это хорошо, ведь водитель, находясь за рулем, должен быть внимательным всегда и своевременно реагировать на знаки и дорожную обстановку.

Очевидно, что инициатива ГИБДД до конца не продумана, раз встречает непонимание в профессиональном сообществе тех, кто занят подготовкой будущих водителей.

ВИНОВАТО СТОЛИЧНОЕ ЛОББИ?

Хочешь узнать причину – ищи, кому это выгодно. Сейчас стоимость обучения вождению автомобиля стоит немалых денег, но при этом классы в автошколах не пустуют. А значит, этот бизнес приносит неплохую прибыль. Но создать собственную автошколу не так-то просто, ведь необходимы не только специально оборудованные автомобили, но и помещения для занятий, и самое главное – собственный автодром.

А это не одна сотка земли, что в крупных городах превращается в огромную проблему. Поэтому, по-видимому, считают некоторые, можно обойтись и без него. Все равно в реальной жизни мы по нему ездить не будем.

Понятно, что машин на улицах становится с каждым годом все больше, а значит, требования к подготовке будущих водителей будут предъявляться более строгие. И тут главное – не перегнуть палку, сочетая тем самым строгость с разумностью.

КСТАТИ

УЧИШЬСЯ В АВТОШКОЛЕ – СМОТРИ КРУГОМ, НЕ ТОЛЬКО КОГДА ЗА РУЛЕМ

Вождение по городу требует не только навыков старта-торможения и руления, но и внимания знакам, поэтому, когда идете по городу или едете в общественном транспорте, обращайте внимание на знаки на улицах, мысленно представляя, что вы находитесь за рулем. Это поможет вам на экзамене, когда вас попросят съехать с привычного маршрута. Недаром говорят, что хороший водитель думает на два шага вперед, плохой – на шаг, а если на шаг не способен, то за рулем делать нечего.