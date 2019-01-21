Снегопады и сосульки раздражают рязанцев, но жизнь города не парализуют – фоторепортаж

С начала года не утихают разговоры о «нежданной» напасти – на улицах, в общественном транспорте, в социальных сетях рязанцы не могут обойти проблему уборки снега, которым завалило город. О необходимости подействолвать на коммунальщиков написал в своем аккаунте даже рязанский губернатор Николай Любимов.

Со снегом горожане сталкиваются каждое утро, буквально пробираясь к остановкам общественного транспорта, чтобы поехать на работу.

В Канищеве на остановках общественного транспорта снег мешает быстро подбегать к маршруткамФото: Владимир ФРОЛОВ

Огромная проблема создавалась и для автомибилистов, которым из-за сугробов трудно было припарковаться в привычных местах.

Автопарковка в Дашково-Песочне: авто «зажаты» между большими сугробамиФото: Владимир ФРОЛОВ

И наоборот, некоторые улицы в центре Рязани невозможно было как следует очистить от снега именно из-за того, что уборке мешали машины.

Улицу Скоморошенскую почистить невозможно из-за постоянно припаркованных автомобилейФото: Владимир ФРОЛОВ

Не менее трудно было пешеходам: часто к переходу через улицу вела узкая тропинка среди твердых снежных валов.

Улица Зубковой: подход к пешеходному переходу сужен, словно «ущелье»Фото: Владимир ФРОЛОВ

Там, где снег все-таки убрали, но не успели вывезти, возникали огромные снежные горы. При желании можно было бы нарубить в них ступенек, выровнять один из скатов, залить водой – и «дарить» объект детям.

Такие «горы» появляются, если снег с дороги убран, но вывезти его не смоглиФото: Владимир ФРОЛОВ

В парках и скверах, кстати, дворники работали в дни снегопадов и после них лучше всего.

В парках снег иногда добавляет красоты кустарникам и деревьямФото: Владимир ФРОЛОВ

На центральной площади пройти было не проблемой, но вот к скамейкам, на которых привыкли сидеть летом гуляющие, сейчас даже не подойти.

В сквере на площади Ленина дорожки всегда были расчищены, а вот к скамейкам не подойтиФото: Владимир ФРОЛОВ

Многим хотелось кивнуть на городские власти: мол, у своего крыльца они за порядком следят, а вот простые горожане мучаются. Но и у дверей в приемную Рязанской гордумы после снегопада тоже можно было встретить «белую кашу».

Даже перед администрацией города Рязани 17 января еще было, что убиратьФото: Владимир ФРОЛОВ

Рязанский шоумен Игорь Крысанов, которому через два месяца предстоит вести региональный танцевальный фестиваль «Черный кот», столкнулся на улице Право-Лыбедской с упавшими с крыши на тротуар кусками льда. Остерегаясь подвернуть ногу, он аккуратно пробрался через снежно-ледяные торосы у ближайшей остановке.

Ведущий рязанских фестивалей Игорь Крысанов – на улице Право-Лыбедской: «Надеюсь, что перейду этот завал»Фото: Владимир ФРОЛОВ

А вот на Лыбедском бульваре (где снег, кстати, чистится своевременно) куски льда специально разложили на светильники, закрепленные между плитками мостовой. Светящаяся «елка» тем временем придает красивый изумрудный цвет ледяной скульптуре трубящего ангела, созданной здесь мастерами на Рождество.