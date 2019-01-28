ХК «Рязань» безвольно проиграл воскресенскому «Химику»

В очередном туре «ВХЛ-Кубок Шелкового пути» подопечные Павла Десяткова принимали на своем льду воскресенский «Химик» и безвольно проиграли 0:3.

Для Петра Кочеткова матч сложился неудачно.Фото: Павел АВЕРИН

Полное фиаско начало зарождаться на 17-й минуте после сомнительного нарушения Валерия Васильева. «Химик» реализовал большинство через 10 секунд. Сработала «пушка» от синей линии Соловьева — Кочетков бессилен, 0:1.Удаление у гостей, следует классическая трехходовка — Хомченко срывает аплодисменты. Многочисленный и, мягко говоря, не совсем трезвый «десант» воскресенцев неистовствует.

Гости играли при мощной поддержке внушительной торсиды.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

«Рязань» с большими потугами пытается организовать хот что-то вразумительное. Даже если удается доставить шайбу в зону атаки, то она оказывается либо «в коньках» полевых игроков, либо на ее пути стеной встает «Хома». Этим вечером он так и остался непробиваемым.

Хозяева не могут навязать «химикам» агрессивный хоккей, все вязнет, словно в синтетическом каучуке. Зато выпады гостей становятся раз от раза опаснее, особенно после многочисленных огрехов подопечных Десяткова. Некоторые из которых уже начинают попросту «катать вату». Главный тренер рязанской команды производит рокировки в составе — все тщетно — матч идет по сценарию «Химика».

Часто хоккей превращался в борьбу в партере.Фото: Павел АВЕРИН

0:1 — пока не страшно. Но тут следует ошибка одного из «горожан» - выход «два в одного»: длинная мастерская пауза Коренева, и... Анкудинов делает еще один шаг к победе «Химика». А буквально через 19 секунд после очередных неуклюжих действий форварда «Рязани» следует стремительный прорыв гостей, а шайба после снайперского выстрела Кляузова пролетает над плечом Кочеткова. Место в «рамке» занимает Денисов...

Вторая шайба оказывается в воротах "Рязани".Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Часть зрителей потянулась к выходу, понимая, что при такой игре, да еще и за несколько минут «Рязань» уже не отыграется. Даже гола престижа оставшиеся болельщики так и не удостоились увидеть.

Донельзя огорченный защитник ХК «Рязань» Валерий Васильев:

- Большую роль сыграл момент во втором периоде, когда могли сравнять счет, и неизвестно, чем бы закончилось. Потом «полетели спасать Россию», пропустили второй, и третий сразу же. Считаю, что состав на бумаге был хороший, а на игре его не было — каждый тянул одеяло на себя. Не цеплялись в атаке, нас сразу прессинговали еще в нашей зоне. Если честно, то от «Химика» мы такой прыти не ожидали. Посмотрели видео и подумали, что они — очень медленная команда, и не были готовы к такому давлению. А они наши действия просто детально разобрали.

Болельщик Сергей Лазарев:

- Игра «Химика» понравилась. Подтвердили, что хоккей — командная игра. Пас и взаимопонимание на площадке. У наших очень много огрехов в передачах. Все в коньки. Да и сегодня многовато пытались «футболить». Наверное, частые перестановки в звеньях сыграют злую шутку.

Болельщик Сергей Калашников:

- Сегодня полный кавардак был, не игра, а фигурное катание. Никто никого не понимает. Зачем нужна такая игра?

А самым кратким оказался болельщик Дмитрий Марченко:

- Обнять и плакать...