Рязанские коммунисты почтили память Ленина

В понедельник, 21 января, рязанские коммунисты собрались на площади им. В.И. Ленина, чтобы почтить память вождя русской революции. В акции памяти также принимали участие представители общественных объединений города: ЛКСМ, РУСО, ВЖС – «Надежда России», ветеранских организаций, жители города.

Открыл и вел митинг первый секретарь обкома партии, депутат, руководитель фракции КПРФ в Рязанской городской Думе Денис Сидоров. В своем выступлении он напомнил участникам митинга о ключевой роли Владимира Ильича Ленина в сплочении пролетариата вокруг партии большевиков, в завоевании власти трудового народа, в строительстве в нашей стране нового общества социальной справедливости – социализма.

Затем слово взяли член ЦК КПРФ, депутат Рязанской гордумы Эвелина Волкова, секретарь обкома, руководитель фракции в Рязанской облдуме Малюгин В.Г., член ЦК КПРФ Федоткин В.Н., первый секретарь Октябрьского РК КПРФ, член Президиума ВЖС «Надежда России» Кривцова Л.М.

Все выступающие дали резко негативную оценку антисоциальной политике нынешней власти.

Выступавшие подчеркнули, что гениальным талантом и трудом В.И. Ленина были воплощены многовековые чаяния простых людей. Что люди всегда будут помнить Владимира Ильича как выдающегося теоретика марксизма, как организатора и вождя Великой Октябрьской социалистической революции, ключевую личность ХХ века. Что имя Ленина очень актуально сейчас, потому что оно вновь зовет к борьбе за справедливость, за достойную жизнь, за возвращение утраченных прав и гарантий. И все больше людей приходят к пониманию, что в обществе, больном капитализмом, ленинские рецепты – единственное верное лекарство.

Все выступающие дали резко негативную оценку антисоциальной политике нынешней власти. Ее попыткам очернять память о В.И. Ленине, политическим провокациям, связанным с его именем.

Сегодня борьба за справедливость и социализм продолжается, и КПРФ находится на переднем крае этой борьбы – таков был основной мотив выступлений на этом импровизированном памятном митинге.

В завершение мероприятия коммунисты по традиции возложили алые гвоздики к подножию памятника Ильичу.

В тот же день коммунисты города Рязани возложили цветы к памятникам В.И. Ленину в парке Железнодорожников, поселке Солотча, возле рязанских предприятий.

В этот день памятные мероприятия прошли в большинстве районных центров области.

Вместе с членами КПРФ, в акции памяти принимали участие представители общественных объединений и ветеранских организаций.

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