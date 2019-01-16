Охраняемое здание в центре Рязани потрескалось из-за неумелого ремонта

В редакцию «Комсомолки» обратились жители дома № 33 по улице Ленина в Рязани. Люди возмущены начавшимся в октябре 2017 года ремонтом помещения на первом этаже здания. Работы продолжаются до сих пор.

«ДЫШАТЬ АБСОЛЮТНО НЕЧЕМ»

По словам жильцов, приступив к ремонту, рабочие сбили всю штукатурку, сняли потолки и облицовку. Из-за этого холод с улицы стал проникать в их квартиры, и температура в помещении в морозные дни не превышала 12 градусов – люди, включая двоих престарелых жильцов, стали много болеть. Крометого, из-за действий подрядчика в двух квартирах, расположенных на втором этаже здания, значительно опустились полы.

– Они неправильно уложили утеплитель, и строительная пыль стала проникать в наше жилище. Когда же начали вести сварочные работы, мы все стали задыхаться в дыму – не помогали даже открытые форточки. Работы ведутся без выходных, не соблюдается режим их продолжительности, иногда перфораторы гудят с 8 утра до 19:30 без перерыва, – поделилась своей болью жительница дома Нэлла Есенина. – У нас все слышно, даже когда разговаривают рабочие, так что же будет, когда там по плану откроют кафе?

Жильцы убеждены: из-за этого ремонта по стенам в квартирах пошли трещины, отстали обои, образовались дыры и щели.

– Рабочие бесконечно режут металл, воняет краской, дышать абсолютно нечем, а артериальное давление поднимается до очень высоких цифр. Ухаживать за стариками тяжело. Из-за дыма и пыли целый день еле ходим, пыль и сажа даже на белье в шкафах.

Целый день удары, от которых сотрясается весь дом, – при этом, по рассказам жильцов, никто не обращает внимание на их жалобы.

«СОВЕТУЕМ НЕМНОГО ПОТЕРПЕТЬ»

И действительно, на многочисленные обращения жителей дома из различных инстанций пришли ответы, выдержанные в духе: все в пределах нормы, нарушений не выявлено. Такие ответы люди уже получили из управления регионального УМВД, прокуратуры Рязанской области, облжилинспекции и городской администрации.

Откликнулись на жалобы и нашли нарушения лишь только в государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области. Дело в том, что указанный дом является охраняемым объектом и входит в «Ансамбль улицы Астраханской».

Сотрудники инспекции, проведя выездную проверку, обнаружили нарушения требований закона об охране объектов культурного наследия. В остальных же ведомствах в неофициальных беседах жильцам дома просто рекомендовали «немного потерпеть».

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Председатель рязанской единой ассоциации защиты прав потребителей «Человек» Олег Попов рассказал, что в самом по себе ремонте помещения нет ничего запрещенного:

– Однако если жильцы считают, что в его результате им были нанесены убытки из-за того, что кто-то повредил им внутреннюю отделку в ходе проводимой реконструкции, они вправе предъявить претензии собственникам помещения, в котором делается ремонт. Для этого им необходимо заказать независимую строительную экспертизу, которая определит как масштаб убытков, так и причину, вызвавшую их. Очень часто работы по реконструкции помещений проводятся без проектов, чем наносят ущерб другим собственникам помещений в доме. Дальше следует предъявить собственнику досудебную претензию, а в случае отказа ее удовлетворить, следует обращаться в суд. В этом случае при решении суда в вашу пользу вы в праве потребовать от ответчика еще и возмещения ваших вынужденных убытков, в том числе и затрат на все проведенные в рамках дела экспертизы.