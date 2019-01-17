Соблюдая баланс интересов

АО «ГРПЗ» обладает большой социальной базой, которая сформировалась еще в советское время. Начиная с 1990-х годов большинство предприятий отказалось от непрофильных активов. Заводу сегодня удается содержать значительный социальный комплекс. На балансе имеются столовая, поликлиника, спорткомплекс «Лучезарный», база отдыха, гостиница. И все эти объекты требуют ежегодного финансирования. Для предприятия это серьезная финансовая нагрузка, особенно в сегодняшних условиях снижения производственных заказов. Ведь соцобъекты дотационны.

Директор спортивного комплекса «Лучезарный» Анна Фролова:

– В спорткомплексе «Лучезарный» отдыхают дети не только заводчан, но и всех желающих. За последние три года инфраструктура заметно преобразилась. Руководство предприятия взяло курс на поддержку детства, укрепление здоровья детей, что, на взгляд любого нормального человека, правильно. В течение года в «Лучезарном» отдыхают около двух тысяч ребят. Почти половина из них – дети работников завода. Им выделяются льготные путевки. Кроме того, значительную часть путевок на льготных условиях ГРПЗ предоставляет региональному Министерству образования и городскому управлению образования. А условия отдыха в лагере мы стараемся постоянно улучшать.

В 2018 году был проведен косметический ремонт во всех пяти жилых корпусах и столовой, заасфальтированы дорожки.

В 2016 году капитально отремонтировали корпус для детей младшего возраста. В нем заменили душевые, обновили детские комнаты. В том же 2016-м появились два бассейна под открытым небом – это 12-метровые чаши с подогревом для купания детей разных возрастов. Плавательная зона оснащена современной системой очистки воды. С детьми работают инструкторы, имеется необходимый для плавания инвентарь.

В спорткомплексе есть футбольная, волейбольная и баскетбольная площадки, теннисные столы, хоккейная коробка, спортивная полоса препятствий. В 2017 году был открыт веревочный парк. Он состоит из двух ярусов: попроще – для новичков, более сложный – для тех, у кого есть практика. Парк безопасен благодаря работе инструкторов и непрерывной страховке детей.

В 2018 году в лагере появился новый аттракцион – лазертаг. Желающих пострелять из бластера предостаточно, так что новинка бьет рекорды по популярности у детей. Сюрпризы ждут ребят и в этом году. О них обязательно расскажем позже.

В 2018 году в лагере «Лучезарный» появился новый аттракцион – лазертаг. Игра тут же завоевала популярность.

Мы особое внимание уделяем организации питания детей, следим за поставкой качественных продуктов, а также за разнообразием блюд.

Кроме того, в каждом корпусе «Лучезарного» имеется Wi-Fi, что очень важно для детей. Благодаря этому и связь с родителями обеспечена постоянно.

Под нашим контролем находятся вопросы безопасности в лагере. Вся территория огорожена новым забором и охраняется круглосуточно.

Стоит отметить, что перед открытием летнего сезона «Лучезарный» всегда первым проходит приемку со стороны надзорных органов.

Главный врач медицинской санитарной части АО «ГРПЗ» Андрей Карпов:

– В 2017 году на техническое перевооружение медицинской санитарной части руководство завода направило почти 8 миллионов рублей. Был приобретен ультразвуковой сканер экспертного класса, другое оборудование. Средства на обновление медсанчасти выделялись и в прошлом году. Ежегодно проводятся диспансеризация, флюорографические обследования, вакцинация против гриппа. Имеется клиническая лаборатория для проведения анализов. Наличие своей поликлиники на территории предприятия с возможностью максимально оперативно посетить врача, пройти обследование, получить помощь стоматолога, других специалистов, очень важно для заводчан. Забота о здоровье сотрудников – в приоритете!

Первый заместитель генерального директора – директор по экономике Борис Виноградов:

Задача предприятия сегодня – сосредоточить максимум усилий на своей профильной деятельности, сохранить за собой звание лидера в производстве сложной радиоэлектронной продукции. Это является одной из стратегических задач в рамках концепции развития Концерна Радиоэлектронные технологии, в состав которого мы входим. Понятно, что управление большим социальным комплексом отвлекает значительные временные и финансовые ресурсы предприятия, а сам соцкомплекс генерирует убытки. Например, поддержание в рабочем состоянии базы отдыха «Волна» исчисляется миллионами рублей затрат ежемесячно. На капитальный ремонт необходимо уже 80 – 100 миллионов рублей. Чтобы соответствовать уровню современных баз отдыха, требуется еще больше инвестиций, да и система менеджмента требуется иная. В данном случае экономически целесообразно отказаться от такого актива. Пока принято решение о консервации объекта для оценки необходимости его нахождения на балансе предприятия. Однако, от льготного отдыха для заводчан мы отказываться не планируем. Интересы работников предприятия сохранятся в полной мере. Люди и дальше будут ездить в дома отдыха и санатории по льготным путевкам, причем не только в рязанские. Сейчас прорабатываются разные варианты. К слову, последние три года работникам предоставляются путевки в Сочи всего за 20 процентов от их стоимости.

Генеральный директор АО «ГРПЗ» Павел Будагов:

Руководство АО «ГРПЗ» является приверженцем сохранения социальных объектов на балансе предприятия. Ведь можно было и раньше от них отказаться, но мы старались их не просто оставить за собой, но и развивать.

Уже много лет на заводе действует система социального партнерства, в основе которой лежит Коллективный договор, мы подписываем его вместе с заводским профсоюзом. Цель такого документа – улучшить условия труда для наших заводчан. В нем прописаны дополнительные льготы, которые не предусмотрены действующим трудовым законодательством, для различных категорий работников: от молодых до ветеранов труда завода. Например, доплаты тем, кто вернулся из армии, доплаты рабочим остродефицитных профессий, стипендии аспирантам и т.д.

На заводе действует жилищная программа, которая предусматривает для работников компенсацию процентов по ипотеке, а также компенсацию за наем жилья.

Таким образом, социальный пакет льгот и гарантий для сотрудников АО «ГРПЗ» сохраняется. А вопросам социальной политики мы по-прежнему будем уделять особое внимание.

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