ОСАГО по новым тарифам: что изменилось в наступившем году?

То, чем пугали автомобилистов в конце ушедшего года, свершилось – тарифы на обязательное страхование пришли в движение. С 9 января вступило силу Указание Банка России 5000-у о новых базовых ставках и коэффициентах на ОСАГО. Многие параметры остались неизменными – это надбавки/скидки за мощность и территориальную принадлежность. Также не поменялись цифры расчета бонус-малуса (КБМ), однако поменялся принцип.

ПОДОРОЖАНИЕ ВПЕРЕДИ?

Самое главное – изменился коридор минимального/максимального базового тарифа. Теперь он составляет для легковых автомобилей – от 2746 до 4942 рублей, для мотоциклов – от 694 до 1407 рублей. Наивно думать, что страховые компании начнут работать по тарифу, близкому к минимальному. Однако на данный момент большинство игроков страхового рынка не повышали базовый тариф и опираются в расчетах на прошлогоднюю максималку. Долго ли это будет продолжаться – неизвестно. Так что пока у рязанцев есть возможность оформить полис по старым тарифам, если бы не одно но – возраст.

ДОРОГА ДЛЯ МОЛОДЫХ СТАНЕТ ДОРОЖЕ, ДЛЯ ПОЖИЛЫХ – ДЕШЕВЛЕ

Самое главное изменение, вступившее в силу – увеличение возрастных категорий при расчете полиса. Раньше их было всего 4. Сейчас стало 58. Самое главное касается молодежи – для тех, кто моложе 30 лет, полис будет ВСЕГДА дороже, даже если ты сдал на права в день своего шестнадцатилетия. Даже имея стаж вождения более 10 лет, и имея максимальный бонус-малус, возрастной коэффициент будет больше. Скорее всего, причиной такого изменения стала безбашенная езда наших граждан этой возрастной категории, когда они становятся виновниками ДТП. И тут страховщики решили, видимо, обезопасить себя от возможных переплат, на горе молодым, но ответственным водителям.

А вот если вам немного за тридцать… То уже с 4 года возрастной коэффициент для вас будет меньше единицы. Ненамного, но все-таки. Легче всего будет тем, кому 60 лет и больше – для них тариф будет самым низким. Хотя объяснить это довольно тяжело, ведь в таком возрасте здоровье начинает желать лучшего, и реакция становится уже не та. В то же время, такие водители обычно более аккуратны.

Интересный момент. Исчисление стажа для применения коэффициента возраста начинается с момента получения первого водительского удостоверения, даже категории «А». Поэтому, дабы сократить расходы на ОСАГО в будущем, достаточно к 16 годам выучиться водить мотоцикл, а дальше – можно год-другой-третий ничем не управлять, время идет, коэффициент снижается.

БОНУС ОДИН, НО НА ВЕСЬ ГОД, ИЛИ ЖДЕМ ДНЯ ДУРАКА

Изменения коснутся и бонус-малуса. Теперь он будет присваиваться раз в год – 1 апреля. И не меняться в течение всего года. Это сделано для того, чтобы не было разногласий в его расчете, когда он считается по разным машинам. Но как это будет на самом деле, не знают даже сами страховщики, особенно это касается тех, кому надо будет оформлять полис в апреле-мае: будет ли у них новая скидка или сохранится предыдущая?

– Для этого стоит после 1 апреля зайти на сайт РСА, – говорит страховой брокер Алексей Спиридонов, – и посмотреть, какой бонус-малус у вас действует. И я не удивлюсь, что у кого-то могут слететь все скидки.

Но у этого новшества есть и несомненный плюс. При перерыве в заключении договора обязательного страхования более года за вами сохраняется действующий бонус, а не возвращается коэффициент 1,0, что благоприятно для тех, кто по каким-то причинам не садился за руль длительное время, и печально для тех, то имел значительное повышение после нескольких аварий – спрыгнуть за год с 2,45 до 1 у них не получится, что вполне логично – за аварии надо платить.

Что будет на самом деле – узнаем через три месяца.

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ГЛАС НАРОДА

57 % АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ОСАГО

По данным социологического исследования, проведенного в декабре 2018 года Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 57 % автовладельцев в целом удовлетворены работой системы ОСАГО. При этом 66 % водителей не устраивает размер тарифов, предлагавшихся в 2018 г., и 83 % всех автовладельцев выступают за либерализацию тарифов по обязательной «автогражданке». Автомобилисты считают, что ОСАГО упрощает получение компенсации за ущерб, нанесенный виновником ДТП (74 %), способствует урегулированию конфликтных ситуаций в случае ДТП (82 %), гарантирует компенсацию ущерба пострадавшему в ДТП, так как выплаты производит не виновник, а страховая компания (76 %).

С предположением, что полис необходим только малоопытным водителям, не согласились 79 % опрошенных.

Говоря о том, что не устраивает их в текущей ситуации, 66 % респондентов называют высокие тарифы на полис ОСАГО. При этом рассуждая, каким должен стать тариф, 88 % автовладельцев выступили за индивидуальный подход, а не за принцип «уравниловки» – то есть повышенные тарифы для регулярно попадающих в аварийные ситуации водителей и пониженные – для аккуратных водителей. Участники исследования считают, что оптимальным решением было бы перераспределить тариф – установить повышенный тариф тем, кто регулярно попадает в аварийные ситуации, и пониженный тариф для аккуратных водителей (88 %), а варианты «повысить тариф для всех при увеличении уровня выплат» и «понизить при снижении» считают неудачными. Подтверждают, что новая система была бы абсолютно справедлива, 87 % автовладельцев.

С утверждением, что каждый водитель должен платить за полис ОСАГО в соответствии со своей собственной страховой историей и со своими рисками, согласны 90 % опрошенных. Также респонденты считают, что стоить дешевле полис должен для тех, кто с меньшей вероятностью попадет в ДТП: для опытных водителей (78 %) и тех, кто не нарушает правила дорожного движения (76 %). Еще 61 % считает, что убытки страховым компаниям приносят виновники ДТП, поэтому полис ОСАГО должен стоить дороже именно для них.

По мнению большинства опрошенных, среди последствий либерализации такие бонусы, как поощрение аккуратных водителей (70 %), наказание водителей, регулярно попадающих в аварийные ситуации (64 %), и снижение цен полисов для большинства водителей (57 %). Автомобилисты считают, что введение такого принципа расчета тарифа ОСАГО, в первую очередь, в интересах самих пользователей – автовладельцев (42 %) и населения (20 %), но также выгодно и страховым компаниям (39 %).

Всего было опрошено 1000 автомобилистов, имеющих полис ОСАГО и проживающих в городах РФ с населением более 100 тыс. человек.