Чем хуже живем, тем больше праздников?

13 января на улице Почтовой при поддержке администрации города прошел гастрономический фестиваль «Рязанский пирожок». В нем принимали участие 10 предприятий и организаций города, среди которых «Детское питание», хлебозаводы №1, №3 и другие. Все они приготовили пирожки по собственным рецептам. Мероприятие было неплохо разрекламировано, и логично было бы предположить, что оно соберет большое количество людей. Да и время выбрали удачно – в канун Старого Нового года.

Казалось бы, как можно испортить такой праздник? Элементарно, как и многие хорошие начинания в нашей стране. Рязань оказалась не исключением.

Почтовую, вернее сказать ее малую часть, на которой были установлены палатки, огородили и сделали пропускной режим. Внутрь пускали дозировано. Объяснили это тем, что: «Возле домиков очень большие очереди, все равно, где стоять – что здесь, что там».

Но дело в том, что это не акция по выдаче бесплатных пирожков, а фестиваль со своей программой. Об этом и говорилось на сайте горадминистрации: «…На главной пешеходной улице для гостей мероприятия развернется насыщенная программа с угощениями, дегустациями, мастер-классами и концертом с выступлениями лучших артистов областного центра».

Поэтому, в большинстве своем, приходили туда компаниями, семьями с маленькими детьми: шли как раз на праздник с программой, а не просто съесть булку. Но многие были разочарованы организацией – на маленьком пятачке было крайне неуютно. Все толпились, собирались огромные очереди, причем не только за бесплатной выпечкой, которая началась заканчиваться уже через 35 минут.

В этой неразберихе между очередями аниматоры проводили конкурсы для детей. Разве нельзя было организаторам вместе с представителями администрации расширить площадь проведения акции? Конечно же можно!

Находясь там, я слышал, о чем говорят люди. Много было недовольных, тех, кто считал, что этот праздник похож на мероприятие для галочки с хорошей задумкой, но ужасной подготовкой и исполнением. Кто-то вспомнил про «новогоднюю деревню» в Лесопарке – про то, что очень плохо обстоят дела с уборкой снега, и ноги буквально утопают в нем. Другие подхватывали, перенося эту же проблему на всю Рязань. Некоторые говорили о том, что затянулись эти праздники и возмущались тем, что, не справляясь со своей основной функцией, власти пытаются отвлечь нас праздничными мероприятиями… Но и тут не очень получается.

А ведь действительно, на сайте администрации города сообщается, что 14 января прошло совещание, на котором подвели итоги проведения в областном центре мероприятий, посвященных Новому году и Рождеству. «В этом году мы провели более 150 праздничных мероприятий, которые прошли во всех районах города», – подчеркнул исполняющий обязанности главы администрации Сергей Карабасов.

Вы только вдумайтесь – более 150 мероприятий за неполный месяц! И это наши с вами деньги из бюджета. Напомню, что половина бюджета города – налоговые отчисления. Это и создание социальной инфраструктуры, и благоустройство города, в том числе уборка снега, детские площадки, освещение и многое другое. Никто не спорит, праздники нужны, но не в таком количестве, когда у людей элементарно не хватает денег, а власть вместо того, чтобы сделать наш город чище и лучше, тратит бюджетные средства на полторы сотни праздников!

Нас уверяют в том, что в стране все в порядке, а временные трудности вот-вот преодолеем. И так уже 25 лет. Подобная информация льется на нас рекой от Президента, Правительства РФ и местных чиновников. Получается огромный диссонанс между тем, о чем говорят с телеэкранов, и тем, что происходит на самом деле. Включаешь центральные каналы и понимаешь, что смотришь на какой-то другой мир или другую страну, а может быть, они не видят, или не хотят видеть, что происходит в стране, что происходит с населением?

Нам говорят, что кризис вызван санкциями Запада, что если бы не Америка, то все было бы по-другому. Но ведь это не так. Вместо того, чтобы развивать собственное производство и тем самым вкладывать в экономику своей страны, наши правители упорно продолжают гнать ресурсы за границу, причем большая часть прибыли оседает в частных руках олигархов. Одни богатеют на общих природных богатствах, другие не могут свести концы с концами.

Уверен, что так не может долго продолжаться. Налицо явное классовое расслоение в обществе, которое растет с каждым днем! Решать проблемы наполнения бюджета за счет собственных граждан, принимая антинародные законы, просто недопустимо! Напомню, что с 1 января этого года вырос и налог на добавленную стоимость. И это уже привело к повышению цен на товары и услуги, ударив по карману простого потребителя.

В 2019 году тарифы на услуги ЖКХ вырастут дважды – с 1 января и с 1 июля. С нового года начала действовать самая скандальная инициатива прошлого года от представителей «Единой России» – пенсионная реформа.

Топливный акциз для нефтяных компаний повышается на 2,7-3,7 тысячи рублей: ставка на дизельное топливо вырастет до 8541 рублей за тонну, а на бензин – до 12 314 рублей. Это решение приводит к очередному подорожанию бензина, вслед за которым по цепочке подорожают все товары и продукты.

Вспоминается Древний Рим, где из-за тяжелой обстановки требовалось отвлечь простых людей. Особенно это проявилось во времена упадка Империи – чем становилось хуже жить, тем количество праздников и ярких мероприятий возрастало. Ничего не напоминает? В нынешней ситуации путем дутого веселья долго сдерживать протестные настроения простых людей, не получится.

Первый секретарь Комитета Рязанского областного отделения КПРФ, депутат, руководитель фракции КПРФ в Рязанской городской Думе Денис СИДОРОВ.

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