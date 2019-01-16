Какие новости рязанской «Комсомолки» стали самыми популярными в 2018 году

Ну, вот и Старый новый год позади: теперь-то уж точно время подвести самые последние итоги ушедшего года. Мы составили рейтинг новостей, которые стали самыми популярными на сайте рязанской «Комсомолки».

10 место – Остаться без квартиры станет проще: об этом позаботились законотворцы

В июле «Комсомолка» узнала о том, что в Жилищный кодекс готовятся изменения – и на сей раз важные. В частности, ответственность за содержание аварийных домов ляжет на жильцов, а если тех переселят в социальное жилье, то за аренду придется платить.

9 место – Заставить коммунальщиков бесплатно поменять батарею? Легко!

Слова «заставить коммунальщиков» для многих рязанцев – как сага «Властелин колец»: красиво, но очень уж далеко от реальности. А этот материал – о человек, который заставил управляющую компанию поменять ему две батареи. Без помощи волшебных колец.

8 место – Как борются с рязанскими «обочечниками» в пробке на мосту через Оку?

Ремонт Солотчинского моста растянулся на все лето и изрядно помотал нервы водителям. Бесило все: и неторопливость дорожников, и «обочечники» – любители объехать пробку справа, чтобы вклиниться между счастливчиками, стоящими ближе к «голове». Против последних ГИБДД приняла экстренные и суровые меры: их отслеживали скрытно и штрафовали на 1500 рублей.

7 место – Под Рязанью банк взыскал долг по кредиту, когда и должник, и поручитель умерли

Какие достижения могут пережить человека? Научное открытие, великое произведение искусства – и кредит. Примерно такой вывод можно сделать из истории, которая случилась в Рыбновском районе. После смерти должника банк попросил суд взыскать остаток по кредиту с его наследника и поручителя. Однако поручитель, как выяснилось, тоже умер. Так что платить пришлось родственнику, но не прямому наследнику, а тому, кто получил наследство уже после него. Запутались? А представьте, какого было судьям…

6 место – Пациентка рязанского травмцентра: «Я просила снять клеща, а мне стали угрожать полицией и наручниками»

Рязанка пришла в травмпункт, чтобы снять клеща. Но ей там почему-то оказались не рады. По словам укушенной, принять ее не захотели, а когда она собиралась позвонить в страховую компанию, пригрозили полицией и наручниками. Финал у истории был счастливый, но клеща извлекли уже другие врачи.

5 место – Узнав об опухоли у сына, рязанка игнорировала указания врачей

Медики Рязанской межрайонной больницы осмотрели шестилетнего ребенка – и пришли в ужас. Кариес, недобор веса, отставание в росте, задержка нервно-психического и речевого развития… Врачи обратились в прокуратура, а там выяснили, что все болезни мальчик получил из-за того, мать было неспособна за ним ухаживать. Даже рекомендации докторов по лечению опухоли она игнорировала.

4 место – Елена, жертва скопинского маньяка: Федеральный канал предлагал соседям 30 тысяч за мой номер телефона

В 2004 году Елена стала жертвой «скопинского маньяка»: слесарь Виктор Мохов держал ее вместе с другой девушкой в специально выкопанном погребе. После освобождения прошло 14 лет, но забыть об этой истории Лене не дают назойливые телевизионщики: караулят у подъезда, пытаются ворваться в квартиру и предлагают соседям огромные деньги за ее телефонный номер.

3 место – Рязанка обнаружила на своем участке сотовую вышку и пошла в суд

Жительница Шиловского района обнаружила, что у нее на участке появилась… вышка сотовой связи. Почему-то женщина не обрадовалась тому, что у нее теперь наверняка не будет проблем с сигналом, и потребовала у компании, установившей вышку, убрать ее. А получив отказ, пошла в суд.

2 место – Лепишь к счетчику магнит? Он тебя разоблачит

Этот материал 2015 (!) года по-прежнему пользуется популярностью у наших читателей. С одной стороны, нам это приятно. С другой, подозреваем, что привлекает их желание сэкономить незаконными способами. Предупреждаем: лучше не пытайтесь. Как говорил булгаковский персонаж, «вас сейчас же обнаружат». Как и почему? Узнайте из нашей публикации.

1 место – В рязанском лесу грибники обнаружили более трехсот кур-несушек

Жители Ермишинского района пошли за грибами, а нашли кур. В лесу. Больше трехсот штук. Причем некоторые неслись. Из какого курятника птицы совершили побег века, так и не выяснили. Увы, свободой несушки так и не насладились: тех, кто пережил ночь в лесу, уничтожили.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Как видим, интересы у наших читателей – самые разнообразные, что нам очень приятно. Какие материалы станут самыми популярными в 2019 году, зависит и от вас. Но хочется надеяться, что это будут действительно хорошие новости.