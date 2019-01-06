Стал известен полный график выездов рязанских министров в районы области
В конце минувшего года был официально опубликован график личного выездного приема руководителей рязанских министерств и ведомств в районах области на 2019 год.
В списке руководители 25 учреждений. К примеру, областного министерства транспорта и автомобильных дорог, минздрава, минсельхоза, государственной жилищной инспекции, государственной инспекции строительного надзора и других.
Однако полного охвата по районам нет: один руководитель будет посещать один район в месяц. Порой поездки будут даже реже.
Что не мешает жителям соседних районов воспользоваться случаем для беседы с высоким руководством. А потому мы приводим полный график приемов по всей области – вплоть до декабря 2019-го.
АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ РАЙОН:
16 января – руководитель министерства строительного комплекса
6 февраля – руководитель министерства имущественных и земельных отношений
6 марта – руководитель министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
3 апреля – руководитель министерства природопользования
15 мая – руководитель министерства труда и социальной защиты населения
5 июня – руководитель министерства промышленности и экономического развития
3 июля – руководитель главного управления ветеринарии
7 августа – руководитель главного архивного управления
4 сентября – руководитель главного управления архитектуры и градостроительства
2 октября – руководитель министерства сельского хозяйства и продовольствия
6 ноября – руководитель министерства природопользования
4 декабря – руководитель государственной инспекции строительного надзора.
ЕРМИШИНСКИЙ РАЙОН:
16 января – руководитель министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
6 февраля – руководитель главного управления архитектуры и градостроительства
3 апреля – руководитель министерства сельского хозяйства и продовольствия
15 мая – руководитель главного управления регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники
5 июня – руководитель министерства здравоохранения
3 июля – руководитель главного управления «Региональная энергетическая комиссия»
7 августа – руководитель государственной инспекции строительного надзора
4 сентября – руководитель министерства имущественных и земельных отношений
2 октября – руководитель министерства природопользования
6 ноября – руководитель главного управления ветеринарии
4 декабря – руководитель главного управления контроля и противодействия коррупции.
ЗАХАРОВСКИЙ РАЙОН:
16 января – руководитель министерства здравоохранения
6 февраля – руководитель министерства строительного комплекса
6 марта – руководитель главного управления архитектуры и градостроительства
3 апреля – руководитель министерства промышленности и экономического развития
5 июня – руководитель министерства природопользования
3 июля – руководитель министерства культуры и туризма
7 августа – руководитель министерства сельского хозяйства и продовольствия
4 сентября – руководитель государственной жилищной инспекции
2 октября – руководитель министерства имущественных и земельных отношений
6 ноября – руководитель главного управления записи актов гражданского состояния (ЗАГС)
4 декабря – руководитель главного управления по взаимодействию с федеральными территориальными органами.
КАДОМСКИЙ РАЙОН:
16 января – руководитель главного управления по взаимодействию с федеральными территориальными органами
6 февраля – руководитель главного управления ветеринарии
6 марта – руководитель министерства сельского хозяйства и продовольствия
15 мая – руководитель государственной инспекции строительного надзора
5 июня – руководитель главного архивного управления
3 июля – руководитель министерства физической культуры и спорта
7 августа – руководитель главного управления контроля и противодействия коррупции
4 сентября – руководитель главного управления «Региональная энергетическая комиссия»
2 октября – руководитель главного управления регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники
6 ноября – руководитель министерства финансов
4 декабря – руководитель министерства образования и молодежной политики.
ГОРОД КАСИМОВ:
16 января – руководитель министерства имущественных и земельных отношений
6 февраля – руководитель министерства сельского хозяйства и продовольствия
6 марта – руководитель министерства труда и социальной защиты населения
3 апреля – руководитель министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
15 мая – руководитель министерства культуры и туризма
3 июля – руководитель министерства транспорта и автомобильных дорог
7 августа – руководитель министерства образования и молодежной политики
4 сентября – руководитель главного архивного управления
2 октября – руководитель главного управления контроля и противодействия коррупции
6 ноября – руководитель министерства промышленности и экономического развития
4 декабря – руководитель главного управления «Региональная энергетическая комиссия».
КАСИМОВСКИЙ РАЙОН:
16 января – руководитель главного управления архитектуры и градостроительства
6 февраля – руководитель главного управления контроля и противодействия коррупции
6 марта – руководитель министерства культуры и туризма
3 апреля – руководитель министерства финансов
15 мая – руководитель министерства здравоохранения
5 июня – руководитель главного управления по взаимодействию с федеральными территориальными органами
7 августа – руководитель министерства по делам территорий и информационной политике
4 сентября – руководитель государственной инспекции строительного надзора
6 ноября – руководитель главного управления по взаимодействию с федеральными территориальными органами
4 декабря – руководитель министерства транспорта и автомобильных дорог.
КЛЕПИКОВСКИЙ РАЙОН:
16 января – руководитель министерства культуры и туризма
6 февраля – руководитель министерства физической культуры и спорта
6 марта – руководитель министерства здравоохранения
3 апреля – руководитель главного управления «Региональная энергетическая комиссия»
15 мая – руководитель министерства образования и молодежной политики
5 июня – руководитель министерства по делам территорий и информационной политике
3 июля – руководитель главного управления по взаимодействию с федеральными территориальными органами
7 августа – руководитель министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
2 октября – руководитель главного управления записи актов гражданского состояния (ЗАГС)
4 сентября – руководитель главного управления ветеринарии
6 ноября – руководитель главного архивного управления.
КОРАБЛИНСКИЙ РАЙОН:
16 января – руководитель государственной инспекции строительного надзора
6 марта – руководитель министерства образования и молодежной политики
3 апреля – руководитель главного управления ветеринарии
15 мая – руководитель министерства сельского хозяйства и продовольствия
5 июня – руководитель министерства строительного комплекса
3 июля – руководитель министерства имущественных и земельных отношений
7 августа – руководитель министерства промышленности и экономического развития
4 сентября – руководитель министерства физической культуры и спорта
2 октября – руководитель министерства здравоохранения
6 ноября – руководитель министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
4 декабря – руководитель государственной инспекции по охране объектов культурного наследия.
МИЛОСЛАВСКИЙ РАЙОН:
16 января – руководитель главного архивного управления
6 февраля – руководитель министерства транспорта и автомобильных дорог
6 марта – руководитель министерства финансов
3 апреля – руководитель главного управления по взаимодействию с федеральными территориальными органами
15 мая – руководитель главного управления записи актов гражданского состояния (ЗАГС)
5 июня – руководитель главного управления контроля и противодействия коррупции
3 июля – руководитель министерства природопользования
7 августа – руководитель министерства труда и социальной защиты населения
4 сентября – руководитель министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
2 октября – руководитель главного управления ветеринарии
6 ноября – руководитель министерства культуры и туризма
4 декабря – руководитель министерства строительного комплекса.
МИХАЙЛОВСКИЙ РАЙОН:
16 января – руководитель главного управления «Региональная энергетическая комиссия»
6 февраля – руководитель министерства труда и социальной защиты населения
6 марта – руководитель главного управления регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники
3 апреля – руководитель министерства здравоохранения
15 мая – руководитель государственной жилищной инспекции
5 июня – руководитель главного управления ветеринарии
3 июля – руководитель главного управления записи актов гражданского состояния (ЗАГС)
7 августа – руководитель министерства природопользования
4 сентября – руководитель министерства финансов
2 октября – руководитель министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
6 ноября – руководитель министерства сельского хозяйства и продовольствия
4 декабря – руководитель министерства имущественных и земельных отношений.
ПРОНСКИЙ РАЙОН:
16 января – руководитель министерства финансов
6 февраля – руководитель государственной инспекции строительного надзора
6 марта – руководитель министерства транспорта и автомобильных дорог
3 апреля – руководитель главного управления записи актов гражданского состояния (ЗАГС)
15 мая – руководитель министерства по делам территорий и информационной политике
3 июля – руководитель министерства строительного комплекса
7 августа – руководитель министерства культуры и туризма
4 сентября – руководитель государственной инспекции по охране объектов культурного наследия
2 октября – руководитель государственной жилищной инспекции
6 ноября – руководитель министерства физической культуры и спорта
4 декабря – руководитель главного управления регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники.
ПИТЕЛИНСКИЙ РАЙОН:
16 января – руководитель государственной жилищной инспекции
6 февраля – руководитель министерства финансов
6 марта – руководитель министерства физической культуры и спорта
3 апреля – руководитель министерства строительного комплекса
15 мая – руководитель государственной инспекции по охране объектов культурного наследия
5 июня – руководитель министерства транспорта и автомобильных дорог
3 июля – руководитель министерства труда и социальной защиты населения
4 сентября – руководитель министерства образования и молодежной политики
2 октября – руководитель главного архивного управления
6 ноября – руководитель министерства здравоохранения
4 декабря – руководитель главного управления ветеринарии.
ПУТЯТИНСКИЙ РАЙОН:
16 января – руководитель главного управления регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники
6 февраля – руководитель главного управления по взаимодействию с федеральными территориальными органами
6 марта – руководитель государственной инспекции строительного надзора
15 мая – руководитель министерства транспорта и автомобильных дорог
5 июня – руководитель главного управления «Региональная энергетическая комиссия»
3 июля – руководитель главного архивного управления
7 августа – руководитель главного управления ветеринарии
4 сентября – руководитель министерства строительного комплекса
2 октября – руководитель министерства финансов
6 ноября – руководитель министерства по делам территорий и информационной политике
4 декабря – руководитель министерства физической культуры и спорта.
РЫБНОВСКИЙ РАЙОН:
16 января – руководитель министерства физической культуры и спорта
6 февраля – руководитель министерства природопользования
6 марта – руководитель главного управления записи актов гражданского состояния (ЗАГС)
3 апреля – руководитель министерства культуры и туризма
15 мая – руководитель главного управления ветеринарии
5 июня – руководитель государственной инспекции строительного надзора
3 июля – руководитель главного управления контроля и противодействия коррупции
7 августа – руководитель государственной жилищной инспекции
4 сентября – руководитель главного управления по взаимодействию с федеральными территориальными органами
2 октября – руководитель министерства образования и молодежной политики
6 ноября – руководитель главного управления регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники
4 декабря – руководитель министерства сельского хозяйства и продовольствия.
РЯЖСКИЙ РАЙОН:
6 февраля – руководитель министерства образования и молодежной политики
6 марта – руководитель главного управления «Региональная энергетическая комиссия»
3 апреля – руководитель государственной инспекции по охране объектов культурного наследия
5 июня – руководитель главного управления записи актов гражданского состояния (ЗАГС)
3 июля – руководитель министерства по делам территорий и информационной политике
7 августа – руководитель главного управления архитектуры и градостроительства
4 сентября – руководитель главного управления регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники
2 октября – руководитель министерства строительного комплекса
6 ноября – руководитель главного управления контроля и противодействия коррупции
4 декабря – руководитель министерства здравоохранения.
САПОЖКОВСКИЙ РАЙОН:
16 января – руководитель министерства по делам территорий и информационной политике
6 февраля – руководитель главного архивного управления
6 марта – руководитель государственной жилищной инспекции
3 апреля – руководитель министерства транспорта и автомобильных дорог
15 мая – руководитель главного управления «Региональная энергетическая комиссия»
5 июня – руководитель министерства физической культуры и спорта
3 июля – руководитель министерства финансов
7 августа – руководитель министерства строительного комплекса
4 сентября – руководитель министерства культуры и туризма
2 октября – руководитель министерства промышленности и экономического развития
4 декабря – руководитель министерства труда и социальной защиты населения.
САРАЕВСКИЙ РАЙОН:
16 января – руководитель главного управления контроля и противодействия коррупции
6 февраля – руководитель государственной инспекции по охране объектов культурного наследия
6 марта – руководитель главного архивного управления
3 апреля – руководитель министерства по делам территорий и информационной политике
15 мая – руководитель министерства строительного комплекса
5 июня – руководитель главного управления архитектуры и градостроительства
3 июля – руководитель государственной жилищной инспекции
7 августа – руководитель главного управления по взаимодействию с федеральными территориальными органами
4 сентября – руководитель министерства труда и социальной защиты населения
2 октября – руководитель министерства культуры и туризма
6 ноября – руководитель министерства транспорта и автомобильных дорог
4 декабря – руководитель министерства финансов.
ГОРОД САСОВО:
16 января – руководитель министерства сельского хозяйства и продовольствия
6 февраля – руководитель министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
6 марта – руководитель главного управления контроля и противодействия коррупции
3 апреля – руководитель министерства физической культуры и спорта
15 мая – руководитель министерства природопользования
5 июня – руководитель государственной инспекции по охране объектов культурного наследия
3 июля – руководитель государственной инспекции строительного надзора
7 августа – руководитель главного управления «Региональная энергетическая комиссия»
4 сентября – руководитель министерства промышленности и экономического развития
2 октября – руководитель главного управления архитектуры и градостроительства
6 ноября – руководитель министерства имущественных и земельных отношений
4 декабря – руководитель главного архивного управления.
САСОВСКИЙ РАЙОН:
16 января – руководитель министерства промышленности и экономического развития
6 марта – руководитель министерства по делам территорий и информационной политике
3 апреля – руководитель главного архивного управления
15 мая – руководитель министерства финансов
5 июня – руководитель государственной жилищной инспекции
3 июля – руководитель министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
7 августа – руководитель министерства транспорта и автомобильных дорог
4 сентября – руководитель главного управления записи актов гражданского состояния (ЗАГС)
2 октября – руководитель министерства физической культуры и спорта
6 ноября – руководитель министерства труда и социальной защиты населения
4 декабря – руководитель министерства культуры и туризма.
ГОРОД СКОПИН:
16 января – руководитель главного управления ветеринарии
6 февраля – руководитель главного управления регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники
6 марта – руководитель министерства строительного комплекса
3 апреля – руководитель министерства образования и молодежной политики
15 мая – руководитель главного управления контроля и противодействия коррупции
5 июня – руководитель министерства имущественных и земельных отношений
3 июля – руководитель главного управления архитектуры и градостроительства
7 августа – руководитель главного управления записи актов гражданского состояния (ЗАГС)
4 сентября – руководитель министерства здравоохранения
2 октября – руководитель министерства по делам территорий и информационной политике
4 декабря – руководитель государственной жилищной инспекции.
СКОПИНСКИЙ РАЙОН:
16 января – руководитель министерства труда и социальной защиты населения
6 февраля – руководитель государственной жилищной инспекции
6 марта – руководитель министерства природопользования
3 апреля – руководитель главного управления архитектуры и градостроительства
15 мая – руководитель главного архивного управления
5 июня – руководитель министерства культуры и туризма
3 июля – руководитель министерства промышленности и экономического развития
7 августа – руководитель министерства физической культуры и спорта
2 октября – руководитель государственной инспекции по охране объектов культурного наследия
6 ноября – руководитель государственной инспекции строительного надзора
4 декабря – руководитель министерства по делам территорий и информационной политике.
СПАССКИЙ РАЙОН:
16 января – руководитель министерства образования и молодежной политики
6 февраля – руководитель министерства культуры и туризма
6 марта – руководитель государственной инспекции по охране объектов культурного наследия
3 апреля – руководитель главного управления регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники
15 мая – руководитель министерства физической культуры и спорта
5 июня – руководитель главного управления регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники
3 июля – руководитель министерства здравоохранения
7 августа – руководитель министерства финансов
4 сентября – руководитель министерства природопользования
2 октября – руководитель министерства транспорта и автомобильных дорог
6 ноября – руководитель государственной жилищной инспекции
4 декабря – руководитель министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.
СТАРОЖИЛОВСКИЙ РАЙОН:
16 января – руководитель главного управления записи актов гражданского состояния (ЗАГС)
6 февраля – руководитель главного управления «Региональная энергетическая комиссия»
6 марта – руководитель главного управления ветеринарии
3 апреля – руководитель государственной инспекции строительного надзора
3 июля – руководитель министерства сельского хозяйства и продовольствия
15 мая – руководитель главного управления по взаимодействию с федеральными территориальными органами
5 июня – руководитель министерства образования и молодежной политики
7 августа – руководитель главного управления регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники
6 ноября – руководитель главного управления архитектуры и градостроительства
4 декабря – руководитель министерства природопользования.
УХОЛОВСКИЙ РАЙОН:
16 января – руководитель государственной инспекции по охране объектов культурного наследия
6 февраля – руководитель министерства здравоохранения
6 марта – руководитель министерства имущественных и земельных отношений
3 апреля – руководитель государственной жилищной инспекции
15 мая – руководитель министерства промышленности и экономического развития
5 июня – руководитель министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
3 июля – руководитель главного управления регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники
4 сентября – руководитель министерства сельского хозяйства и продовольствия
2 октября – руководитель министерства труда и социальной защиты населения
6 ноября – руководитель министерства образования и молодежной политики
4 декабря – руководитель главного управления записи актов гражданского состояния (ЗАГС).
ЧУЧКОВСКИЙ РАЙОН:
6 февраля – руководитель главного управления записи актов гражданского состояния (ЗАГС)
6 марта – руководитель министерства промышленности и экономического развития
3 апреля – руководитель министерства труда и социальной защиты населения
15 мая – руководитель главного управления архитектуры и градостроительства
5 июня – руководитель министерства финансов
3 июля – руководитель министерства образования и молодежной политики
7 августа – руководитель министерства имущественных и земельных отношений
4 сентября – руководитель министерства по делам территорий и информационной политике
2 октября – руководитель главного управления по взаимодействию с федеральными территориальными органами
6 ноября – руководитель министерства строительного комплекса.
ШАЦКИЙ РАЙОН:
16 января – руководитель министерства транспорта и автомобильных дорог
6 февраля – руководитель министерства по делам территорий и информационной политике
3 апреля – руководитель министерства имущественных и земельных отношений.
15 мая – руководитель министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
5 июня – руководитель министерства труда и социальной защиты населения
7 августа – руководитель государственной инспекции по охране объектов культурного наследия
4 сентября – руководитель главного управления контроля и противодействия коррупции
6 ноября – руководитель главного управления «Региональная энергетическая комиссия»
2 октября – руководитель государственной инспекции строительного надзора
4 декабря – руководитель министерства промышленности и экономического развития.
ШИЛОВСКИЙ РАЙОН:
16 января – руководитель министерства природопользования
6 февраля – руководитель министерства промышленности и экономического развития
6 марта – руководитель главного управления по взаимодействию с федеральными территориальными органами
3 апреля – руководитель главного управления контроля и противодействия коррупции
15 мая – руководитель министерства имущественных и земельных отношений
5 июня – руководитель министерства сельского хозяйства и продовольствия
3 июля – руководитель государственной инспекции по охране объектов культурного наследия
7 августа – руководитель министерства здравоохранения
4 сентября – руководитель министерства транспорта и автомобильных дорог
2 октября – руководитель главного управления «Региональная энергетическая комиссия»
4 декабря – руководитель главного управления архитектуры и градостроительства.