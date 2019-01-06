Стал известен полный график выездов рязанских министров в районы области

В конце минувшего года был официально опубликован график личного выездного приема руководителей рязанских министерств и ведомств в районах области на 2019 год.

В списке руководители 25 учреждений. К примеру, областного министерства транспорта и автомобильных дорог, минздрава, минсельхоза, государственной жилищной инспекции, государственной инспекции строительного надзора и других.

Однако полного охвата по районам нет: один руководитель будет посещать один район в месяц. Порой поездки будут даже реже.

Что не мешает жителям соседних районов воспользоваться случаем для беседы с высоким руководством. А потому мы приводим полный график приемов по всей области – вплоть до декабря 2019-го.

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ РАЙОН:

16 января – руководитель министерства строительного комплекса

6 февраля – руководитель министерства имущественных и земельных отношений

6 марта – руководитель министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства

3 апреля – руководитель министерства природопользования

15 мая – руководитель министерства труда и социальной защиты населения

5 июня – руководитель министерства промышленности и экономического развития

3 июля – руководитель главного управления ветеринарии

7 августа – руководитель главного архивного управления

4 сентября – руководитель главного управления архитектуры и градостроительства

2 октября – руководитель министерства сельского хозяйства и продовольствия

6 ноября – руководитель министерства природопользования

4 декабря – руководитель государственной инспекции строительного надзора.

ЕРМИШИНСКИЙ РАЙОН:

16 января – руководитель министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства

6 февраля – руководитель главного управления архитектуры и градостроительства

3 апреля – руководитель министерства сельского хозяйства и продовольствия

15 мая – руководитель главного управления регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники

5 июня – руководитель министерства здравоохранения

3 июля – руководитель главного управления «Региональная энергетическая комиссия»

7 августа – руководитель государственной инспекции строительного надзора

4 сентября – руководитель министерства имущественных и земельных отношений

2 октября – руководитель министерства природопользования

6 ноября – руководитель главного управления ветеринарии

4 декабря – руководитель главного управления контроля и противодействия коррупции.

ЗАХАРОВСКИЙ РАЙОН:

16 января – руководитель министерства здравоохранения

6 февраля – руководитель министерства строительного комплекса

6 марта – руководитель главного управления архитектуры и градостроительства

3 апреля – руководитель министерства промышленности и экономического развития

5 июня – руководитель министерства природопользования

3 июля – руководитель министерства культуры и туризма

7 августа – руководитель министерства сельского хозяйства и продовольствия

4 сентября – руководитель государственной жилищной инспекции

2 октября – руководитель министерства имущественных и земельных отношений

6 ноября – руководитель главного управления записи актов гражданского состояния (ЗАГС)

4 декабря – руководитель главного управления по взаимодействию с федеральными территориальными органами.

КАДОМСКИЙ РАЙОН:

16 января – руководитель главного управления по взаимодействию с федеральными территориальными органами

6 февраля – руководитель главного управления ветеринарии

6 марта – руководитель министерства сельского хозяйства и продовольствия

15 мая – руководитель государственной инспекции строительного надзора

5 июня – руководитель главного архивного управления

3 июля – руководитель министерства физической культуры и спорта

7 августа – руководитель главного управления контроля и противодействия коррупции

4 сентября – руководитель главного управления «Региональная энергетическая комиссия»

2 октября – руководитель главного управления регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники

6 ноября – руководитель министерства финансов

4 декабря – руководитель министерства образования и молодежной политики.

ГОРОД КАСИМОВ:

16 января – руководитель министерства имущественных и земельных отношений

6 февраля – руководитель министерства сельского хозяйства и продовольствия

6 марта – руководитель министерства труда и социальной защиты населения

3 апреля – руководитель министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства

15 мая – руководитель министерства культуры и туризма

3 июля – руководитель министерства транспорта и автомобильных дорог

7 августа – руководитель министерства образования и молодежной политики

4 сентября – руководитель главного архивного управления

2 октября – руководитель главного управления контроля и противодействия коррупции

6 ноября – руководитель министерства промышленности и экономического развития

4 декабря – руководитель главного управления «Региональная энергетическая комиссия».

КАСИМОВСКИЙ РАЙОН:

16 января – руководитель главного управления архитектуры и градостроительства

6 февраля – руководитель главного управления контроля и противодействия коррупции

6 марта – руководитель министерства культуры и туризма

3 апреля – руководитель министерства финансов

15 мая – руководитель министерства здравоохранения

5 июня – руководитель главного управления по взаимодействию с федеральными территориальными органами

7 августа – руководитель министерства по делам территорий и информационной политике

4 сентября – руководитель государственной инспекции строительного надзора

6 ноября – руководитель главного управления по взаимодействию с федеральными территориальными органами

4 декабря – руководитель министерства транспорта и автомобильных дорог.

КЛЕПИКОВСКИЙ РАЙОН:

16 января – руководитель министерства культуры и туризма

6 февраля – руководитель министерства физической культуры и спорта

6 марта – руководитель министерства здравоохранения

3 апреля – руководитель главного управления «Региональная энергетическая комиссия»

15 мая – руководитель министерства образования и молодежной политики

5 июня – руководитель министерства по делам территорий и информационной политике

3 июля – руководитель главного управления по взаимодействию с федеральными территориальными органами

7 августа – руководитель министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства

2 октября – руководитель главного управления записи актов гражданского состояния (ЗАГС)

4 сентября – руководитель главного управления ветеринарии

6 ноября – руководитель главного архивного управления.

КОРАБЛИНСКИЙ РАЙОН:

16 января – руководитель государственной инспекции строительного надзора

6 марта – руководитель министерства образования и молодежной политики

3 апреля – руководитель главного управления ветеринарии

15 мая – руководитель министерства сельского хозяйства и продовольствия

5 июня – руководитель министерства строительного комплекса

3 июля – руководитель министерства имущественных и земельных отношений

7 августа – руководитель министерства промышленности и экономического развития

4 сентября – руководитель министерства физической культуры и спорта

2 октября – руководитель министерства здравоохранения

6 ноября – руководитель министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства

4 декабря – руководитель государственной инспекции по охране объектов культурного наследия.

МИЛОСЛАВСКИЙ РАЙОН:

16 января – руководитель главного архивного управления

6 февраля – руководитель министерства транспорта и автомобильных дорог

6 марта – руководитель министерства финансов

3 апреля – руководитель главного управления по взаимодействию с федеральными территориальными органами

15 мая – руководитель главного управления записи актов гражданского состояния (ЗАГС)

5 июня – руководитель главного управления контроля и противодействия коррупции

3 июля – руководитель министерства природопользования

7 августа – руководитель министерства труда и социальной защиты населения

4 сентября – руководитель министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства

2 октября – руководитель главного управления ветеринарии

6 ноября – руководитель министерства культуры и туризма

4 декабря – руководитель министерства строительного комплекса.

МИХАЙЛОВСКИЙ РАЙОН:

16 января – руководитель главного управления «Региональная энергетическая комиссия»

6 февраля – руководитель министерства труда и социальной защиты населения

6 марта – руководитель главного управления регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники

3 апреля – руководитель министерства здравоохранения

15 мая – руководитель государственной жилищной инспекции

5 июня – руководитель главного управления ветеринарии

3 июля – руководитель главного управления записи актов гражданского состояния (ЗАГС)

7 августа – руководитель министерства природопользования

4 сентября – руководитель министерства финансов

2 октября – руководитель министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства

6 ноября – руководитель министерства сельского хозяйства и продовольствия

4 декабря – руководитель министерства имущественных и земельных отношений.

ПРОНСКИЙ РАЙОН:

16 января – руководитель министерства финансов

6 февраля – руководитель государственной инспекции строительного надзора

6 марта – руководитель министерства транспорта и автомобильных дорог

3 апреля – руководитель главного управления записи актов гражданского состояния (ЗАГС)

15 мая – руководитель министерства по делам территорий и информационной политике

3 июля – руководитель министерства строительного комплекса

7 августа – руководитель министерства культуры и туризма

4 сентября – руководитель государственной инспекции по охране объектов культурного наследия

2 октября – руководитель государственной жилищной инспекции

6 ноября – руководитель министерства физической культуры и спорта

4 декабря – руководитель главного управления регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники.

ПИТЕЛИНСКИЙ РАЙОН:

16 января – руководитель государственной жилищной инспекции

6 февраля – руководитель министерства финансов

6 марта – руководитель министерства физической культуры и спорта

3 апреля – руководитель министерства строительного комплекса

15 мая – руководитель государственной инспекции по охране объектов культурного наследия

5 июня – руководитель министерства транспорта и автомобильных дорог

3 июля – руководитель министерства труда и социальной защиты населения

4 сентября – руководитель министерства образования и молодежной политики

2 октября – руководитель главного архивного управления

6 ноября – руководитель министерства здравоохранения

4 декабря – руководитель главного управления ветеринарии.

ПУТЯТИНСКИЙ РАЙОН:

16 января – руководитель главного управления регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники

6 февраля – руководитель главного управления по взаимодействию с федеральными территориальными органами

6 марта – руководитель государственной инспекции строительного надзора

15 мая – руководитель министерства транспорта и автомобильных дорог

5 июня – руководитель главного управления «Региональная энергетическая комиссия»

3 июля – руководитель главного архивного управления

7 августа – руководитель главного управления ветеринарии

4 сентября – руководитель министерства строительного комплекса

2 октября – руководитель министерства финансов

6 ноября – руководитель министерства по делам территорий и информационной политике

4 декабря – руководитель министерства физической культуры и спорта.

РЫБНОВСКИЙ РАЙОН:

16 января – руководитель министерства физической культуры и спорта

6 февраля – руководитель министерства природопользования

6 марта – руководитель главного управления записи актов гражданского состояния (ЗАГС)

3 апреля – руководитель министерства культуры и туризма

15 мая – руководитель главного управления ветеринарии

5 июня – руководитель государственной инспекции строительного надзора

3 июля – руководитель главного управления контроля и противодействия коррупции

7 августа – руководитель государственной жилищной инспекции

4 сентября – руководитель главного управления по взаимодействию с федеральными территориальными органами

2 октября – руководитель министерства образования и молодежной политики

6 ноября – руководитель главного управления регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники

4 декабря – руководитель министерства сельского хозяйства и продовольствия.

РЯЖСКИЙ РАЙОН:

6 февраля – руководитель министерства образования и молодежной политики

6 марта – руководитель главного управления «Региональная энергетическая комиссия»

3 апреля – руководитель государственной инспекции по охране объектов культурного наследия

5 июня – руководитель главного управления записи актов гражданского состояния (ЗАГС)

3 июля – руководитель министерства по делам территорий и информационной политике

7 августа – руководитель главного управления архитектуры и градостроительства

4 сентября – руководитель главного управления регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники

2 октября – руководитель министерства строительного комплекса

6 ноября – руководитель главного управления контроля и противодействия коррупции

4 декабря – руководитель министерства здравоохранения.

САПОЖКОВСКИЙ РАЙОН:

16 января – руководитель министерства по делам территорий и информационной политике

6 февраля – руководитель главного архивного управления

6 марта – руководитель государственной жилищной инспекции

3 апреля – руководитель министерства транспорта и автомобильных дорог

15 мая – руководитель главного управления «Региональная энергетическая комиссия»

5 июня – руководитель министерства физической культуры и спорта

3 июля – руководитель министерства финансов

7 августа – руководитель министерства строительного комплекса

4 сентября – руководитель министерства культуры и туризма

2 октября – руководитель министерства промышленности и экономического развития

4 декабря – руководитель министерства труда и социальной защиты населения.

САРАЕВСКИЙ РАЙОН:

16 января – руководитель главного управления контроля и противодействия коррупции

6 февраля – руководитель государственной инспекции по охране объектов культурного наследия

6 марта – руководитель главного архивного управления

3 апреля – руководитель министерства по делам территорий и информационной политике

15 мая – руководитель министерства строительного комплекса

5 июня – руководитель главного управления архитектуры и градостроительства

3 июля – руководитель государственной жилищной инспекции

7 августа – руководитель главного управления по взаимодействию с федеральными территориальными органами

4 сентября – руководитель министерства труда и социальной защиты населения

2 октября – руководитель министерства культуры и туризма

6 ноября – руководитель министерства транспорта и автомобильных дорог

4 декабря – руководитель министерства финансов.

ГОРОД САСОВО:

16 января – руководитель министерства сельского хозяйства и продовольствия

6 февраля – руководитель министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства

6 марта – руководитель главного управления контроля и противодействия коррупции

3 апреля – руководитель министерства физической культуры и спорта

15 мая – руководитель министерства природопользования

5 июня – руководитель государственной инспекции по охране объектов культурного наследия

3 июля – руководитель государственной инспекции строительного надзора

7 августа – руководитель главного управления «Региональная энергетическая комиссия»

4 сентября – руководитель министерства промышленности и экономического развития

2 октября – руководитель главного управления архитектуры и градостроительства

6 ноября – руководитель министерства имущественных и земельных отношений

4 декабря – руководитель главного архивного управления.

САСОВСКИЙ РАЙОН:

16 января – руководитель министерства промышленности и экономического развития

6 марта – руководитель министерства по делам территорий и информационной политике

3 апреля – руководитель главного архивного управления

15 мая – руководитель министерства финансов

5 июня – руководитель государственной жилищной инспекции

3 июля – руководитель министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства

7 августа – руководитель министерства транспорта и автомобильных дорог

4 сентября – руководитель главного управления записи актов гражданского состояния (ЗАГС)

2 октября – руководитель министерства физической культуры и спорта

6 ноября – руководитель министерства труда и социальной защиты населения

4 декабря – руководитель министерства культуры и туризма.

ГОРОД СКОПИН:

16 января – руководитель главного управления ветеринарии

6 февраля – руководитель главного управления регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники

6 марта – руководитель министерства строительного комплекса

3 апреля – руководитель министерства образования и молодежной политики

15 мая – руководитель главного управления контроля и противодействия коррупции

5 июня – руководитель министерства имущественных и земельных отношений

3 июля – руководитель главного управления архитектуры и градостроительства

7 августа – руководитель главного управления записи актов гражданского состояния (ЗАГС)

4 сентября – руководитель министерства здравоохранения

2 октября – руководитель министерства по делам территорий и информационной политике

4 декабря – руководитель государственной жилищной инспекции.

СКОПИНСКИЙ РАЙОН:

16 января – руководитель министерства труда и социальной защиты населения

6 февраля – руководитель государственной жилищной инспекции

6 марта – руководитель министерства природопользования

3 апреля – руководитель главного управления архитектуры и градостроительства

15 мая – руководитель главного архивного управления

5 июня – руководитель министерства культуры и туризма

3 июля – руководитель министерства промышленности и экономического развития

7 августа – руководитель министерства физической культуры и спорта

2 октября – руководитель государственной инспекции по охране объектов культурного наследия

6 ноября – руководитель государственной инспекции строительного надзора

4 декабря – руководитель министерства по делам территорий и информационной политике.

СПАССКИЙ РАЙОН:

16 января – руководитель министерства образования и молодежной политики

6 февраля – руководитель министерства культуры и туризма

6 марта – руководитель государственной инспекции по охране объектов культурного наследия

3 апреля – руководитель главного управления регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники

15 мая – руководитель министерства физической культуры и спорта

5 июня – руководитель главного управления регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники

3 июля – руководитель министерства здравоохранения

7 августа – руководитель министерства финансов

4 сентября – руководитель министерства природопользования

2 октября – руководитель министерства транспорта и автомобильных дорог

6 ноября – руководитель государственной жилищной инспекции

4 декабря – руководитель министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

СТАРОЖИЛОВСКИЙ РАЙОН:

16 января – руководитель главного управления записи актов гражданского состояния (ЗАГС)

6 февраля – руководитель главного управления «Региональная энергетическая комиссия»

6 марта – руководитель главного управления ветеринарии

3 апреля – руководитель государственной инспекции строительного надзора

3 июля – руководитель министерства сельского хозяйства и продовольствия

15 мая – руководитель главного управления по взаимодействию с федеральными территориальными органами

5 июня – руководитель министерства образования и молодежной политики

7 августа – руководитель главного управления регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники

6 ноября – руководитель главного управления архитектуры и градостроительства

4 декабря – руководитель министерства природопользования.

УХОЛОВСКИЙ РАЙОН:

16 января – руководитель государственной инспекции по охране объектов культурного наследия

6 февраля – руководитель министерства здравоохранения

6 марта – руководитель министерства имущественных и земельных отношений

3 апреля – руководитель государственной жилищной инспекции

15 мая – руководитель министерства промышленности и экономического развития

5 июня – руководитель министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства

3 июля – руководитель главного управления регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники

4 сентября – руководитель министерства сельского хозяйства и продовольствия

2 октября – руководитель министерства труда и социальной защиты населения

6 ноября – руководитель министерства образования и молодежной политики

4 декабря – руководитель главного управления записи актов гражданского состояния (ЗАГС).

ЧУЧКОВСКИЙ РАЙОН:

6 февраля – руководитель главного управления записи актов гражданского состояния (ЗАГС)

6 марта – руководитель министерства промышленности и экономического развития

3 апреля – руководитель министерства труда и социальной защиты населения

15 мая – руководитель главного управления архитектуры и градостроительства

5 июня – руководитель министерства финансов

3 июля – руководитель министерства образования и молодежной политики

7 августа – руководитель министерства имущественных и земельных отношений

4 сентября – руководитель министерства по делам территорий и информационной политике

2 октября – руководитель главного управления по взаимодействию с федеральными территориальными органами

6 ноября – руководитель министерства строительного комплекса.

ШАЦКИЙ РАЙОН:

16 января – руководитель министерства транспорта и автомобильных дорог

6 февраля – руководитель министерства по делам территорий и информационной политике

3 апреля – руководитель министерства имущественных и земельных отношений.

15 мая – руководитель министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства

5 июня – руководитель министерства труда и социальной защиты населения

7 августа – руководитель государственной инспекции по охране объектов культурного наследия

4 сентября – руководитель главного управления контроля и противодействия коррупции

6 ноября – руководитель главного управления «Региональная энергетическая комиссия»

2 октября – руководитель государственной инспекции строительного надзора

4 декабря – руководитель министерства промышленности и экономического развития.

ШИЛОВСКИЙ РАЙОН:

16 января – руководитель министерства природопользования

6 февраля – руководитель министерства промышленности и экономического развития

6 марта – руководитель главного управления по взаимодействию с федеральными территориальными органами

3 апреля – руководитель главного управления контроля и противодействия коррупции

15 мая – руководитель министерства имущественных и земельных отношений

5 июня – руководитель министерства сельского хозяйства и продовольствия

3 июля – руководитель государственной инспекции по охране объектов культурного наследия

7 августа – руководитель министерства здравоохранения

4 сентября – руководитель министерства транспорта и автомобильных дорог

2 октября – руководитель главного управления «Региональная энергетическая комиссия»

4 декабря – руководитель главного управления архитектуры и градостроительства.