«Новогодняя пурга» в драмтеатре: Сталин, Орлова, спецотряд пингвинов и мечты о Снегурочке

На улице метель, а в драмтеатре - «Новогодняя пурга» - новый премьерный спектакль-сказка для взрослых. Пять лет назад здесь родилась идея радовать под Новый год не только детишек, но зрителей других возрастов. И сценарий еще ни разу не повторился! Каждый год в январе, в первые две недели - от нового Нового года - до старого Нового года включительно идут спектакли, которые дарят нам радость, шутки, смех, доброе настроение и возможность забыть хотя бы ненадолго, что мы вышли из детского возраста, но в душе остаемся детьми и верим в Деда Мороза и волшебство.

В этом году название спектакля полностью соответствует содержанию. Ну как иначе, кроме пурги, можно назвать эту круговерть, где на Северном полюсе смешались Дед Мороз и Снегурочка, фашисты, олени, белка, Любовь Орлова и Сталин, снеговики, спецотряд пингвинов, Хрущев с его оттепелью и реальный «мальчик» из Рязани… Смутно представляете, чем они все могут быть связаны? А вот приходите на спектакль, сами увидите - там все логично! Авторы - Григорий Баззаев и Вадим Ермишин - потрудились, а режиссер - Арсений Кудря - постарался вдвойне - он еще и на сцене в нескольких ролях.

Жениться на Снегурочке!

Сюжет спектакля закрученный и очень-очень волшебный. «Мальчик» (уже взрослый, но тем не менее) Павлик Первушин из Рязани, влюбленный с детства в Снегурочку, разыскал ее на Северном полюсе и хочет жениться. Дед Мороз всячески этому препятствует с помощью козней немецкого унтер-офицера, оленя и доктора. Безмолвный (из-за того, что дети не сделали ему рот) Снеговик и Белка создают комический фон спектакля. Бедный Павлик обманывается дважды, стараясь понять - это наяву или галлюцинация, и в конце концов остается навсегда рядом со своей невестой Снегурочкой, но это совсем не то, о чем он мечтал! Чем закончилась суматошная волшебная история и почему главному герою теперь не до женитьбы, вы узнаете на спектакле.

В этой пурге чувств и событий, смеха и аплодисментов, множества шуток, в том числе о нашем городе, актеры постарались донести до зрителей главную мысль спектакля. А она совсем не смешная, а очень правильная и жизненная: все мы с детства мечтаем о принцессах (и принцах) и не замечаем тех, кто рядом, тех, кто нас по-настоящему любит. А на них стоит смотреть внимательнее!

Снеговик и без слов мог донести до зрителей всю информацию. Фото Сергея ГАЗЕТОВА.

«На новогоднем вечере отклик от зрителя мгновенный»

О работе над спектаклем и немного о себе «Комсомолке» рассказал его режиссер Арсений Кудря.

- Вчера была премьера «Новогодней пурги». Как ее встретили зрители? Их отклик совпал с тем, которого вы ожидали?

- Зрители встретили очень хорошо, и, конечно, мы ждали отклика. Любой спектакль имеет разные цели. Мы говорим о современных проблемах, ждем какой-то реакции, ведь зритель должен подумать о них. Здесь, на новогоднем вечере, отклик мгновенный, те вещи, от которых мы его ожидали, сработали на 70 %. Кроме того, сработали и те, от которых мы ничего подобного не ожидали! Зритель приходит на спектакль и расставляет свои акценты. Мы вчера к нему прислушались, и сегодня уже что-то изменится, будет немного другой спектакль.

- Сегодняшний спектакль - не первая ваша работа как режиссера. Была новогодка в прошлом году, детский спектакль «Волшебные сны Кузьмы», а что еще?

- Да, у меня был спектакль на малой сцене «Настоящий инспектор Хаунд», это вообще мой дипломный спектакль, который мы перенесли сюда, на малую сцену, были интересные мероприятия, такие как юбилей театра и другие, и с Союзом театральных деятелей и Константином Геннадьевичем Кирилловым мы два года подряд готовили праздник 27 марта (Международный день театра. - Ред.), причем первый год я выступал как режиссер-постановщик. То есть я с удовольствием занимаюсь режиссурой, когда есть время. Но у театра план, и не всегда артисту это удается сделать, мы заняты в репертуаре, и когда появляется немного свободного времени и возможность сделать что-то свое, это огромное удовольствие.

Ну и где тут твоя Рязань? Фото Сергея ГАЗЕТОВА.

«Участие режиссера в своем спектакле считаю профнепригодностью»

- Вы востребованный, задействованный во многих спектаклях актер. На ваш взгляд, актеру легче стать режиссером или наоборот, либо это несопоставимые понятия: ты или актер, или режиссер?

- Вообще говорят, что нет ничего ужаснее, чем актер, который становится режиссером. У него свое видение, он хочет сыграть сам и как-то по-другому представляет себе эту профессию, потому что действительно сложно - отказаться от того, как ты это видишь, и довериться актеру, который на площадке. Но у меня первое образование как раз было режиссерское, и те штампы, которые присущи актерам, у меня, конечно, есть, но я пытаюсь их избегать и себя сознательно ограничивать. Я сижу в зале, не стараюсь показывать актерам, как я бы сыграл, то есть актерская режиссура идет через показ. Но так судьба сложилась, что одного хорошего актера в этом спектакле пришлось заменить в последний момент, и вот сижу перед вами в костюме и скоро выйду на сцену. Хотя считаю участие режиссера в своем спектакле профнепригодностью (смеется). Но так сложились обстоятельства - приходится.

- А как в перспективе - остановитесь на режиссуре или продолжите быть актером?

- Я сейчас нахожусь в таком возрасте, что актерство мне еще интересно, и мы не раз обсуждали этот вопрос с руководством театра. Я люблю профессию актера, мне интересно работать со зрителем напрямую, не через посредников. Конечно, есть мысли разные, и я хотел бы, может быть, в дальнейшем связать свою жизнь с режиссурой, но пока, скажем так, «ноги ходят», есть такая возможность, есть что играть и чувствую какую-то востребованность, я хотел бы поработать на сцене.

- А какой ваш любимый праздник?

- Мой любимый праздник - отпуск! (смеется).

- А Новый год?

- Новый год - прекрасный праздник, атмосферный, и все с ним хорошо. Но на это время приходится самое большое количество работы! Из-за этого мы к нему относимся как-то… в общем, двоякие чувства с ним связаны. Не могу сказать, что есть какой-то праздник, который я когда-то мог воспринимать как свой любимый, но я люблю те праздники, которые выдаются с моей семьей, моими друзьями, моим братом, когда ничего не тянет, ты спокоен душой и сердцем, знаешь, что завтра не выходить на работу. Бывает, это просто выходной, обычный свободный день.

Какой еще Дед Мороз! В бане ты! Фото Сергея ГАЗЕТОВА

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Режиссер театра драмы Арсений Кудря:

- Я хочу пожелать всем рязанцам хорошего нового года, но не столько в плане финансовом, материальном… Мне кажется, у нас в последнее время очень мало поводов для улыбок. Пусть поводов для искренней радости будет больше. Люди сейчас перегружены информацией, в том числе не очень позитивной. Я хочу, чтобы эта информация не мешала им воспринимать самое важное, и радость, искренняя человеческая радость всегда бы присутствовала в их жизни.

ПОДРОБНОСТИ

В спектакле задействованы:

Павлик Первушин - Андрей Блажилин

Снегурочка - Марина Мясникова

Дед Мороз - почетный работник культуры и искусства Рязанской области Сергей Невидин

Немецкий унтер-офицер, Олень и Доктор - Арсений Кудря

Снеговик - заслуженный артист России Александр Зайцев

Белка - Вячеслав Шеломенцев