Нужно ли предпринимателям Рязани разрешение на торговлю автомаслом? И от кого...

Сотрудники отдела полиции по Московскому району Рязани в субботу, 3 ноября, появились в одном из небольших автомагазинов на окраине Рязани. Немаловажно, что произошло это в выходной день и расположен он на оживленном автомобильном трафике, так что отбоя от покупателей нет. Оперативники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции (ОБЭП и ПК) заявили продавцу о том, что им поступила информация о продаже фальсифицированного автомобильного масла Shell в этой торговой точке. Дальше версии происходящего разнятся, а результаты экспертизы владельцу магазина неизвестны уже в течение полутора месяцев.

В чем виноват – вот весь вопрос

Из ответа на наш запрос в УВД России по Рязанской области следует, что им поступила оперативная информация: в автомагазине «реализуют моторное масло без соответствующего разрешения».

Роман Сеняев – законный представитель владелицы магазина – недоумевает:

– О каком разрешении идет речь? Этот вид деятельности не лицензируется. Свидетельства о регистрации ИП и регистрации в налоговом органе достаточно, чтобы торговать автомобильным маслом, независимо от марки и производителя.

Из официального ответа правоохранительного ведомства: «В целях проверки данной информации сотрудники полиции провели оперативно-розыскное мероприятие, в результате которого приобретена пластиковая канистра моторного масла. В материалах, составленных в результате оперативно-розыскного мероприятия, имеются подписи участвующих лиц, в том числе продавца, который на момент проверки не смог представить соответствующие документы, дающие право реализовывать данный товар».

Роман Сеняев утверждает, что пришел в магазин практически сразу после того, как началось оперативно-розыскное мероприятие. И все переговоры с оперативниками вел именно он:

– Готов был представить все документы на партию автомасла Shell, но старший группы оперативников заявил, что их я должен принести уже дознавателю. На мой резонный вопрос, почему изымают всю партию, а не одну канистру, последовал ответ: «У нас есть информация, что масло – фальсифицированное, поэтому мы изымаем его полностью».

Напомним, что действие происходило 3ноября, но до сегодняшнего дня с результатами экспертизы владелицу магазина ознакомить так и не удосужились. Чего же ждут?

Ожидание краху подобно?

Ждут ответа из прокуратуры. В надзорное ведомство обратился все тот же Сеняев прямо сразу после проведенного оперативно-розыскного мероприятия. О правомерности применения положений уголовно-процессуального кодекса (УПК) пресс-служба полиции сообщает: «Был составлен протокол осмотра места происшествия. На основании данного протокола было изъято все моторное масло данной марки. Протокол заполнен полностью, на каждом листе имеются подписи участвующих лиц. В графах о разъяснении понятым прав, ответственности, а также порядка производства осмотра места происшествия стоит отметка о разъяснении, о чем имеется подпись».

– Понятые в момент изъятия масла не присутствовали, они были приглашены только после составления протоколов, и формально расписались в готовом протоколе, – такова точка зрения Романа Михайловича, которую он изложил в своем заявлении в надзорное ведомство.

Рассмотрел Роман Сеняев, имеющий высшее юридическое образование, и еще ряд нарушений. Его удивляет, что оперативники не предоставили никаких письменных документов, обосновывающих проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия, сославшись лишь на устное распоряжение оперативного дежурного.

А ведь это прямое нарушение соответствующей инструкции, в которой, в частности, говорится: «Перед началом обследования представителю юридического лица либо физическому лицу предъявляется для ознакомления распоряжение о проведении обследования, копия которого вручается ему под роспись».

Не будем в интересах нашего читателя углубляться в юридическую казуистику, но прокуратуре есть, что проверять. Не станем говорить о полицейском беспределе, сотрудники просто выполняли свою работу. Да, кто-то сообщил, что в магазинчике продается «фальшак» – и они стали проверять эту информацию. Но этим «кто-то» может быть и конкурент, чья торговая точка находится поблизости. Поэтому все тонкости закона надо соблюдать неукоснительно, иначе они будут похожи на «ребят в спортивных костюмах» в лихие 90-е. Кстати, партия масла стоит более 30 тысяч рублей...

Мы позвонили региональному представителю Shell, и он заявил, что «сигналов» от покупателей о том, что в Рязанской области торгуют поддельным маслом всемирно известного бренда, нет.