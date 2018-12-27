Игра как итог: ХК «Рязань» сам создавал себе проблемы и уступил «Сарову»

В последнем матче уходящего года регулярного чемпионата «ВХЛ – Кубок Шелкового пути» рязанская команда на своем льду в дополнительное время проиграла одному из аутсайдеров, ХК «Саров», 4:5.

Зрителей в этот вечер встречали Дед Мороз и Снегурочка.Фото: Павел АВЕРИН

Матч активнее начали гости, но выпады «горожан» были гораздо опаснее. На 4 минуте Андрей Луговой остался прямо перед голкипером Андреем Сухановым, но переиграть его не смог. Отметим, что пришедшие на эту игру зрители увидели зрелищный хоккей с обилием опасных моментов у ворот обеих команд. Гости действовали с оглядкой на свои ворота, а большинство стало для них презентом – Николай Владимиров открыл счет. Хозяева с удвоенной энергией вновь понеслись в атаку, Андрей Луговой свой шанс счет сравнять не упустил. Позже на вопрос, почему в составе не было Александра Репьяха, наставник рязанской команды Павел Десятков ответил:

- Саша проводит свой не самый лучший сезон, и я дал шанс проявить себя Луговому. Место в составе никем не забронировано.

Не успел начаться второй период, как Артем Прохоров в первый и последний раз вывел хозяев льда вперед. Буквально через минуту Павел Новожилов счет сравнял, а затем Николай Полунин великолепным броском от синей линии вывел «Саров» вперед 3:2. Форварды «Рязани» раз за разом попадающие «в рамку», но не в сетку ворот соперника, как-то приуныли. Их «встряхнул» игрок обороны Валерий Васильев. 28 номер после сольного прохода поразил ворота Суханова за 2 секунды до окончания времени большинства 3:3. Как же этого же действия не хватило в овертайме…

Рязанским форвардам не хватало хладнокровия.Фото: Павел АВЕРИН

При этом очень критично отнесемся к функциональным обязанностям его коллег по обороне, которые в течение всего матча позволяли весьма вольготно чувствовать себя форвардам «Сарова» перед воротами Сергея Горелова. Четвертая заброшенная шайба, как впрочем, и прежние, стала следствием подобной «робости» и нерасторопности. Новожилов оформил «дубль» 4:3, и вновь хозяева помчались «в погоню». И тут показал себя экс-игрок «Рязани», ныне выступающий за ХК «Сочи». Вадим Хлопотов в стиле легендарного Боброва блеснул мастерством, объехав ворота и загнав шайбу в пустой угол 4:4.

Потом был овертайм, игра в большинстве, натиск, и, казалось бы, шайбе уже некуда деться, как за спиной вратаря «Сарова». Ан, нет, арбитры так и не указали на центр льда после капитуляции гостей. Зато их вылазка к воротам «Рязани» закончилась успешно – Руслан Трубкин прервал четырехматчевую победную серию ХК «Рязань».

Хоккей в Рязани - семейный вид спорта, а шайба - приз за победу в зрительском конкурсе.Фото: Павел АВЕРИН

Почему мы называем это противостояние своеобразным итогом? Ответим так: в рязанской команде играют настоящие русские парни, они зачастую первоначально создают себе проблемы, а затем героически их преодолевают. Как было и в последнем в уходящем году матче, что в присущей ему ироничной манере и подчеркнул Павел Десятков:

- Вы спросите: «Как проиграла команда, забросившая 4 шайбы»… Могли вообще остаться ни с чем, потому как складывалась игра – соперник постоянно вел в счете, а нам приходилось догонять. В нежелании я упрекнуть игроков не могу, но не хватило хладнокровия в завершении атак – голевых моментов создано было достаточно.

Болельщик ХК «Рязань» Сергей Лазарев был краток:

- Мне иногда казалось, что нападающие нашей команды не знали, что делать с шайбой.