Для уборки снега на улицах Рязани не хватает ресурсов – помочь должны штрафы

Напомним, с конца декабря в Рязани начались ежедневные сильные снегопады: видимость на дорогах сократилась с 800 до 300 метров, несколько раз метеорологи объявляли снежное предупреждение. При этом количество снега на улицах – как в центре, так и в спальных районах – только росло.

Городские службы работали практически в круглосуточном режиме. Уборочную технику на центральных улицах можно было встретить даже ночью. Но оказалось, что дирекции благоустройства города Рязани не хватает средств. Эту тему в конце года обсудили депутаты городской Думы на заседании профильного комитета.

10 МИЛЛИОНОВ В МЕСЯЦ СПАСУТ ОТ ЗАНОСОВ

Для привлечения дополнительных средств город предложит внести изменения в областной закон «Об административных правонарушениях». На оплату снегоуборки хотят направить штрафы, собранные с нарушителей парковки. Сейчас ежемесячно выявляется около 10 тысяч нарушителей, но при этом фактически штрафы не взимаются. Если упорядочить эту работу, на очистку улиц можно получить дополнительно около 10 миллионов рублей в месяц.

Кроме того, и. о. заместителя главы администрации города Рязани Игорь Ковалев подтвердил, что «Ростелеком» (оператора парковочных пространств) начали привлекать к ответственности за неочищенные парковки. Сам «Ростелеком» оправдывался, что переброску снега в рамках своей территории производит, но сугробы, растущие на краях парковочных зон, вовремя не вывозятся коммунальными службами – и сокращают количество свободных машиномест.

Платные парковки на улице Радищева в предновогодние дни были завалены снегом.Фото: Владимир ФРОЛОВ

ИЗ-ПОД СНЕГА ТОЖЕ УГОНЯЮТ

Между тем автовладельцы, чьи машины занесены снегом, рискуют их лишиться. Госавтоинспекция перед Новым годом сообщила, что к ним обратился 18-летний житель Рыбного: он на несколько дней уехал к родственникам, а вернувшись, не обнаружил свой ВАЗ-2109, припаркованный на улице районного центра. Оперативники сообразили, что если машина подержанная и с большим пробегом, то ее могли похитить не для езды, а для того чтобы сдать на металлолом. Догадка оказалась верной. На одном из пунктов приема вторсырья полицейские вскоре обнаружили пропавшую «девятку». 23-летний местный житель, который сдал авто, был задержан. Он оправдывался тем что, увидев занесенную снегом машину, решил, что на ней никто не ездит. Однако уголовное дело все-таки было возбуждено.

Классическая зимняя картина в спальном районе Рязани.Фото: Татьяна БАДАЛОВА

КСТАТИ

Что касается льгот при пользовании платными парковками в Рязани – по информации городской администрации, уже разрабатывается механизм, позволяющий бесплатно оставлять машины при посещении социально важных объектов. Один из вариантов – фиксировать номера посетителей в этих учреждениях (например, в регистратурах поликлиник или канцеляриях школ), передавая затем данные оператору, который снимет все претензии к транспортным средствам с этими номерами.