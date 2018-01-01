Волонтеры Рязани доказали, что новогодние чудеса существуют

Только ленивый не написал о семье Кожуховых, которых постигла уже не первая жизненная трагедия. Семь лет назад прикованной к постели оказалась 79-летняя Мария Степановна, медицинский работник с многолетним стажем. Сын Сергей, участник второй чеченской военной кампании, вынужден был прекратить полноценно работать, чтобы ухаживать за матерью. А 8 марта 2018 года в семье Кожуховых «закоротил» видавший виды электрический щиток и случился пожар.

РАБОТА ПОСЛЕ РАБОТЫ

44-летний Сергей рассказывает, что вначале пытался тушить огонь, но потом понял, что это бесполезно:

– Я взял мать на руки и вынес ее. Обжег руки, потом они два месяца заживали.

Пожарные при тушении вынуждены были выбить окно в однокомнатной квартире, залили пламя водой и укатили. Квартира неприватизированная, обслуживает ее ЖЭУ-19. Сергей туда и направился, чтобы хоть как-то уладить бытовые неурядицы:

– Но мне сказали, что за все надо платить. Только вставили в окно кусок оргалита. Так мы с забитым окном и жили.

Наконец наступила зима. Окошко пришлось утеплить одеялом. И тут случилось то, что обычно называется новогодним чудом. О злоключениях Кожуховых узнал неравнодушный студент-четверокурсник Егор Литвинов. Молодой человек поднял шум в интернете, организовал сбор денег на ремонт. Пришла неравнодушная молодежь – и в квартире дома 3 по улице Сенной закипела работа.

– Приехал генерал из МЧС, чиновники из городской администрации, визиток надавали целую пачку, – иронично улыбается Сергей. – А вот студенты – такие правильные ребята… Настя работает в гостинице, приходила после суточного дежурства. Никита даже после того, как упал со строительных лесов, все равно пришел – хотя весь бок синий.

ПРОСТО РИТА

Мы побывали в квартире Кожуховых два раза. 28 декабря – сразу после того, как Марию Степановну привезли из клиники, где она лежала во время блиц-ремонта. К этому моменту в жилой комнате сделали за счет государства полноценный ремонт сотрудники РСУ-1. Причем за один день, вставив пластиковое окно.

Окно вставили в течение нескольких часов. До этого не могли полгода...Фото: Павел АВЕРИН

На отремонтированной кухне у Кожуховых появилась новая плита и прочие блага цивилизации. Есть новый унитаз и ванна, допотопная входная дверь заменена на новую, из хорошего металла. Остались небольшие недоделки.

– Головой понимаю, что произошло, а все равно не верится, что такое возможно, – опускает глаза Сергей. – Разве я мог себе такое позволить на две с половиной тысячи «чеченских»? Теперь я даже к жизни стал относиться по-другому.

Он категорически отказался фотографироваться вместе с матерью, расположившейся на новеньком диване. Стало понятно почему, когда мы вышли с ним во двор. Один из местных «потертых» мужиков, увидев его, саркастически воскликнул:

– Привет звездам телеэкрана!

Сергей не ответил: он шел в одну из контор по приватизации. Документы будет собирать уже после новогодних каникул. Настоятельно просит написать о социальном работнике, которую называет просто Ритой: «Она появляется всегда, когда особенно нужна».

И еще одна история о молодежи. Говорят: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». У Насти с Никитой во время ремонта в квартире Кожуховых разгорелся нешуточный роман. Но это тема совсем другой публикации, примерно через годик...

ЗАКОННО!

Содержание жилья, за которое управляющая компания (УК) получает с жильцов ежемесячную плату, включает обязательную проверку раз в полгода условий их жизни. Ст. 161 Жилищного кодекса (ЖК) РФ обязывает «обеспечить жильцов подходящими и безопасными условиями проживания, а также достойное содержание общей собственности». В перечень обязательных работ УК входят также «мероприятия, направленные на подготовку многоэтажки к холодному периоду», то есть ремонт выбитых окон.