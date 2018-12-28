В Новый Год с Дом.ru! Абонентов ждут подарки и хорошее настроение

С 28 декабря до 17 января для новых абонентов Дом.ru запускается акция, благодаря которой абонент может получить год или полгода бесплатного пользования услугами компании, одну из трех приставок Movix и другие классные призы.

Чтобы принять участие в акции необходимо в этот период подключить услуги компании. Всем абонентам в момент подключения выдается специальный купон, который дает право на участие в розыгрыше.

Розыгрыш подарков пройдет 19 января в 14.00 в ТРЦ «Виктория плаза» на празднике «Встречай телевидение будущего». Он проводится среди тех абонентов, которые придут на мероприятие и зарегистрируют свой купон (нужно будет прийти на стойку регистрации, отдать заполненную отрывную часть купона (ФИО + номер телефона) и ждать чуда!). Участников праздника ждут призы:

• Год бесплатного пользования услугами компании Дом.ru*

• Полгода бесплатного пользования услугами компании Дом.ru

• Антивирус

• Пакет телеканалов «Настоящий мужской»

• Пакет телеканалов «Удивительная планета»

• Пакет телеканалов «Музыка и кино в HD»

• 3 приставки Movix

• Термокружка

• Гирлянда

– Для нас важно, чтобы клиенты чувствовали нашу любовь и заботу. Для этого мы совершенствуем качество своих услуг, технической поддержки, абонентского сервиса. На протяжении всего года мы дарим нашим клиентам подарки – скоростные бонусы, пакеты каналов, дополнительные сервисы.

Мы наполнили каждый уголок вашей квартиры волнами Wi-Fi, полностью заменив оборудование высокоскоростными двухдиапазонными моделями роутеров. В преддверии главного праздника хотим подарить нашим клиентам отличное настроение, а самым удачливым – ценные призы. Участвуйте в акции и приходите на праздник! – комментирует директор филиала Дом.ru в Рязани Олег Рыбин.

* - Ежемесячная абонентская плата составит 1 руб./мес.

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