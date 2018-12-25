Не верь глазам своим: рязанские полицейские отказали в возбуждении уголовного дела за подделку подписи

БЕЗ ПРАВА ВЫБОРА

Дом по адресу: улица Кальная, 44 состоит из четырех подъездов. Три из них были сданы в 2015 году, и домом стала управлять уже знакомая читателям «Комсомолки» («КП» №51-т за 19-26 декабря 2018 г.) компания «Горожанин» под руководством Александра Кулаева. Четвертый подъезд был еще не сдан, но плату за содержание жилья и коммунальные ресурсы с его жильцов уже взимали. 29 сентября 2017 года подъезд сдали, а уже 2 октября управляющая компания решила провести общее собрание жильцов всего дома. Жители четвертого подъезда просили перенести дату проведения, мотивируя это тем, что многие не имели документа на собственность, не было их подписей и под актом приема квартир – следовательно, они не имели права голоса на собрании. Но дату собрания Кулаев не перенес: «Нам нужно принять тарифы». А тарифы принимали, включая и «подъезд-новичок»… практически без участия тех, кто в нем живет. При этом выяснилось, что расценки на каждую парадную отличаются друг от друга.

Прошел год, снова проводится общее собрание жильцов дома 44 по улице Кальная. После него активисты провели интернет-опрос, в ходе которого люди им заявили, что-либо вообще не голосовали, либо были против повышения тарифов. Активисты не поленились посчитать все голоса – и выяснить, что собрание даже кворум не набрало. Стало быть, его решения нелегитимны. Одна из активисток изъявила желание лично присутствовать при подсчете бюллетеней, но получила отказ: «Вы не входите в счетную комиссию». Но кто же тогда считал?

«СВОИ ЛЮДИ» НА СЛУЖБЕ КОММУНАЛЬЩИКОВ

– Удалова, Потапова и Федосова – «свои люди» Кулаева, – утверждают жители, которых эта ситуация волнует. – Согласно постановлению правительства, нам, как собственникам жилья, обязаны предоставить решение и протокол собрания. Но нам отказались показать бюллетени. Тогда мы попросили ответить подробно: был ли кворум, какая квартира как голосовала.

В ходе просмотра бюллетеней выяснился такой факт: «на бумаге» жители одной из квартир приняли участие в собрании, но активисты точно знали, что ни муж, ни жена из этой семьи не голосовали. Представители «Горожанина» заметно занервничали, дальше – больше. В составе активистов была женщина, которая попросила показать ее собственный бюллетень. Пришлось извлечь бумагу с подписью. Жительница дома посмотрела и возмутилась:

– Позвольте, это не я расписывалась!

В офис управляющей компании «Горожанин» вызвали полицию. Женщина, чью подпись подделали, написала заявление. Полицейские опросили активистов о случившемся. А потом пришел ответ, в котором сообщили, что в возбуждении уголовного дела отказано. Затем последовала жалоба в прокуратуру, групповое обращение в надзорное ведомство. Обращались жители и в управляющую компанию, но ни на один из вопросов ответа от Александра Кулаева так и не получили.

«ВЫКРАДУ ВМЕСТЕ С ЗАБОРОМ…»

Были другие «шероховатости» при проведении очно-заочного собрания в 2017 году. Началось оно 2 октября, а закончилось 20 числа того же месяца. Напомним, что 4-й подъезд был сдан практически накануне. Так вот, представители УК не спорят, что его жильцы не голосовали, но тарифы все равно были приняты. Словно из воздуха появились 2,5 рубля «на благоустройство», а что конкретно УК будет благоустраивать, Кулаев не посчитал нужным объяснить.

Затем Александр Борисович, как рачительный хозяин, решил огородить придомовую территорию. Вокруг дома появился металлический забор, стоимость которого для самих жителей дома составляет тайну за семью печатями. К тому же, как заявляет Кулаев, он построил забор в кредит. Такой вот заботливый директор УК «Горожанин». К тому же появилась отдельная немалая (15 руб./кв.м) цифра «за вывоз крупногабаритного мусора».

Кстати, это тот самый Кулаев, и та самая управляющая компания, о которой мы уже писали. В ближайшее время мы расскажем о бизнес-связях и уголовном деле в отношении директора рязанской УК.