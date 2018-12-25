Исполнительный директор ПАО «РЭСК» Сергей Кузьмин: За 13-летнюю историю не было ни одного года, когда бы мы работали плохо

22 декабря в России отпраздновали День энергетика. Энергетический комплекс по праву считается одной из ключевых, стратегически важных отраслей отечественной экономики. Каждый работник выполняет свою ответственную роль в надежной и бесперебойной работе всего механизма энергоснабжения населения, экономики и социальной сферы. Накануне профессионального праздника в «Рязанской энергетической сбытовой компании» прошло торжественное мероприятие. Лучших сотрудников по итогам 2018 года поздравили исполнительный директор ПАО «РЭСК» Сергей Кузьмин, начальник главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Олег Голыхов и заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области Елена Фирсова.

«В ЭНЕРГЕТИКУ НЕ ПРИХОДЯТ СЛУЧАЙНЫЕ ЛЮДИ»

По словам Олега Голыхова, ПАО «РЭСК» уже более 10 лет – надежный и ответственный партнер для правительства Рязанской области, администрации областного центра, и конечно, для каждого клиента компании. На церемонии награждения Олег Николаевич вручил лучшим сотрудникам ПАО «РЭСК» Знаки губернатора Рязанской области «240 лет Рязанской губернии» и «За усердие».

– Для меня ПАО «РЭСК» – генератор энергии в субъекте, основной поставщик электрической энергии жителям Рязанской области. Мы, в свою очередь, высоко ценим работу компании и отмечаем, какими высокими темпами она развивается год от года, – констатировал Голыхов.

Олег Голыхов вручил Знаки губернатора Рязанской области «240 лет Рязанской губернии» и «За усердие». Фото: пресс-служба ПАО "РЭСК"

– Именно вы являетесь лицом энергетики, люди видят только вас, не сетевой комплекс, только энергосбыт. А для всей промышленности и урбанистики региона вы являетесь кровеносной системой, – так определила роль сотрудников компании заместитель регионального министра Елена Фирсова. Она вручила почетные грамоты от министерства ТЭК и ЖКХ Рязанской области. При этом она подчеркнула, что в энергетику не приходят случайные люди. Здесь работают те, кто осознает исключительную важность отрасли и готов все силы вкладывать в общее дело ради одной цели – бесперебойной работы жилищно-коммунального комплекса региона.

– Перед вами стоят разнонаправленные задачи: с одной стороны, клиент, который всегда прав, а с другой стороны – собираемость платежей, которая является основным показателем деятельности. Вы получаете деньги, которые потом распределяются по всей энергосистеме. Понимая важность вашей миссии, мы ценим те партнерские отношения, которые сложились между министерством и вашей компанией, – отметила Елена Фирсова.

«РАБОТА – ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОЕЙ ЖИЗНИ»

– У нас всегда был слаженный и работоспособный коллектив, который практически не изменился, это те же люди, которые были в 2005 году. Подводя итог нашей 13-летней работы, скажу: не было ни одного года, когда компания работала плохо. На протяжении этих лет мы приносили, не побоюсь этого слова, фантастическую прибыль, – кратко подвел итоги Сергей Кузьмин.

Свой вклад в успех компании внес и Сараевский участок под руководством Николая Горохова. Нынешний ветеран энергетики закончил рязанское техническое училище №8, работал электромонтером, потом – армия.

– После окончания сержантской школы я стал начальником станции силовых установок для ракет С-200, – говорит Николай Николаевич. – Они тогда только поступали на вооружение, мои знания по электротехнике очень пригодились.

Чувствуется, что слова Николая Николаевича полны гордости за свою профессию, которой он верен долгие годы. После армейской службы работал старшим мастером электроцеха, постепенно рос по службе, сейчас Горохов – начальник участка.

Руководитель ПАО «РЭСК» Сергей Кузьмин подчеркнул, что ему очень отрадно за то, что некоторые сотрудники в этот день отмечены не одной, а сразу несколькими грамотами. Среди них Наталья Правкина, которая после того, как в 2006 году с отличием окончила сельскохозяйственную академию, пришла на работу в компанию. Работала сначала инженером отдела реализации по работе с юридическими лицами, появился опыт и знания тонкостей профессии. Сейчас Наталья Сергеевна – начальник отдела по работе с физическими лицами ПАО «РЭСК».

– Работа – это один из ключевых моментов моей жизни, – признается Наталья. – Я очень ее люблю, и именно в этом главный секрет успеха, я считаю. Главный показатель нашей компании – клиентоориентированность. Это направление мы будем совершенствовать. Работа и семья у меня находятся примерно на одном уровне: если надо поработать в выходные или по вечерам, то я работаю столько, сколько необходимо.

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ И ЗАВТРАШНИЙ

– Нелегко работать с клиентами, и собираемость денег на высоком уровне поддерживать непросто, тем более, когда задана такая высокая планка, – подчеркнул сложность выполнения задачи начальник главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Олег Голыхов. Он пожелал коллективу ПАО «РЭСК» достичь максимальной планки и держаться ее всегда.

Сергей Кузьмин в свою очередь отметил, что, как и в предшествующие периоды, в этом году компания показала высокие результаты работы. В текущем году появилось много интерактивных онлайн-сервисов, в первую очередь, личный кабинет, которым может воспользоваться любой клиент для дистанционного обслуживания. Также в Рязанской области открылось несколько новых современных удобных офисов, был внедрен единый стандарт обслуживания клиентов, запущен простой механизм приема показаний электроэнергии через службу Viber.

Планы на наступающий 2019 год не менее амбициозные. ПАО «РЭСК» продолжит улучшать сервис для клиентов, будут установлены новые терминалы самообслуживания, усовершенствованы интерактивные «приемные», а все офисы компании приведут в соответствие с корпоративным стилем. Планируют в ПАО «РЭСК» расширить перечень многочисленных дополнительных услуг, в том числе формирования и доставки единого платежного документа.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Исполнительный директор ПАО «РЭСК» Сергей Кузьмин:

– Мы стараемся идти навстречу нашим клиентам. Сейчас в офисах нашей компании есть детские уголки, сотрудники индивидуально относятся к каждому клиенту. У нас особое отношение к клиентам с ограниченными физическими возможностями. Они могут на коляске заехать в большинство наших офисов, а там, где технически это сделать невозможно, мы либо делаем лифты, либо сами сотрудники компании выходят на улицу для обслуживания клиентов. Мы стараемся предотвратить любые конфликтные ситуации, пытаемся понять каждого.

Хочу поздравить коллег и наших клиентов с профессиональным праздником – Днем энергетика и наступающим Новым годом и Рождеством и пожелать вам и вашим семьям мира, здоровья, успеха и процветания! Пусть в ваших домах всегда будет тепло и светло!

ВАЖНО

ПАО «РЭСК» В ЦИФРАХ

Компания обслуживает 400 тысяч бытовых абонентов и 11 тысяч юридических лиц, а это 42,25 % регионального электроэнергетического рынка. В ее составе 3 межрайонных отделения и 27 участков сбыта. По итогам 2017 года ПАО «РЭСК» заняло IV место среди крупнейших гарантирующих поставщиков России в рейтинге регулятора энергетической отрасли и входит в ТОП-10 энергосбытовых компаний по показателям эффективности и надежности функционирования в России в рейтинге ассоциации «НП Совет Рынка».

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