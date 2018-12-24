Священные изображения на майках, кружках и прочей продукции недопустимы

- Рязанским десантникам к столетию вуза губернатор подарил нательные крестики, на которых с одной стороны изображен Иисус Христос, а с другой - парашют и самолет. Правильно ли вообще изготавливать крестики по индивидуальным эскизам и изображать на них какие-то свои символы, которые близки человеку? Например, по такому же принципу фотографу можно подарить крестик с изображением фотоаппарата.

Анастасия Кудряшова (Рязань).

- Уважаемая Анастасия! Благодарю Вас за вопрос! За Ваше внимательное отношение и разумный взгляд на происходящее вокруг.

Конечно, священные изображения создаются в соответствии с канонами, церковными правилами и традициями. И, конечно, современное общество во многом не образовано, что и приводит к подобным «произведениям».

Стремление к высокому, с одной стороны, и полное незнакомство с предметом – с другой, все это влечет за собой ужасные последствия. Священные изображения – Господа, Богородицы, святых, храмов – печатаются сегодня на майках, брелоках, посуде, ручках, пряниках и тортах. И народ, по не знанию, все это покупает.

До революции люди благоговейно относились к священным изображениям. К примеру, на пасхальных открытках чаще рисовали детей, животных, цветы с тем, чтобы священные изображения не попирались.

Между тем, по сравнению с нынешним уровнем культуры, а вернее бескультурья, десантник с оборотной стороны креста – не самое страшное, что предлагает нам современность. Хуже было бы, если б десантник оказался на лицевой стороне - «на месте» Христа Спасителя.