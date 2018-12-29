Рязанские нефтепереработчики подарили детям праздник и новогоднее настроение

С 24 по 28 декабря молодые специалисты Рязанской нефтеперерабатывающей компании (дочернее общество НК «Роснефть») поучаствовали в предновогодней акции, которая проходит четвертый год подряд и стала уже доброй традицией.

За 5 днейудалось поздравить более 100 детей

Нефтепереработчики, подойдяк этой работе с не меньшим усердием, чем к работе на заводе, по собственной инициативе, объехали семьи работников предприятия в роли сказочных героев – Деда Мороза и Снегурочки, встретились с детьми, обменялись праздничным настроением и передали сладкие подарки. Всего в рамках акции работники завода посетили более 100 детей, в том числе и из многодетных семей.

А 28 декабря во время новогоднего представления для детей из малообеспеченных семей, организуемого префектурой Советского района, завод передал более50 подарков.

Без подарков не остался ни один ребенок работников РНПК, которым в рамках коллективного договора, действующего на предприятии, были выручены почти две тысячи новогодних подарков.

«С таким нетерпением меня еще никогда не ждали»

Всего в предновогодней акции было задействовано 30 молодых работников, которые создали праздничное настроение детям в свободное от работы время. По мнению руководства завода, такая социальная активность позволяет молодежи РНПК творчески развиваться, быстрее адаптироваться в коллективе и вливаться в общественную жизнь.

- Безумно приятно общаться с детьми, они такие прекрасные. Разгадывают все наши загадки, знают много стихов и новогодних песен, а главное ждут подарков, - поделилась впечатлениями Маргарита Бабченкова, лаборант исследовательской лаборатории РНПК, выступившая в роли Снегурочки.

- Меня с таким нетерпением еще никто никогда не ждал и так тепло не встречал, пока я не стал Дедом Морозом, - не без улыбки рассказал Сергей Кондрашов, оператор технологических установок Л-35/6. - Это мой первый подобный опыт, и он принес мне много позитивных эмоций. Надеюсь, детям наш со Снегурочкой визит тоже понравился и оставил в душе светлые воспоминания. Мы для этого очень постарались.

Для РНПК, как предприятия с социально ответственной позицией, общественная активность работников играет большую роль. Здесь особое внимание уделяется личностному росту и развитию молодых специалистов, а помощь семьямдруг друга – хороший стимул к этому.

НАША СПРАВКА

Совет молодых специалистов АО «РНПК» объединяет новых сотрудников предприятия. Молодежь регулярно организует и принимает участие в различных заводских мероприятиях: научно-техническом конкурсе, интеллектуальных и спортивных соревнованиях. Совет активно взаимодействует со студентами направления «Химические технологии» РГРТУ и учащимися «Роснефть-класса», организуя для них экскурсии на предприятие, конкурсы, направленные на укрепление командного духа, повышение уровня профессиональных знаний и физической выносливости. Большую работу молодые нефтяники проводят в сфере благоустройства города.