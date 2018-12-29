2018-12-29T12:27:48+03:00
Дом. Семья

Рязанские нефтепереработчики подарили детям праздник и новогоднее настроение

Работники РНПК встретились с детьми коллег и детьми из малообеспеченных семей
Поделиться:
Фото: РНПКФото: РНПК
Изменить размер текста:

С 24 по 28 декабря молодые специалисты Рязанской нефтеперерабатывающей компании (дочернее общество НК «Роснефть») поучаствовали в предновогодней акции, которая проходит четвертый год подряд и стала уже доброй традицией.

За 5 днейудалось поздравить более 100 детей

Нефтепереработчики, подойдяк этой работе с не меньшим усердием, чем к работе на заводе, по собственной инициативе, объехали семьи работников предприятия в роли сказочных героев – Деда Мороза и Снегурочки, встретились с детьми, обменялись праздничным настроением и передали сладкие подарки. Всего в рамках акции работники завода посетили более 100 детей, в том числе и из многодетных семей.

А 28 декабря во время новогоднего представления для детей из малообеспеченных семей, организуемого префектурой Советского района, завод передал более50 подарков.

Без подарков не остался ни один ребенок работников РНПК, которым в рамках коллективного договора, действующего на предприятии, были выручены почти две тысячи новогодних подарков.

«С таким нетерпением меня еще никогда не ждали»

Всего в предновогодней акции было задействовано 30 молодых работников, которые создали праздничное настроение детям в свободное от работы время. По мнению руководства завода, такая социальная активность позволяет молодежи РНПК творчески развиваться, быстрее адаптироваться в коллективе и вливаться в общественную жизнь.

- Безумно приятно общаться с детьми, они такие прекрасные. Разгадывают все наши загадки, знают много стихов и новогодних песен, а главное ждут подарков, - поделилась впечатлениями Маргарита Бабченкова, лаборант исследовательской лаборатории РНПК, выступившая в роли Снегурочки.

- Меня с таким нетерпением еще никто никогда не ждал и так тепло не встречал, пока я не стал Дедом Морозом, - не без улыбки рассказал Сергей Кондрашов, оператор технологических установок Л-35/6. - Это мой первый подобный опыт, и он принес мне много позитивных эмоций. Надеюсь, детям наш со Снегурочкой визит тоже понравился и оставил в душе светлые воспоминания. Мы для этого очень постарались.

Для РНПК, как предприятия с социально ответственной позицией, общественная активность работников играет большую роль. Здесь особое внимание уделяется личностному росту и развитию молодых специалистов, а помощь семьямдруг друга – хороший стимул к этому.

НАША СПРАВКА

Совет молодых специалистов АО «РНПК» объединяет новых сотрудников предприятия. Молодежь регулярно организует и принимает участие в различных заводских мероприятиях: научно-техническом конкурсе, интеллектуальных и спортивных соревнованиях. Совет активно взаимодействует со студентами направления «Химические технологии» РГРТУ и учащимися «Роснефть-класса», организуя для них экскурсии на предприятие, конкурсы, направленные на укрепление командного духа, повышение уровня профессиональных знаний и физической выносливости. Большую работу молодые нефтяники проводят в сфере благоустройства города.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В дни зимних каникул в детских лагерях отдохнут более 3 тысяч юных рязанцев
Под Рязанью фура протаранила фургон
Рязанская певица вышла в полуфинал всероссийской «Новой Звезды» (видео)
Россельхознадзор усомнился в безопасности мясной продукции на рязанской 5-й базе
В Рязани впервые провели эндоваскулярную операцию на мозге
Желающих посетить рязанскую резиденцию Деда Мороза обманывают мошенники
«Единая Россия» предложила индексировать пенсии пенсионерам-опекунам
Снег в Рязанской области уже превысил декадную норму
Выше -10 в субботу температура в Рязанской области не поднимется
Гражданин Узбекистана воровал алкоголь в рязанских супермаркетах
Банк УРАЛСИБ подтвердил соответствие стандарту безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS
В рязанском Новомичуринске ограбили школьника
В праздники рязанская ГИБДД проведет масштабные рейды против пьяных за рулем
Вице-губернатор Греков поздравил рязанских спасателей
Восемь школ Рязанской области получили новые автобусы
Скончался почетный гражданин Рязани Константин Мееревич
У рязанских хоккеистов-любителей шайбы улетают в лунки рыбаков
Против рязанской чиновницы, подозреваемой во взяточничестве, возбудили еще одно дело
На пожаре в Рязанской области погиб человек
На месте кровавого преступления в Рязани полицейские обнаружили 4-месячную малышку