Прикованной к постели рязанке, полгода прожившей без окна, делают ремонт волонтеры

В квартире семьи Кожуховых из Рязани в марте 2018 года случил пожар. Чтобы потушить его, пришлось выбить окно, но обратно стекло долгое время так никто и не удосужился вставить: полгода Мария Степановна, разменявшая девятый десяток мать участника боевых действий в Чечне, вынуждена была жить в комнате без окна. Уже восемь лет она прикована к постели, а нынешняя зима наступила, когда ее комнату разделяла с улицей заплатка в виде ватного одеяла.

К счастью, неравнодушные волонтеры смогли заявить о проблеме во всеуслышание и сотворить новогоднее чудо. Теперь в неприглядной рязанской «однушке» полным ходом идет ремонт.

Такой квартира Кожуховых предстала перед волонтерами.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА ДВОИХ

История начала раскручиваться, когда студент-четверокурсник Егор Литвинов узнал от знакомого сотрудника социальной службы подробности существования (другого слова не подберешь) Марии Кожуховой и ее сына Сергея. У Марии Степановны 50 лет медицинского стажа, пенсия 8 тысяч рублей - больше не заработала…

Сын получает лишь пособие - около 2 тысяч рублей. Некоторые окрестили его беспробудным пьяницей, но добровольные помощники семьи говорят по-другому:

- Мы его посылаем в разные инстанции, чтобы он занимался документами, ездит он и по магазинам, закупает все необходимое, - утверждает одна из волонтеров Анастасия Митина. - Даже когда мы уставшими уходим домой, не помыв посуду после чаепития, то утром все находим уже чисто вымытым. Человек ухаживает за лежачим инвалидом, и, когда бабушку забирали в больницу, сказали, что она вся ухожена, помыта, нет ни одного пролежня. Это о многом говорит.

Пока в квартире кипит работа, бабушка находится в больнице.

Пока Мария Степановна находится в заботливых руках медперсонала и ждет возвращения, в ее родных стенах кипит работа. Кстати, злосчастную дырку в окне управляющая компания сначала заткнула куском пластика, отчитавшись, что проблема устранена. Квартира - неприватизированная, но ремонт в ней, по всей видимости, никто никогда не делал и делать не собирался. Впрочем, и содержалась она отнюдь не лучшим образом:

- То, что я увидел - просто жуть, - не скрывает эмоций Егор Литвинов. - Я кинул клич в социальных сетях о помощи этим людям. Сразу откликнулось несколько человек, стали поступать на указанный счет деньги. Мы вынесли из квартиры два строительных контейнера мусора и негодных к применению вещей.

С МИРУ ПО НИТКЕ

Нельзя не сказать, что история ремонта в квартире Кожуховых массово распространилась уже в искаженном виде. Как утверждают в администрации Рязани (и наши собеседники это подтверждают), ремонт в жилой комнате сделали рабочие муниципального «РСУ №1» за счет средств городского бюджета. А вот коридор, ванная, туалет и кухня преображаются благодаря простым людям, не оставшимся равнодушными, - за несколько дней на счет благодетелей поступило около 100 тысяч рублей.

Городские власти помогли отремонтировать комнату и заменить стеклопакет.

Уже куплены ванна, унитаз, обои и другие отделочные материалы... А одна семья готова пожертвовать практически новую кухонную плиту. Если средства продолжат поступать, волонтеры хотят купить новый диван для Марии Степановны и остальную необходимую для жизни мебель. Сама бабушка дожидается возвращения в родные стены в больнице, где ей оказывают необходимую помощь.

Казалось бы, хеппи-энд, но горечь остается. Что делали те, кому положено по долгу службы следить за людьми в сложной жизненной ситуации, включая знавших обо всем соцработников? Каково было бы бабушке провести зиму в квартире с разбитыми окнами? Не случилось этого лишь благодаря Егору Литвинову, Максиму Горелову, Анастасии Митиной, Никите Симонову, Константину Лапшину, Инне Хромцевой, Наталии Громовой, Анне Морозовой, Анастасии Истомина и многим другим, кто пожертвовал свое время, силы и деньги, чтобы сделать доброе дело.