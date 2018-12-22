Жильцы новенькой многоэтажки в Рязании считают, что УК их обворовывает

Посмотришь на новенький дом по адресу: Есенина, 2а, и в душу закрадывается: «Живут же люди!» Казалось бы, удобное месторасположение – выезд на Солотчу, до центра города 10 минут ходьбы, современная планировка квартир и прочие модерновые блага цивилизации: живи и радуйся! Но вот радоваться у жителей дома–красавца как–то не получается…

Цифровая эквилибристика

14–этажка была построена совсем недавно, и в данном случае это факт весьма немаловажный. На старенькие «хрущевки» и «брежневки» охотников практически не найти – желающих взять их в управление гораздо меньше. С 2016 года в качестве управляющей компании (УК) на Есенина, 2а выступал «Мегастройсервис». По словам жильцов дома, все шло хорошо, претензий к фирме практически не было. Но инициативная группа во главе с Сергеем Портновым из 77–й квартиры покумекала и решила: «Зачем нам платить деньги УК, если мы сможем нанять работников и сами заниматься домовым хозяйством?» Кто вселил в их головы эту мысль, неизвестно. Мы не будем склоняться к конспирологической версии, но, как пояснил сам Портнов, товарищество собственников недвижимости (ТСН) «Есенин» существовало только на бумаге. Потому что желание управлять домом одновременно изъявила фирма с названием «ЖилСервис» под руководством Александра Кулаева. Случилось это в декабре 2017 года. И сразу же директор УК взял бразды правления в свои руки.

Выразилось это в том, что… суммы в платежках жильцов резко выросли. Самые дотошные из них попробовали разобраться в цифровой эквилибристике «фокусника» Кулаева. Возникли вполне резонные вопросы, и первый из них – подача тепла и горячей воды. В доме расположена автономная котельная, а платить жильцы стали почему–то по тарифам, прописанным Региональной энергетической комиссией (РЭК). Второй вопрос сформулировал еще Владимир Высоцкий в своей песне, который можно перефразировать так: «Где деньги, Саш?» Поднялся шум и… произошла рокировка со сменой компании, а потом и названием.

Двуликий Янус по–рязански

История появления УК «ЖилСервис» туманна и величественна, как Альбион: изучаешь документы и понимаешь размах и величие этой «сделки года». По документам, 5 апреля 2018 года прошло общее собрание жителей дома – только после него управление домом в руки «ЖилСервиса» могло перейти легитимно. Но многие хозяева квартир уверяют, что на собрании не присутствовали. А из документов, попавших в поле нашего зрения, вообще выходит, что «ЖилСервис» управляет домом с конца прошлого года. Но это еще цветочки…

Вернемся к рокировке: в июле вместо «ЖилСервиса» появляется «Горожанин». На этом различие заканчивается. «Горожанином» руководит все тот же Кулаев, а ни о каких собраниях, утвердивших изменения, речь не идет вообще. Новая УК в дом по Есенина, 2а, считают жители, просто назначена приказом начальника областной жилищной инспекции Ивана Миронова. Почему так? Дотошные жители цитируют классика: «Ну как не порадеть родному человечку?» Лично Александр Кулаев с Мироновым напрямую как бы не связан, но его бизнес–связи с зятем чиновника областного масштаба в природе ЖКХ существуют. И этому тоже есть документальное подтверждение.

А теперь о нестыковках. Как мы уже указали, Александр Кулаев указывает в отчетах общую площадь дома как 16418,4 квадратных метра. У жителей дома имеется протокол, где эта цифра на две тысячи больше, а в Росреестре им выдали документ, где вообще она «зашкаливает» за двадцать тысяч. Куда уходят деньги с этой «дельты», и кому на руку такой кавардак в отчетности – большой вопрос. Как и то, почему контролирующие органы это не интересует.

Подъезды–фантомы?!

И еще один интересный факт, достойный фэнтези, касается этого дома. Он построен буквой «П» и строился поэтапно. Под несколькими подъездами земля узаконена, имеется кадастровый номер, и все прочие документальные приличия при этом соблюдены. А под тремя парадными… земли нет, они «приписаны» к соседнему дому.

В заключение, как и положено – десерт. Жителей заинтересовало, кто вообще состоит в отношениях с УК «Горожанин». Галина Горбалетова из городского управления энергетики и ЖКХ пояснила, что все документы подписывает руководитель ТСН «Есенин» Сергей Портнов. Чем не конспирология?

Но вернемся к реалиям. В нашем распоряжении есть документы, касающиеся другого дома в областном центре, где речь может идти уже об уголовной ответственности. И возникает вопрос: это отработанная схема воровства денег у жителей, которые уже ни во что не верят? Ведь именно такая ситуация сложилась с домом 2а по ул. Есенина – у многих его жильцов попросту опустились руки.