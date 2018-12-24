Ново-Рязанская ТЭЦ «командировала» Деда Мороза и Снегурочку в «Архангельскую школу-интернат»

Сотрудники Ново-Рязанской ТЭЦ 21 декабря привезли праздничное настроение и новогодние подарки детям «Архангельской школы-интерната» в Пронске. Это учреждение с подобной миссией предприятие посещает не впервые.

– Только вчера мы нарядили в актовом зале елку, и детей охватило предвкушение праздника. Школа-интернат у нас коррекционная. Здесь воспитанники живут и учатся, уезжают только на выходные и каникулы. Поэтому гости для них всегда – праздник. А такие – тем более. Большое спасибо Ново-Рязанской ТЭЦ за добрую инициативу, – рассказала заместитель директора по воспитательной работе «Архангельской школы-интерната» Татьяна Митракова.

Дети с нетерпением ждали чуда и… предчувствие их не обмануло! Фото: Мария Коваленко.

Слух о том, что в гости заглянут Дед Мороз со Снегурочкой, быстро облетел интернат. Дети признаются, что ждать начали с самого утра и не остались разочарованными. Для каждого у волшебного дедушки и его красавицы-внучки нашлись добрые слова и подарки. Они наперебой читали подготовленные специально для дорогих гостей стихотворения.

Сами Дед Мороз и Снегурочка признаются – они ждут Нового года во многом именно из-за этой доброй акции. Сотрудники Ново-Рязанской ТЭЦ Александр Шевченко и Анна Кондрашова уже четвертый год подряд выступают в роли сказочных персонажей.

– Никогда не считал себя творческим человеком. Но, согласившись однажды выступить в необычной роли, ни разу не пожалел. Например, быть Дедом Морозом на каком-нибудь корпоративе я бы не хотел. Дети – другое дело. Трудно передать словами, какие эмоции приносят сияющие глаза, которые смотрят на тебя с верой и радостью, – делится Александр Шевченко.

За 4 года роли Деда Мороза и Снегурочки Александру Шевченко и Анне Кондрашовой не наскучили вовсе. Фото: Мария Коваленко.

– Дети заражают верой в чудо. Понимание, что мы приносим пользу, дарим позитивные эмоции, нас самих наполняет ощущением праздника. Приятно, что коллектив Ново-Рязанской ТЭЦ доверил нам эту почетную миссию, – добавила Анна Кондрашова.

В прошлом году энергетики ТЭЦ организовали новогоднее представление с подарками для воспитанников «Солотчинской школы-интерната». А «Архангельскую школу-интернат» посещают в преддверие праздников уже в третий раз.

Без подарка не остался ни один ученик. Фото: Мария Коваленко.

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