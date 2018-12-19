Доставка «Москва – Рязань»: дорого ли это в XXI веке?

В старой газете «Рязанские губернские ведомости» на глаза попадается объявление: «Курьеры с вашими документами: изъ С.-Петербурга за 2 сутокъ, цена 6 руб. 20 коп., изъ Москвы за 1 сутки, цена 3 руб. 40 коп.». Выходит, что в эпоху угольных паровозов и извозчиков на гнедых рысаках доставка документов курьером на 200 км обходилась в 1/10 месячной зарплаты мелкого служащего.

Как сегодня быстрее и надежнее всего отправлять корреспонденцию и посылки между Москвой и Рязанью? Мало кто, отвечая на этот вопрос, укажет на традиционную государственную почту, которая много лет испытывает хроническую нехватку работников, а в декабре из-за предновогодней загрузки заказами существенно замедляет работу. Имеющие опыт в этой сфере рязанские делопроизводители сразу же начинают называть различные альтернативные службы доставки. Но у кого из них более приемлемые цены, у кого выше уровень сервиса, а у кого более высокая скорость?

ГУГЛ-ЯНДЕКС-РАЗВЕДКА

Рязанская редакция «Комсомольской правды» провела эксперимент, заказав доставку новогодних подарков (одного и того же комплекта книг, посвященных истории России и кулинарным рецептам) четырьмя разными службами доставки.

Изучить возможные варианты мы решили в интернете. Из всего множества служб доставки пришлось отобрать только четыре, так как книг у нас в наличии было только четыре комплекта.

Карта на сайте «Pony Express» давала понять, что в Рязани у них работает всего 1 офис. Аналогично сайт «СДЭК» сообщал о 7 офисах, сайт «DPD» – о 9 офисах, а у «Boxberry» их нашлось целых 15.

Заказы были сделаны 13 и 14 декабря в Рязани. Забрать посылки необходимо было в столице в Старом Петровско-Разумовском проезде у сотрудницы издательского дома «Комсомольская правда» и привезти в Рязань в офис региональной редакции на имя директора. Никаких договоров об особенной срочности ни с кем не заключалось: был выбран самый обычный тариф, в каждом случае предложенный самой службой.

«ТАК НИКТО НЕ ДЕЛАЕТ. ПУСТЬ ОБРАЩАЮТСЯ В МОСКВЕ»

Первый же визит нашего представителя в офис службы доставки «Boxberry» на улице Радищева вызвал разочарование.

– Так никто не делает, – была уверена девушка за стойкой. – Это отправитель должен прийти в Москве в офис нашей службы и сделать заказ, а вы здесь его получить.

Переубедить ее не удалось, и мы решили перепроверить информацию через интернет-сайт. Оказалось, что заказ можно сделать буквально онлайн, введя все необходимые цифры (вес посылки, ее размеры, условия принятия и доставки) в соответствующие поля электронного запроса. После завершения этой процедуры мы все-таки решили получить подтверждение и позвонили по бесплатному телефону.

– Нам пришел бланк квитанции. Это означает, что наш заказ сделан?

– Да, он у нас зарегистрирован. Мы все завтра же заберем откуда надо – и доставим, куда вы просили.

«МОЖНО БЫЛО И ПО ТЕЛЕФОНУ ИЛИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ ЗАКАЗАТЬ»

Ближайший офис службы доставки «СДЭК» расположился на Дзержинского, 64/1. За дверью было теплое помещение, в котором даже образовалась небольшая, в четыре человека, очередь – хотя за стойкой работало одновременно два сотрудника.

– Здесь всегда клиентов много, – пояснил мужчина, державший в руке распечатанную из интернета квитанцию на получение документов. – А мне просто удобно так паспорта с визами получать, чтобы в Москву лишний раз не ездить.

Называем сотруднице «СДЭК» параметры наших книг, общий вес, точные адреса и телефоны для курьеров.

– Наши курьеры выгодные, всего 80 рублей доплачиваете, – улыбается девушка по ту сторону стойки. – А самим ходить было не обязательно, можно было по телефону или через интернет заказать.

«ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-САЙТ… ОЙ, НЕТ, ПО ТЕЛЕФОНУ»

В офисе на улице Фрунзе, входящем в сеть службы доставки «DPD», так и не смогли понять, что от них требуется:

– Вы из интернет-магазина получать посылку пришли? Ах, нет, отправлять самим себе… А где ваша посылка? В Москве? Тогда это не к нам.

В другом офисе «DPD», который располагается в помещении магазина на улице Дзержинского, 24, были более уверены:

– Конечно, можно и забрать в Москве, и привезти в Рязань. Займет это примерно сутки, то есть рабочий день. Давайте попробуем сделать это через сайт…

Данные были введены, но при отправке данных через интернет все время происходил какой-то сбой. И мы просто позвонили в ту же самую службу по бесплатному многоканальному телефону, чей номер начинается на знакомые многим россиянам цифры 8-800. Немного поиграла музыка, а потом механический голос ответил: «Время ожидания ответа не более девятнадцати минут. Если вы хотите, чтобы вам перезвонили, нажмите указанную нами цифру…»

Конечно же, мы хотели, чтобы нам перезвонили. И действительно, вскоре мы уже диктовали все адреса и контактные телефоны оператору. Оплату попросили вручить при доставке посылки.

«ОСТАВЬТЕ ПРЕДОПЛАТУ, А ПОТОМ ПРИДИТЕ ПОЛУЧИТЬ СДАЧУ И ЧЕК»

В службе доставки «Pony Express» на улице Дзержинского, 3 очередей не было.

– У вашей организации с нами договор когда-нибудь был? – поинтересовались сотрудники. – Если нет, то оплата возможна только наличными.

Большой проблемы в этом не было. По габаритам и весу посылки нам рассчитали приблизительную стоимость услуг (1280 рублей) и попросили оставить предоплату. Поскольку внесено было 1300 рублей, за сдачей и чеком пригласили зайти после доставки отправления.

Результаты оказалось возможным подвести уже после выходных, 17 декабря.

Посылка через «Pony Express» была доставлена первой. Правда, заказ тут тоже был сделан раньше всех остальных, но все равно время доставки оказалось самым коротким. Второе место заняла более дешевая услуга «СДЭК», еще чуть дольше пришлось ждать «DPD». Последней (днем позже) пришла и посылка «Boxberry».

Стоимость получения одного и того же по весу и габаритам пакета была следующей: у «Pony Express» – 1225 рублей, у «СДЭК» – 715 рублей, у «DPD» – 600 рублей. Служба «Boxberry» заявила стоимость 660 рублей.