В Рождественскую ночь муниципальный транспорт развезет прихожан 25 храмов Рязани (расписание)

В ночь на Рождество по Рязани будут курсировать муниципальные автобусы и троллейбусы, сообщила пресс-служба горадминистрации. При этом власти приводят и график движения – с привязкой к храмам облцентра.

Итак, с 23 часов 20 минут до 3 часов 30 минут пассажирский транспорт пойдет по нижеуказанному расписанию.

Из Христорождественского Собора, Преображенского храма и Спасо-Преображенского мужского монастыря можно будет уехать от остановки «Площадь Соборная» – троллейбус №1 выдвинется в сторону площади Победы в 3.15.

С площади Свободы – то есть после службы в Благовещенском храме, Казанском женском монастыре и Входоиерусалимском храме – уехать от остановки «Площадь Свободы» можно на троллейбусах, двигающихся в сторону цирка: №3 в 3.15 и №10 в 3.35.

Прихожан Борисо-Глебского собора заберут с остановки «Площадь Ленина»:

– в сторону площади Победы автобус №17 в 3.00 троллейбусы №1 в 3.20, №3 в 3.25 и №5 в 3.55;

– в сторону площади Театральной троллейбусы №8 в 3.25 и №10 в 3.10, автобус №17 в 3.38.

От Вознесенского храма, то есть от остановки «улица Грибоедова», людей вывезут:

– в сторону Дашково-Песочни троллейбусы №8 в 3.37, № 10 в 3.25 и автобус №16 в 3.25;

– в сторону центра автобус №16 в 2.38 и троллейбус №3 в 3.10.

От Екатерининского храма, точнее с остановки «Центральный рынок», прихожан заберут:

– в сторону Дома художника автобус №4 в 2.50 и троллейбусы №2 в 3.15 и №16 в 3.20;

– в сторону площади Театральной автобусы №4 в 3.24 и №16 в 3.22.

С остановок «Дворец Молодежи» и «Полетаевский рынок», то есть прихожан храма Иоанна Кронштадтского, транспорт пойдет:

– в сторону Радиоуниверситета автобус №16 в 3.10 и троллейбус №5 в 3.30;

– в сторону Кардиодиспансера троллейбус №5 в 3.22;

– в сторону поселка Южный автобус №16 в 2.47.

В Канищево, то есть прихожан Преображенского храма и храма Космы и Дамиана с остановок «Школа» и «Больничный комплекс» люди смогут уехать:

– в сторону Телезавода на автобусе №17 в 3.10 и троллейбусе №16 в 3.58

– в сторону центра на автобусе №17 в 3.20.

Прихожан Александро-Невского и Крестовоздвиженского храмов заберут с остановок «Сбербанк» и «Шереметьево»:

– в сторону улицы Новоселов, 60 автобусы №16 в 3.40 и №17 в 4.05.С

С остановки «Станция Дягилево» прихожане храма в честь Царственных страстотерпцев смогут уехать в сторону улицы Забайкальской на троллейбусе №1 в 3.45.

От Никольского храма, то есть с остановки «Завод ЖБИ-2», можно будет уехать:

– в сторону Октябрьского городка на троллейбусе №2 в 3.30;

– в сторону площади Победы на троллейбусах №2 в 3.30, №5 в 3.35, и на автобусе №20 в 3.30;

– в сторону ДПР-1 на автобусе №20 в 3.37.

От остановки «Цирк» обычных горожан и тех, кто отстоит службу в Николо-Дворянском храме, будут ждать:

– в сторону площади Ленина автобусы №7 в 2.43, № 13 в 2.54, №17 в 2.58 и троллейбусы №3 в 3.20, №5 в 3.50, №10 в 3.40;

– в сторону площади Театральной автобусы №7 в 3.08, №13 в 3.28 и №17 в 3.40.

От Николо-Ямского храма, то есть одноименной остановки и остановки «Музыкальный театр», в сторону центра можно будет уехать на троллейбусе №2 в 3.05.

Прихожан Покровско-Татианинского храма с остановки «Рязанский государственный университет» в сторону площади Ленина отвезут троллейбусы №3 в 3.17 и №10 в 3.37.

С остановки «Рембыттехника» прихожане Скорбященского храма в сторону поселка Шлаковый уедут на троллейбусе №12 в 3.35.

Прихожан церквей около площади Новаторов – храма Сретения Господня и храма Целителя Пантелеимона при Мальшинской богадельне – вывезут с остановки «Сельхозакадемия» в сторону центра троллейбус №17 в 3.05 и автобус №4 в 3.09.

Из Никольского храма при больнице имени Семашко можно будет уехать с одноименной остановки:

– в сторону площади Театральной на троллейбусах №5 и №17 в 3.35

– в сторону Полетаевского рынка на троллейбусе №12 в 3.20.

От остановки «Торговый дом «Барс» прихожане Свято-Троицкого мужского монастыря смогут уехать:

– в сторону центра на троллейбусах №1, № 10 и №16 в 3.00, №8 в 3.10, №17 в 3.20 и на автобусе №4 в 3.18;

– в сторону автовокзала :на троллейбусах №1 в 3.30, №16 в 3.40, № 10 в 3.50 и №17 в 4.20.

С остановки «Спорткомплекс «Чайка» прихожан Георгиевского храма из депо №2 в сторону центра отвезут троллейбусы №10 и №16 в 2.50, №1 и №17 в 2.55, №8 в 3.00.