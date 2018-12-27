В ночь на 1 января центр Рязани перекроют, а пассажирский транспорт проработает до 3 утра (график)

В Новогоднюю ночь движение по площади Ленина в Рязани перекроют, а маршруты общественного транспорта изменят. Позже, по информации пресс-службы горадминистрации, изменения будут и на Рождество.

Пассажирский транспорт облцентра в ночь на 1 января проработает аж до 3 часов. Из-за большого праздника на площади Ленина с 23 часов 20 минут 31 декабря до 3 часов 1 января его пустят по измененной схеме:

Троллейбусы:

– №1 из Московского района следует до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по улице Маяковского до разворотного круга на площади Мичурина и обратно;

– №3 от конечной «Городская больница №11» до остановки «ЦПКиО» по улицам Новой, Горького, Есенина, площади Мичурина, улице Маяковского, Первомайскому проспекту в прямом и обратном направлении;

– №5 (наружный) от конечной «ул. Строителей» следует по улицам Островского, Стройкова, Гагарина, Спортивная, Есенина до разворотного круга на площади Театральной, далее по улице Есенина, через площадь Мичурина, улице Маяковского, Первомайскому проспекту, далее по своему маршруту до остановки «ул. Строителей»;

– №5 (внутренний) следует до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по улице Маяковского, площади Мичурина, улице Есенина до разворотного круга на пл. Театральной, далее по своему маршруту;

– маршрут №6 на это время закроют;

– №8 в прямом и обратном направлении между остановками «Дом художника» и «Кальное» следует по улице Маяковского, площади Мичурина, улицам Есенина, Горького, Новой, на остальных участках – по своему маршруту;

– №10 из Московского района до остановки «Дом художника» следует по своему маршруту, далее по улице Маяковского, площади Мичурина, улице Есенина до разворотного круга на пл. Театральной и обратно;

Автобусы и маршрутки:

– №№ 7, 11, 13, 17, 18 следуют со стороны пл. Победы до остановки «Дом художника» по своим маршрутам, далее (в прямом и обратном направлении) по улицам Сенная, Семинарская, далее по своим маршрутам;

– №№31, 41, 47, 48, 49, 53, 57, 65, 66, 68, 73, 75, 88, 98 и 99 следуют со стороны пл. Победы до остановки «Дом художника» по своим маршрутам, далее по улицам Сенная, Семинарская, далее по своим маршрутам;

– №41 при движении со стороны Соборной пл. следует по улицам Семинарская, Сенная, далее по своему маршруту;

– №№31, 47, 48, 49, 53, 57, 65, 66, 68, 73, 75, 77, 87, 88, 91, 98 и 99 со стороны площади Театральной следуют по улицам Семинарская, Сенная, далее по своим маршрутам.

Напомним, что в ночь на 1 января из-за народных гуляний с фейерверком в Дашково-Песочне перекроют движение. Пассажирский транспорт пустят в обход улицы Новоселов.