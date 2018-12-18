Фракция КПРФ в Рязгордуме не поддержала проект бюджета

Фракция КПРФ в Рязанской городской Думе не поддержала проект бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Региональное отделение партии официально прокомментировало это решение. Приводим текст полностью:

«Если посмотреть на те проблемы, которые испытывает город (плохие дороги, проблемы в сфере ЖКХ, слабое развитие транспортной инфраструктуры, предбанкротное состояние муниципального предприятия «Рязанская автоколонна 1310», некачественное освещение, отсутствие тротуаров на ряде улиц, несвоевременная уборка дорог и тротуаров от снега и т.д.), то становится ясно, что тех денег, которые есть в бюджете, попросту не хватает. А нам сейчас предлагают принять бюджет, доходная часть которого на 11% меньше текущего!

В пояснительной записке к проекту решения об утверждении бюджета города Рязани на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов разработчики нас уверяют, что увеличена социальная направленность расходов бюджета, т.е. в увеличении структуры расходов на социальные нужды. А на деле – ни на что, кроме как на выполнение необходимых социальных обязательств, просто не хватает денег.

В бюджете будущего года заложено снижение показателей как по доходным, так и по расходным статьям - из 14 муниципальных программ в 10 заложено снижение расходов бюджета. Не просто сложной, а критической выглядит ситуация по таким из них как «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» (39,6% от уровня нынешнего года), «Жилище» (21,84%), «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» (37,6%), «Формирование современной городской среды» (5,5%).

Напомним, что сюда входит финансирование таких мероприятий как развитие систем коммунальной инфраструктуры, проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани, благоустройство дворовых и общественных территорий города.

Одну из ключевых программ – «Образование» также ждёт сокращение финансирования в будущем году.

А если рассматривать эти цифры через динамику роста цен, станет очевидно, что сокращение ещё более внушительное.

И даже с учётом возможных субсидий из областного бюджета, которые неизвестно в каком объёме будут, то нет никаких гарантий, что показатели финансирования многих жизненно важных программ на будущий год не будут уступать году нынешнему. Тем более, что разработчики указывают, что на будущий год заложено снижение в том числе и собственных доходов городского бюджета – на 2,1%.

Зато снова закладываются средства на увеличение содержания чиновничьего аппарата, а именно на муниципальную программу «Повышение эффективности муниципального управления» - вы вдумайтесь, 7% бюджета тратится на чиновников.

Не намного отличается картина и на перспективу – на 2020 и 2021 годы. Безусловно, рассматриваемый нами городской бюджет является частью бюджетной политики по стране в целом. И отрицательные тенденции обусловлены тупиковой внутренней политикой, проводимой нынешней властью.

Предложенный проект бюджета имеет большую зависимость от бюджета федерального и областного. Собственные налоговые и неналоговые доходы составляют только примерно половину в общем объёме доходов. Упор делается вовсе не на развитие реального сектора экономики, а на увеличение налогового и ценового гнёта.

И это совершенно не способствует нормальному развитию города.

Мы, как и наши коллеги в Государственной и областной Думе, не поддерживаем данный бюджет, потому что не согласны с социально-политической и с финансовой стратегией сегодняшней власти.

Фракции «Единая Россия», ЛДПР и Справедливая Россия проголосовали «ЗА» данный бюджет».

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