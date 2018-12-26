Ревизор на стройплощадке: будет ли рязанцам безопасно и комфортно в ЖК «Гранд Комфорт»

Покупка жилья в новостройке сопряжена со многими проблемами, которые не всегда компенсируются низкой стоимостью квартиры. Даже если договор с застройщиком заключен и вся необходимая сумма по нему выплачена, расслабляться и радоваться удачному исходу дела еще рано. Необходимо правильно принять квартиру у строительной организации и подписать соответствующий акт приема-передачи. Признаки будущих проблем можно заметить на этапе приемки квартиры, главное знать, на что обращать внимание. Однако человек, далекий от строительной сферы, может не обратить внимания на дефекты, которые в дальнейшем принесут хлопоты и расходы. Наша рубрика призвана проверить качество работы строительных компаний Рязани и помочь тем, кому предстоит принимать квартиру в первичном фонде.

Сегодня «Ревизор на стройплощадке» инспектирует «Гранд Комфорт»-2 в Дашково-Песочне. Это вторая очередь жилого комплекса – двухподъездный дом высотой от 19 до 24 этажей. Его сдача намечена на конец 2018 года. В качестве сопровождающего со мной на площадку идет заместитель начальника службы капитального строительства и строительного контроля ГК «Зеленый сад» Григорий Яров.

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

Для многих покупателей жилья в новостройках фактор наличия большой и функциональной детской площадки во дворе дома является очень важным. Именно поэтому осмотр ЖК я начинаю именно с нее. Поскольку жилой комплекс по проекту состоит из трех зданий, одно из которых находится в стадии строительства, оценить весь масштаб запланированной здесь территории отдыха пока невозможно. В общем дворе, кроме уже сданной детской площадки и тренажеров, в скором времени появится и большая коробка – в теплое время года на ней можно будет играть в футбол и баскетбол, а зимой ее будут заливать льдом. Согласно плану, коробку обнесут сеткой, чтобы мяч или шайба не вылетали за пределы поля.

На детской площадке уложено травмобезопасное покрытие.Фото: Татьяна БАДАЛОВА

Чужой человек попасть на детскую площадку не может: территория огорожена, дверь запирается на электронный замок, а ключ только у жильцов. Эти защитные меры необходимы, чтобы ребенок не выбежал на дорогу под колеса проезжающим машинам. Внутри все продумано до мелочей: под ногами прорезиненное травмобезопасное покрытие, на которое не больно падать, для малышей и детей постарше несколько зон с лестницами и горками, качалками и песочницей, а на игровых модулях нет острых углов и все болты прикрыты пластиковыми заглушками. К сожалению, проверить прочность лестниц и устойчивость модулей нам не удалось – после недавно прошедшего снегопада площадку своевременно не расчистили. Ставим минус работе управляющей компании.

Вход детской площадки оборудован электронным замком, чтобы маленькие дети не могли случайно выбежать на дорогу.Фото: Татьяна БАДАЛОВА

ПАРКОВКА

Большинство людей, которые покупают жилье во вторичном фонде, сталкиваются с проблемой острого дефицита парковочных мест. В старых домах проектировщики не предусматривали территорию под размещение автомобилей, и потому за место для железного коня между жильцами возникают настоящие междоусобные войны. Покупая квартиру в новостройке, человек может заранее позаботиться о том, где будет оставлять машину. В ЖК «Гранд Комфорт»-2 выделена гостевая парковка во дворе, а также построен просторный подземный паркинг на 73 места. Григорий Николаевич обращает мое внимание, что на въезде в паркинг установлена интеллектуальная система видеонаблюдения, которая распознает номера машин. Таким образом, незанесенные в базу данных автомобили внутрь не проедут. В помещениях установлены датчики движения, благодаря которым свет включается-выключается в зависимости от присутствия в поле их зрения человека.

– Паркинги трех очередей нашего жилого комплекса будут соединены между собой, так что жильцы смогут свободно передвигаться в их пределах, – пояснил представитель службы технадзора.

По своему желанию жители могут подобрать для своего авто в подземном паркинге открытое место или теплый бокс.Фото: Татьяна БАДАЛОВА

УСЛОВИЯ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

Современные градостроительные нормы обязывают застройщиков создавать во дворах условия для удобства передвижения родителей с колясками и инвалидов. Кстати, «Зеленый сад» одной из первых рязанских компаний стал оборудовать свои дома и дворы всеми необходимыми благами для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Как я смогла убедиться, на территории всего ЖК граница тротуара и проезжей части оборудована так называемым опуском – бордюр устроен вровень с дорогой, чтобы колеса колясок могли беспрепятственно закатываться и съезжать.

На территории всего ЖК граница тротуара и проезжей части оборудован так называемым опуском - бордюр устроен вровень с дорогой, чтобы колеса колясок могли беспрепятственно закатываться и съезжать.Фото: Татьяна БАДАЛОВА

ПОДЪЕЗД

Казалось бы, как состояние подъезда влияет на качество жизни обитателей дома? Прямой зависимости тут, может быть, и нет. Но общие площадки и лестничные пролеты – это территория, на которой жильцы оказываются, как минимум, два раза в день. На первом этаже в каждом подъезде ЖК «Гранд Комфорт»-2 висит экран, на котором в режиме реального времени транслируется информация об основных погодных параметрах: температуре воздуха, уровне загазованности, задымления, скорости ветра и высоте атмосферного давления. Как рассказал мне Григорий Яров, эти данные позволяют метеозависимым людям заранее подготовиться к выходу из дома.

В доме установлены энергосберегающие лифты премиального класса американской компании OTIS. Прокатившись в лифте, я убедилась в том, что они совершенно бесшумные, плавные и очень быстрые. Как выяснилось, здесь еще и установлено умное оборудование, которое отключает вентиляторы и светодиодные лампы в кабине в режиме ожидания пассажиров. Экономия, однако.

На первом этаже в каждом подъезде ЖК «Гранд Комфорт»-2 висит экран, на котором в режиме реального времени транслируется информация об основных погодных параметрах.Фото: Татьяна БАДАЛОВА

КВАРТИРА

Перед тем как принять квартиру у застройщика, собственник должен убедиться, что планировка, окна-двери, коммуникации и все виды проведенных работ в ней соответствуют указанным в договоре. Для этого представитель компании приглашает владельца на осмотр, по итогам которого подписывается акт приемки. Чтобы в полной мере почувствовать себя на месте покупателя жилья, свою инспекцию я проводила в соответствии с актом технического осмотра квартиры. От состояния указанных в нем основных параметров будет зависеть комфорт проживания в квартире.

Эксперимент должен быть чистым и без подтасовок, поэтому на месте берем в отделе продаж ключи от трех разных квартир, которые передаются владельцу в черновой отделке.

ВХОДНАЯ ДВЕРЬ

Как правило, 90% жильцов меняют входную дверь новостройки на подобранную на свой вкус. Однако это не значит, что застройщик имеет право халтурить – в одном недавно сданном дольщикам доме – знаменитом долгострое – входные двери были сделаны в буквальном смысле из картона. При осмотре двери все максимально просто: на ее поверхности не должно быть царапин, непрокрашенных участков, подтеков краски и вздутия. Двери во всех квартирах ЖК железные, без особых изысков, но надежные и прочные. Никаких дефектов в осмотренных мной не нашлось. Замок открывается легко, без усилий.

– Допускаемое отклонение от вертикали дверных коробок – 3 мм, – уточняет Григорий Николаевич.

Мы взяли с собой уровень, и он, надо заметить, не показал даже минимальную кривизну вертикальной поверхности.

Приложенный к стене уровень показал: стены в квартирах ровные.Фото: Татьяна БАДАЛОВА

ПОКРЫТИЕ СТЕН

В черновом варианте покрытие стен – это просто оштукатуривание. Здесь важно обратить внимание, чтобы на стенах не отслаивалась штукатурка, не было трещин, раковин, следов затирочного инструмента. Я выяснила, что согласно строительным стандартам допускаемые отклонения штукатурки от вертикали на 1 м длины – 3 мм, на всю высоту помещения – не более 15 мм, неровности поверхностей плавного очертания (на 4 м2) – не более 3, глубиной (высотой) до 5 мм.

Если честно, то настолько ровных стен с гладким слоем штукатурки я прежде не видела еще нигде. Измеряли во всех комнатах, включая санузел. Причем картина одинаковая как в квартирах, так и в подъездах.

Но, увы, впечатление от замечательной работы было испорчено сразу двумя нарушениями, которые я обнаружила в однокомнатной квартире. В ванной комнате одна стена под потолком не отшлифована – брак настолько явный невооруженному взгляду, что даже не пришлось использовать спецсредства. Еще одно нарушение в прихожей – распаечная коробка не выверена под уровень штукатурки. Проще говоря, ее края выпирают, создавая большую неровность на стене. О выявленных нарушениях мы сразу сообщили прорабу – вызванные штукатуры на моих глазах начали приводить поверхности в нормативное состояние.

ПОТОЛОК

Согласно требованиям СНиПов, смежные плиты перекрытий должны быть совмещены вдоль шва, и перепад по высоте допускается – не больше 10 мм. Проверка показала: никаких отклонений в конструктиве потолка нет, все межплиточные швы и швы на стыке со стенами заделаны раствором. Трещин на плитах перекрытия я тоже не обнаружила.

ПОКРЫТИЕ ПОЛА

Пол в квартирах представляет цементно-песчаную стяжку. Допускаемые отклонения стяжек – до 6 мм на помещение. На вид она просто идеально ровная. Прикладываем правило в разных направлениях – ровность подтверждается. Важно проверить и наличие деформационных швов.

– При изменении режима температуры и влажности любой строительный материал имеет свойство сужаться или расширяться, – рассказывает мне Григорий Яров. – Для того чтобы стяжка пола не трескалась, в местах, предусмотренных технологической картой работ, нарезаются специальные деформационные швы и, соответственно, трещины не появляются.

ИНЖЕНЕРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Состояние вентиляции – ключевой момент во время осмотра кухни. В каждой квартире я первую очередь проверяла, не остался ли строительный мусор в вентиляционных отверстиях. Затем переходим к проверке тяги. В наборе для техосмотра (его по вашей просьбе может выдать представитель застройщика) есть специальный прибор анимометр, который позволяет определить, будет ли обеспечен воздухообмен в помещении. Готовясь к инспекции, я выяснила, что если колесико на анемометре крутится не в ту сторону, значит в квартире проблемы с вентиляцией. Но в нашем случае все работает как надо – тяга есть.

Проверить тягу в вентиляции нам помог обычный лист бумаги.Фото: Татьяна БАДАЛОВА

Особое внимание – газовому оборудованию. Кроме того, что на котлах не может быть царапин, трещин и сколов краски, есть и более серьезные требования. Во-первых, не допускается заделка соединений трубопроводов и арматуры в стены или перекрытия. Во-вторых, все соединения должны быть герметичны. Григорий Яров передает мне сантиметр и подсказывает параметры:

– Расстояние от плиты до изолированных негорючими материалами стен помещения должны быть не менее 7 см, зазор между стеной и счетчиком – не менее 3-5 см.

Проверяю – нарушений нет.

Систему водоснабжения (водопроводные стояки, трубы, вентили, тройники, заглушки) проверяем на наличие дефектов монтажа и трещин. Влаги в местах сопряжений нет. Счетчики учета воды опломбированы, на каждый из них сотрудник технадзора предъявил паспорт.

Перед проверкой электрики я попросила включить автомат и устройство защиты отключения в щитке в квартире. Розетки и выключатели не только хорошо закреплены, но и очищены от раствора. Еще одно важное правило, которое здесь соблюдено – минимальное расстояние от выключателей и штепсельных розеток до газопроводов должно быть более 0,5 м. Кстати, я насчитала целых 25 розеток в однокомнатной квартире (включая розетку для телевидения).

Отопление в доме индивидуальное. Это значит, что жильцы смогут обеспечить себе комфортные условия в любое время года. Первым делом замеряю расстояние, на котором установлены радиаторы: не менее 60 мм от пола; от нижней поверхности подоконных досок (при отсутствии досок – до низа оконного проема) – 50 мм; от поверхности штукатурки стен – 25 мм. Все радиаторы хорошо закреплены, без царапин, потертостей и сколов.

ОКОННЫЕ БЛОКИ И ДВЕРЬ НА ЛОДЖИЮ

Во многих квартирах ЖК «Гранд Комфорт» предусмотрено панорамное остекление. Здесь тепло и семейный уют будут особенно зависеть от качества стеклопакетов и мастерства их установки.

– При приемке важно обращать внимание на стыки между рамой окна и стеной. Они должны быть тщательно загерметезированы, без пустых зазоров, – рассказывает представитель компании «Зеленый сад».

На стеклах наклейки с надписью «ClimaGuard» – это значит, что в доме установлены двухкамерные окна с теплосберегающими стеклами фирмы Guardian и экологичным профилем.

– Стекло максимальное прочное и обладает высокой стойкость к действию высоких температур – выдерживает прямое попадание огня до 60 минут, – рассказывает Григорий Николаевич. – Благодаря покрытию высокопробным серебром ClimaGuard такой стеклопакет сохраняет в помещении в 2,3 раза больше тепла.

Чтобы проверить рамы, по очереди открываю и закрываю все створки на окнах и лоджии – все идет плавно, без зацепов, сквозняков нет. Оконные створки ровные, не перекошены. Фурнитура целая, без повреждений, запоры работают хорошо.

– Вот мы с вами не нашли на стеклопакетах ни трещин, ни царапин. А если кто-то из жильцов обнаружит на стеклопакете трещину? Какие его дальнейшие действия?

– Если это повреждение возникло вследствие неправильной установки, то застройщик обязан заменить стеклопакет. Но если стекло разбили уже в ходе эксплуатации, это будет сразу заметно. И тогда ответственность на собственнике.

Во всех квартирах, которые я осмотрела (застройщик гарантировал, что также и во всех квартирах дома) на окнах установлен запор от детей – рама запирается на ключ, и без него окно не откроется. Учитывая участившиеся в последнее время случаи выпадения малышей из окон, мне эта инициатива компании показалась превосходной.

На окнах в квартирах установлена защита от детей – рама запирается на замок.Фото: Татьяна БАДАЛОВА

ПРИБОРЫ УЧЕТА РЕСУРСОВ

Переходим к заключительному этапу проверки – осмотрим приборы учета. Во время отделочных работ строителям может потребоваться вода или электричество, однако по закону собственник новостройки начинает жизнь что называется с нуля – платить за использованные до него ресурсы он не обязан. Из трех квартир, которые я осмотрела, в двух приборы учета были обнулены, а в одной на электрическом счетчике нагорело несколько киловатт и было потрачено несколько кубов воды – все эти данные, как мне объяснил Григорий Яров, будут зафиксированы в акте техосмотра, и уже от них для жильцов начнется отсчет для оплаты.

по закону собственник новостройки начинает жизнь что называется с нуля – платить за использованные до него отделочниками ресурсы он не обязан.Фото: Татьяна БАДАЛОВА

УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЖК «Гранд Комфорт», пожалуй, можно назвать самым оснащенным всевозможными системами безопасности. Входы в подъезд оборудованы газохроматографическими датчиками: если кто-то попытается пронести взрывчатые вещества, включится сигнализация и изображение человека или предмета выведется на главный экран в пункте охраны. Такой же сигнал, но уже от датчиков движения, охранники получат, если кто-то занесет в подъезд некий предмет и «забудет» его в холле. В каждой квартире, в лифтовых холлах и на территории подземного паркинга установлены газоанализаторы с клапаном, отсекающим подачу газа. При утечке система поднимет тревогу.

На экран видеодомофона выводится картинка с двух детских площадок, парковки и входа в жилой комплекс.Фото: Татьяна БАДАЛОВА

Детская площадка, входы в подъезды, лифты и квартиры оснащены тревожной кнопкой. О проникновении незваных гостей непосредственно в квартиру оповестит охранная сигнализация – ее датчики реагируют на вскрытие замков и разбитие стекла. В случае опасности жильцы могут подать сигнал сами – он поступит на пост охраны. Казалось бы, чем может удивить домофон? Представьте может, если это видеодомофон, на экран которого выводится картинка с двух детских площадок, парковки и входа в жилой комплекс. Таким образом жильцы могут не только увидеть, кто пришел к ним в гости, но – самое главное – где находятся и чем заняты их дети во дворе.

НА ЗАМЕТКУ

Помните, согласно закону, срок гарантии строительной компании на конструктив здания составляет не менее 5 лет, а на технологическое оборудование – не менее 3 лет. Так что в течение этого периода вы имеете полное право предъявлять претензии. Если, конечно, они обоснованные.

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