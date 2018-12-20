2018-12-20T14:27:36+03:00
Дом. Семья

Новогодний стол с доставкой на дом рязанцам обеспечит ресторан «Буфетъ»

Традиционные блюда мастера готовят по особенным, оригинальным рецептам
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Все блюда мастера ресторана профессионально украсят.Все блюда мастера ресторана профессионально украсят.
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Предновогодняя гонка набирает обороты и рязанские хозяйки уже в предвкушении самого праздничного и одновременно самого загруженного дня в году – 31 декабря. Нужно успеть все приготовить, красиво оформить стол, да еще самой отдохнуть и принарядиться… Задача непростая, и на помощь здесь могут прийти покупные заготовки. Но что такое салат из магазина? Никогда не будет у него ни аромата, ни вкуса блюд, приготовленных дома.

В ресторане «Буфетъ» об этом подумали и решили – будем помогать сами. За основу взяли классические новогодние салаты, горячее и десерты, но решили предложить их в собственном прочтении. А помимо вкуса позаботиться еще и о фигуре заказчиков.

Например, неизменный салат «Оливье» делают без картофеля – так он становится намного вкуснее и легче. А вот чем они его заправляют, мастера не раскрывают: это соус, созданный по собственному секретному рецепту.

Под шубой здесь делают скумбрию, укутывая ее не в отварную, а в нежнейшую маринованную свеклу. А в качестве мясных закусок выбрали настоящие домашнее сало и карпаччо из оленя.

Оленину, помимо прочего, ценят за низкое содержание жиров и холестерина.

Оленину, помимо прочего, ценят за низкое содержание жиров и холестерина.

Горячие же блюда, конечно, самые трудоемкие. Но заказчики этого не замечают… Увидев на столе запеченную утку или индейку с вишней либо яблоками, вопросы о способе приготовления уже не возникают. Только здоровый во всех смыслах аппетит.

Сохраняя верность традиции, мандарины «Буфетъ» тоже предложит, но – в виде воздушного бисквитного пирога с кремом. И все это, повторимся, изготовлено специально так, чтобы тяжести последствий вы и ваши гости не ощутили вовсе.

А вот разнообразие традиционных блюд, вкупе с их оригинальностью, и, безусловно, оформлением, не подметить будет невозможно.

И не только перед боем курантов: блюда на вынос ресторан «Буфетъ» готовит и для корпоративов, и для домашних праздников круглый год.

Узнать подробности и оформить заказ можно по телефонам 8 (4912) 77-94-44 и +7 (910) 627-94-44.

Кроме мандаринового пирога, кондитеры ресторана готовят массу других изделий, в том числе и тематические из слоеного теста.

Кроме мандаринового пирога, кондитеры ресторана готовят массу других изделий, в том числе и тематические из слоеного теста.

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