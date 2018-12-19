Где в Рязани выгоднее закупить продукты для новогоднего застолья

В конце декабря большинство людей приступает к планированию своих новогодних праздников. В числе первых встает вопрос о праздничном застолье. Какие блюда приготовить – каждый решает сам. Однако, в большинстве своем это будет традиционный салат оливье, мясо в том или ином виде с гарниром, мясная и рыбная нарезка, бутерброды с красной икрой (по возможности). Если позволяет здоровье – на столе появятся и алкогольные напитки. Ну и куда же без ароматных мандаринов…

Остается только узнать, где выгоднее закупаться продуктами, чтобы они непременно были качественными, а цены не сильно били по кошельку. Ориентируясь на это, мы, как и в предыдущие восемь лет, обошли магазины крупнейших торговых сетей, представленных в Рязани, и выяснили, где что и сколько стоит.

Выбирая продукты, думайте о качестве

По сравнению с прошлым годом наш набор продуктов претерпел минимальные изменения – вместо дешевого «Российского», взяли «Брест-Литовский», производства Белоруссии. Но даже использование этой известной торговой марки не стало гарантией наличия ее во всех исследуемых магазинах. Были небольшие проблемы с зеленым горошком, шампанским и водкой. Магазин мог быть переполнен различными видами газированных алкогольных напитков крайних сегментов – от дешевых шипучих винных напитков до дорогих шампанских вин Абрау-Дюрсо, и при этом практически не иметь ординарного шампанского.

С сырокопченой колбасой также оказалось не все так гладко. Ведь в нашем списке может присутствовать только максимально натуральный продукт, а значит, никакой сои, куриного мяса, белковых стабилизаторов и прочих эрзац-ингредиентов. Так вот такую колбасу еще надо поискать! Причем понятно, что на «сервелате» стоимостью в 500-600 рублей впору писать «при изготовлении ни одно животное не пострадало», то увидеть сою в составе колбасы стоимостью выше 1000 рублей за кило весьма печально. Хотя есть в Рязани магазины, где можно купить нормальную колбасу по довольно приемлемой цене (см. таблицу).

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Что касается мандаринов, то низкая цена на них зачастую является синонимом залежалости. Просто некоторые торговые точки заранее закупили их столько, что не в состоянии сохранить до 2019 года. Так что не радуйтесь, что отхватите по случаю дешевых мандаринов – если их не могут хранить в промышленных условиях, наивно рассчитывать, что они у вас пролежат до Нового года в условиях бытовых.

Радует то, что по сравнению с прошлым годом немного подешевела икра (сказалась хорошая путина на Дальнем Востоке) и свинина.

Не забудьте дисконтную карту

Многие магазины давно запустили программы лояльности, выдавая своим покупателям дисконтные карты. Условия по ним разные – у одних начисляются баллы, которые потом можно потратить на покупки («Барс», «Глобус»), другие («Карусель») предоставляют существенные скидки на некоторые виды товаров, третьи – сочетают и то, и другое («Европа»). А в «Ленту» за массовыми покупками вообще без карты лучше не заходить, иначе, как говорят в народе, можно остаться без штанов.

В любом случае, карта торговой сети, взятая с собой, поможет сэкономить до 10 % от суммы покупки или позволит получить определенный кэшбек (даже при покупке акционных товаров).

Все сразу – дешевле

Если брать продукты по отдельности, то окажется, что самые дешевые овощи – в «Ленте» и «Глобусе», икра – в «Барсе», спиртное – в «Ленте» и «Барсе». Но попытка купить все самое дешевое в разных местах обернется мнимой экономией – траты на проезд в общественном транспорте или бензин съедят всю выгоду. Получается, что выгоднее брать все сразу и в одном месте.