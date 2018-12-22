Дань моде или жизненная необходимость: Зачем рязанцам покупать одежду для питомцев?

С наступлением холодов рязанцы кутаются в теплую одежду, а нужно ли утеплять своего домашнего питомца для зимних прогулок? «Комсомолка» выяснила у специалистов, каким породам нужна вторая шубка и как ее выбрать.

ГОНЧИЕ, ДЕКОРАТИВНЫЕ, ГОЛЫЕ

Природа одарила северные породы собак, например, хаски, самоедов и лаек пушистой и теплой шерстью, так что даже лютые морозы им не страшны. Меньше повезло питомцам без плотного подшерстка и животным с короткими лапами, которые зябнут во время зимних прогулок. Бассеты, таксы, пекинесы, вельш–корги, хины и их теплолюбивые собратья в холода страдают. Теплая одежда нужна также гончим – борзым, риджбекам, ларчерам, баварским следовым... У этих пород тонкая кожа, что позволяет им поддерживать оптимальную температуру во время спортивного забега или затяжной охоты, и зимой они быстро замерзают.

Разумеется, утепление понадобится и голым собакам, вовсе лишенным шерстяного покрова – перуанская голая, эквадорская голая, ксолоитцкуинтли, фараонова собака. Комбинезоны на зиму нужны также всем декоративным породам: левреткам, биверам, чихуахуа, йоркширам. Теплые вещи для зимнего моциона также необходимы больным, старым или кормящим собакам.

"Лысым" породам без второй шубки зимой не обойтись.Фото: Евгения ГУСЕВА

ШУБА, МАЙКА И СВИТЕР

Зимний гардероб питомца можно пополнить теплым пальто или шубой, утепленным комбинезоном. На позднюю осень и раннюю весну подойдет ветровка с мягкой подкладкой, дождевик и вязаный свитер. Летний костюм может состоять из легких светлых маек и охлаждающего жилета.

Зимой всем собакам понадобится специальная легкая и теплая обувь. Ботиночки защитят лапы от реагентов, которыми посыпают дорожки, и облегчат жизнь хозяину, упростив процедуру мытья питомца после прогулки.

При выборе одежды обращайте внимание на материал, наличие молний и украшений. Отдавайте предпочтение безопасным моделям для питомца. Материал не должен иметь неприятного запаха, прилипать к шерсти, издавать звуков во время движения животного. Например, длинношерстым собакам не подходят вязаные предметы. Вещи рекомендуют покупать исключительно по размеру животного. Выбирать одежду для кошки стоит более тщательно, ведь они по своей природе чистюли и постоянно заботятся о шерстке, а в костюме могут испытывать дискомфорт.

Приучают питомца к обновке постепенно. Сначала вещь должна пропитаться запахами дома, затем ее можно надеть на любимца и поиграть с ним 15 минут, а после – угостить лакомством. Только после того, как животное привыкнет к одежде, можно выходить на длительные прогулки «при параде».